Русское шале в Подмосковье

Мечтаете о собственном деревянном доме? Подумайте о стиле шале с элементами восточной этники. Он сделает интерьер дома особенно уютным и неповторимым.

Проект выполнен компанией TRUBNIGOFF HALL, которая особенное внимание в дизайне интерьеров уделяет психологическому комфорту, как основе благополучия хозяев дома.

Этот дом напоминает по стилю альпийские шале, но на самом деле вместил в себя гораздо больше, чем один стиль. Здесь вы найдете этнические элементы, европейскую классику и изысканную резьбу по дереву в каждой комнате!