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homify 360°: чистый минимализм в деревянном доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
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Может ли деревянный дом быть похожим на лофт и объединять в себе все плюсы как городского, так и загородного жилья? Конечно, может!

Специалисты из архитектурного бюро LOFTING  в лице авторов Ильи Шульгина и Кирилла Кочетова бросают вызов традиционным стилям и придумывают свой собственный — на основе сруба и минимализма.

Гостиная со вторым светом

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

В этом интерьере кажется, что ты попал в совершенно другой мир, где наравне с техно-прогрессом люди не перестали ценить природу, запах соснового бора и птичьи трели за окном.

Гостиная в стиле минимализм выглядит уютно и по-семейному, несмотря на впечатляющие размеры, очень высокие потолки и панорамное остекление с двух сторон. В комнате располагаются две зоны — для просмотра TV и для принятия гостей на чашечку чая.

Стиль минимализм для гостиных — будь то комната в коттедже или квартире — самый модный на сегодняшний день. Если вы заинтересовались таким подходом к дизайну — обязательно посмотрите нашу тематическую фото-галерею для вдохновения.

Одна за другой

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

В общественной зоне первого этажа комнаты идут одна за другой — гостиная, парадная столовая и кухня расположены по прямой линии. Такая планировка помогает удобно передвигаться по всему уровню, даже при большой площади помещений.

Перила на втором этаже выполнены в том же стиле, что и стеллажи на первом, и имеют модный оттенок дерева — венге. Для интерьера, в котором дизайнерами было использовано только три цвета — белый, черный и натурального дерева — этот проект смотрится на удивление колоритным и красочным. Все дело в энергетике сруба, который благодаря своему медовому отливу делает любое помещение живым и атмосферным.

Восточная эстетика

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Столовая комната в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

В дизайне интерьера этого коттеджа прослеживаются и восточные мотивы в стиле минимализм — четкие, но максимально изящные черные линии и лаконичный декор.

Парадная столовая и вовсе выглядит по-офисному, а серый фартук и столешница на кухне прибавляют интерьеру строгости. Эти два помещения, в первую очередь, нацелены на максимально функциональное использование, поэтому и стиль соответствующий.

Эко-спальня

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Спальня в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

В этой спальне, также как и в других комнатах проекта, сруб остался нетронутым — его красота буквально освещает всю комнату.

Панорамное окно в пол обеспечивает ощущение простора, которое очень важно для небольших помещений.

Статуэтка Будды, стоящая на очень минималистичной прикроватной тумбочке, лишний раз говорит нам о любви дизайнера к восточной культуре.

Джакузи на подиуме

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Ванная комната в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Интересным решением для ванной комнаты стало обустройство большой круглой ванны на подиуме, где вместе с ней находится и душевая кабина. Пол здесь — деревянный, что обеспечивает полное погружение в настроение релакса.

Подиум здесь используется и для хранения мелочей, а два окна — у ванной чаши и у раковины, делают интерьер очень светлым.

Эстетика простоты

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Ванная комната в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Во всем доме была использована дизайнерская мебель, сантехника и исключительно стильные предметы декора.

Все вещи подобраны не только с учетом функциональности и красивого внешнего вида, но и в полном соответствии с концепцией всего проекта.

Абсолютно каждый предмет здесь — символичен по своей сути, имеет очень гармоничные формы и привлекательные оттенки и даже приятен на ощупь.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Панорамное видение

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Возвращаясь на первый этаж, мы хотим взглянуть и на патио, которое расположилось в форме деревянного настила возле дома.

На него легко можно попасть из столовой, что очень удобно, особенно в летнее время года, когда на свежем воздухе устраиваются домашние обеды и пикники.

Сердце дома — его очаг

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Настоящий камин здесь находится между гостиной и лестницей, что позволяет наслаждаться видом огня практически в любой точке первого этажа.

Другой проект деревянного коттеджа вы можете увидеть в нашей статье о доме в рустикальном стиле студии Samarina.

Приятные мелочи для дома
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Нужна помощь с проектом дома?
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