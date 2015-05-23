Шикарный коттедж в Ильичевке

В этой статье мы расскажем вам, как российские дизайнеры смогли воплотить американскую мечту с предельной долей изящества и стиля в одном потрясающем проекте.

Дизайн-студия ANIMA оформила этот дом так, что по фотографиям абсолютно невозможно определить страну расположения и уж тем более — подумать, что проект реализован в поселке Ильичевка в Московской области.

Благодаря дизайнерскому видению и исключительному подбору всех материалов и предметов этот дом выглядит как американский коттедж, уходящий своими корнями в традиционный европейский стиль.