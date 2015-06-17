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Русское шале в Подмосковье

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Гостиные в эклектичном стиле
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Мечтаете о собственном деревянном доме? Подумайте о стиле шале с элементами восточной этники. Он сделает интерьер дома особенно уютным и неповторимым.

Проект выполнен компанией TRUBNIGOFF HALL, которая особенное внимание в дизайне интерьеров уделяет психологическому комфорту, как основе благополучия хозяев дома.

Этот дом напоминает по стилю альпийские шале, но на самом деле вместил в себя гораздо больше, чем один стиль. Здесь вы найдете этнические элементы, европейскую классику и изысканную резьбу по дереву в каждой комнате!

Комната с драконом

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Гостиная в азиатском стиле
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Этот проект загородного дома — особенный, в нем сразу виден душевный подход и любовь к различным ремеслам. Работа по дереву, этнический текстиль и множественные рукотворные предметы декора — все в этих интерьерах дышит настоящей жизнью, с любовью к природе и традициям.

Одна из самых интересных комнат дома — комната с драконом, она является дополнительной гостиной и выполнена в восточном стиле. Каждый элемент здесь — от деревянной двери изумрудного цвета и роскошного резного деревянного шкафа до пестрых подушек всех цветов специй — выглядит очаровательно!

Гостиные в стиле рустик, по общему мнению, самые уютные и теплые. Тысяча идей для вас — в нашем фото-альбоме.

Гостиная со вторым светом

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Гостиные в эклектичном стиле
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Большая общая комната с высокими потолками видна с лестничного холла второго этажа. Здесь центром композиции является потрясающий камин, являющийся гордостью как мастера, так и хозяина.

Мечта охотника

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall ГостинаяКамины и аксессуары
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

По обеим сторонам от камина висят охотничьи трофеи, а прямо над ним — большое зеркало в деревянной раме. Настроение этой комнаты домашнее и агрессивное одновременно и, безусловно, очень эффектное.

Ручная работа по дереву

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall ГостинаяАксессуары и декорации
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Декоративные элементы, украшающие камин, могут похвастаться завидной детализацией и очень гармонично подобранными орнаментами. Каждая, даже самая мелкая деталь этого предмета искусства выглядит основательной и добротной.

Солнечная кухня с эркером

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Столовая комната в эклектичном стиле
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Кухня тоже находится на первом этаже и имеет панорамный вид на зеленую лужайку и сад. Здесь же, в эркере, стоит столовая группа, рассчитанная на 6-х человек. Сам кухонный гарнитур размещен по длинным стенам комнаты, что позволяет создать как можно больше рабочих поверхностей.

Заметьте, что в данном случае использовалась глянцевая напольная плитка, которая в интерьере, полном натурального дерева, смотрится особенно колоритно.

Горчичного цвета римские шторы гармонируют с классическими, что позволяет оформить эркер с таким же этническим уклоном, что и другие комнаты дома.

Роскошная спальня с элементами классики

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Спальня в эклектичном стиле
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Эта комната — наиболее классическая и европейская из всех в проекте. Здесь мы можем видеть аристократичную мебель, кровать с текстильным изголовьем и прикроватные лампы, мягко освещающие уютную спальню.

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Лестница с резными перилами

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Еще одна изюминка проекта — резные перила лестницы, которая соединяет первый и второй мансардный этажи. Под них по цвету в этом интерьере подобраны шторы и металлическая люстра.

Такая лестница — символ вашего отношения к своему дому, не только как к собственности, но и как к родному месту, где живет ваша семья. Представьте, как вашим детям на всю жизнь запомнятся такие перила, и вы поймете, что на таких вещах никак нельзя экономить.

Мансардная ванная комната

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Спальня в эклектичном стиле
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Элегантная мебель на изогнутых ножках идеально подходит к европейского стиля спальне. Мансардное окно здесь установлено так, что позволяет умываться под лучами рассветного солнца.

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