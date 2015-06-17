Русское шале в Подмосковье

Мечтаете о собственном деревянном доме? Подумайте о стиле шале с элементами восточной этники. Он сделает интерьер дома особенно уютным и неповторимым.
Проект выполнен компанией TRUBNIGOFF HALL, которая особенное внимание в дизайне интерьеров уделяет психологическому комфорту, как основе благополучия хозяев дома.
Этот дом напоминает по стилю альпийские шале, но на самом деле вместил в себя гораздо больше, чем один стиль. Здесь вы найдете этнические элементы, европейскую классику и изысканную резьбу по дереву в каждой комнате!
Этот проект загородного дома — особенный, в нем сразу виден душевный подход и любовь к различным ремеслам. Работа по дереву, этнический текстиль и множественные рукотворные предметы декора — все в этих интерьерах дышит настоящей жизнью, с любовью к природе и традициям.
Одна из самых интересных комнат дома — комната с драконом, она является дополнительной гостиной и выполнена в восточном стиле. Каждый элемент здесь — от деревянной двери изумрудного цвета и роскошного резного деревянного шкафа до пестрых подушек всех цветов специй — выглядит очаровательно!
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Большая общая комната с высокими потолками видна с лестничного холла второго этажа. Здесь центром композиции является потрясающий камин, являющийся гордостью как мастера, так и хозяина.
По обеим сторонам от камина висят охотничьи трофеи, а прямо над ним — большое зеркало в деревянной раме. Настроение этой комнаты домашнее и агрессивное одновременно и, безусловно, очень эффектное.
Декоративные элементы, украшающие камин, могут похвастаться завидной детализацией и очень гармонично подобранными орнаментами. Каждая, даже самая мелкая деталь этого предмета искусства выглядит основательной и добротной.
Кухня тоже находится на первом этаже и имеет панорамный вид на зеленую лужайку и сад. Здесь же, в эркере, стоит столовая группа, рассчитанная на 6-х человек. Сам кухонный гарнитур размещен по длинным стенам комнаты, что позволяет создать как можно больше рабочих поверхностей.
Заметьте, что в данном случае использовалась глянцевая напольная плитка, которая в интерьере, полном натурального дерева, смотрится особенно колоритно.
Горчичного цвета римские шторы гармонируют с классическими, что позволяет оформить эркер с таким же этническим уклоном, что и другие комнаты дома.
Эта комната — наиболее классическая и европейская из всех в проекте. Здесь мы можем видеть аристократичную мебель, кровать с текстильным изголовьем и прикроватные лампы, мягко освещающие уютную спальню.
Еще одна изюминка проекта — резные перила лестницы, которая соединяет первый и второй мансардный этажи. Под них по цвету в этом интерьере подобраны шторы и металлическая люстра.
Такая лестница — символ вашего отношения к своему дому, не только как к собственности, но и как к родному месту, где живет ваша семья. Представьте, как вашим детям на всю жизнь запомнятся такие перила, и вы поймете, что на таких вещах никак нельзя экономить.
Элегантная мебель на изогнутых ножках идеально подходит к европейского стиля спальне. Мансардное окно здесь установлено так, что позволяет умываться под лучами рассветного солнца.
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