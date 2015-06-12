homify 360°: чистый минимализм в деревянном доме

В этом интерьере кажется, что ты попал в совершенно другой мир, где наравне с техно-прогрессом люди не перестали ценить природу, запах соснового бора и птичьи трели за окном.

Гостиная в стиле минимализм выглядит уютно и по-семейному, несмотря на впечатляющие размеры, очень высокие потолки и панорамное остекление с двух сторон. В комнате располагаются две зоны — для просмотра TV и для принятия гостей на чашечку чая.

Стиль минимализм для гостиных — будь то комната в коттедже или квартире — самый модный на сегодняшний день. Если вы заинтересовались таким подходом к дизайну — обязательно посмотрите нашу тематическую фото-галерею для вдохновения.