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Шикарный коттедж в Ильичевке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
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В этой статье мы расскажем вам, как российские дизайнеры смогли воплотить американскую мечту с предельной долей изящества и стиля в одном потрясающем проекте.

Дизайн-студия ANIMA оформила этот дом так, что по фотографиям абсолютно невозможно определить страну расположения и уж тем более — подумать, что проект реализован в поселке Ильичевка в Московской области.

Благодаря дизайнерскому видению и исключительному подбору всех материалов и предметов этот дом выглядит как американский коттедж, уходящий своими корнями в традиционный европейский стиль.

Благородный экстерьер

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Асимметричный фасад этого дома выглядит благородно — здесь был использован декоративный кирпич нескольких оттенков коричневого. Арочные окна на мансардном этаже делают экстерьер еще более сложным и интересным, а крыльцо, крыша которого держится на кирпичным столбах, добавляет образу основательности.

Два эркера — один в столовой на первом этаже, другой — в комнате над парадным входом — использованы с максимальной эффективностью и практически полностью остеклены.

Парадный холл

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Первое, что бросается в глаза еще на крыльце дома — это красивые декоративные витражи на окнах парадного холла. Уже внутри мы замечаем приятную цветовую палитру и изящную мебель и бодрящую атмосферу новенького американского коттеджа.

Консервативная гостиная

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Гостиная в стиле кантри
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

В парадной гостиной переливаются все оттенки бежевого, дополненные цветом марсала в виде акцента. Эта комната более всего в проекте действительно напоминает нам старый европейский коттедж, подкупающий своим уютом и домашней обстановкой.

Библиотека с камином

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Гостиная в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Рядом с гостиной находится и библиотека с красивыми встроенными деревянными шкафами для книг. Над камином, по традиции, висит оформленное в раму зеркало и два канделябра.

Сама ниша очага оформлена декоративной плиткой с орнаментом и деревом. Рядом — два кресла, которые по своей энергетике идеально соответствуют полумраку этой комнаты, согревающей весь дом.

Белая кухня

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Кухня в стиле кантри
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Дизайн интерьера кухни в этом проекте выполнен в провинциальном классическом стиле. Белые фасады гарнитура и фартук из белой керамической плитки наверняка понравятся любой хозяйке.

Пол, выложенный плиткой, имеет сложный рисунок. Здесь, также как и в других комнатах дома, повторяются те же оттенки — бежевый, коричневый, серый и оливковый.

Столовая с эркером

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Столовая комната в стиле кантри
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Уютная парадная столовая находится на первом этаже, слева от входа. В этой комнате царит атмосфера воскресного завтрака, на который собирается большая и дружная семья. Очень красивые резные перила украшают лестницу цвета кофе с молоком.

Дизайн здесь преобразовывает пространство и заставляет вас погружаться в совершенно иное настроение, которое действительно делает весь интерьер практически неотличимым от оригинала.

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Второй свет

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Столовая комната в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Интересным элементом в столовой является светильник в виде канделябра, украшенного оливковыми ветвями.

В комнате очень высокие потолки, а для деревенского антуража дизайнеры оставили видимыми деревянные потолочные балки и перекрытия и лишь покрасили их в белый. Такой же эффект дают бледно-желтые занавески с цветочным принтом, которые переносят нас в старое-доброе прошлое.

Изящные кресла делают интерьер комнаты слегка более парадным и серьезным, ровно настолько, насколько требуется.

Уголок для пианино

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Гостиная в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

На первом этаже возле гостиной зоны приютился и уголок для пианино. Раньше в любом состоятельном доме обязательно был такой — как для практики детей, так и для развлечения взрослых.

Если вам нравится такой подход в дизайне — посмотрите тогда и интерьеры родового поместья в стиле американской классики.

Хозяйская спальня

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Спальня в стиле кантри
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Интерьер главной спальни на втором этаже построен по принципу симметрии — здесь два окна, две прикроватные тумбочки с двумя лампами. Очень красиво смотрится в комнате небольшая кушетка, дополняющая гардероб.

Настоящая американская ванная

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Ванная в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Модели раковины, светильников и самого унитаза в стиле ретро идеально передают атмосферу былого времени.

Нежная и теплая цветовая гамма, составленная из оттенков кофе с молоком и светло-розового идеально подходят для «мокрого» помещения, балансируя его.

Детская с эркером

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Детская комнатa в стиле кантри
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Как башенка в уютном маленьком замке — эта комната полностью залита солнечным светом и волшебством.

Больше вдохновляющих детских — в нашей прошлой статье с фото-подборкой лучших проектов! А самые красивые и стильные детские комнаты — в нашей фото-галерее проектов.

Американская мечта

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Столовая комнатаАксессуары и декор
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Весь проект так и светится жизнерадостностью и счастьем, а интерьер каждой из комнат поддерживает веру в светлое будущее и способен укрепить любую семью.

Чем не воплощение настоящей американской мечты для колонистов, которые рискнули всем ради того, чтобы иметь свой собственный дом, который был бы воплощением всех их грез?

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