homify 360°: чистый минимализм в деревянном доме

Может ли деревянный дом быть похожим на лофт и объединять в себе все плюсы как городского, так и загородного жилья? Конечно, может!
Специалисты из архитектурного бюро LOFTING в лице авторов Ильи Шульгина и Кирилла Кочетова бросают вызов традиционным стилям и придумывают свой собственный — на основе сруба и минимализма.
В этом интерьере кажется, что ты попал в совершенно другой мир, где наравне с техно-прогрессом люди не перестали ценить природу, запах соснового бора и птичьи трели за окном.
Гостиная в стиле минимализм выглядит уютно и по-семейному, несмотря на впечатляющие размеры, очень высокие потолки и панорамное остекление с двух сторон. В комнате располагаются две зоны — для просмотра TV и для принятия гостей на чашечку чая.
Стиль минимализм для гостиных — будь то комната в коттедже или квартире — самый модный на сегодняшний день. Если вы заинтересовались таким подходом к дизайну — обязательно посмотрите нашу тематическую фото-галерею для вдохновения.
В общественной зоне первого этажа комнаты идут одна за другой — гостиная, парадная столовая и кухня расположены по прямой линии. Такая планировка помогает удобно передвигаться по всему уровню, даже при большой площади помещений.
Перила на втором этаже выполнены в том же стиле, что и стеллажи на первом, и имеют модный оттенок дерева — венге. Для интерьера, в котором дизайнерами было использовано только три цвета — белый, черный и натурального дерева — этот проект смотрится на удивление колоритным и красочным. Все дело в энергетике сруба, который благодаря своему медовому отливу делает любое помещение живым и атмосферным.
В дизайне интерьера этого коттеджа прослеживаются и восточные мотивы в стиле минимализм — четкие, но максимально изящные черные линии и лаконичный декор.
Парадная столовая и вовсе выглядит по-офисному, а серый фартук и столешница на кухне прибавляют интерьеру строгости. Эти два помещения, в первую очередь, нацелены на максимально функциональное использование, поэтому и стиль соответствующий.
В этой спальне, также как и в других комнатах проекта, сруб остался нетронутым — его красота буквально освещает всю комнату.
Панорамное окно в пол обеспечивает ощущение простора, которое очень важно для небольших помещений.
Статуэтка Будды, стоящая на очень минималистичной прикроватной тумбочке, лишний раз говорит нам о любви дизайнера к восточной культуре.
Интересным решением для ванной комнаты стало обустройство большой круглой ванны на подиуме, где вместе с ней находится и душевая кабина. Пол здесь — деревянный, что обеспечивает полное погружение в настроение релакса.
Подиум здесь используется и для хранения мелочей, а два окна — у ванной чаши и у раковины, делают интерьер очень светлым.
Во всем доме была использована дизайнерская мебель, сантехника и исключительно стильные предметы декора.
Все вещи подобраны не только с учетом функциональности и красивого внешнего вида, но и в полном соответствии с концепцией всего проекта.
Абсолютно каждый предмет здесь — символичен по своей сути, имеет очень гармоничные формы и привлекательные оттенки и даже приятен на ощупь.
Возвращаясь на первый этаж, мы хотим взглянуть и на патио, которое расположилось в форме деревянного настила возле дома.
На него легко можно попасть из столовой, что очень удобно, особенно в летнее время года, когда на свежем воздухе устраиваются домашние обеды и пикники.
Настоящий камин здесь находится между гостиной и лестницей, что позволяет наслаждаться видом огня практически в любой точке первого этажа.
Другой проект деревянного коттеджа вы можете увидеть в нашей статье о доме в рустикальном стиле студии Samarina.