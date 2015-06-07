Современный гламур семейного формата

Интересный проект городской квартиры с налетом глянца и гламура заставит вас влюбиться в блеск и роскошь современного взгляда на классику.

Проект выполнен дизайн-студией ELIZABETH STUDIO DESIGN с особым вниманием к благородным материалам и очаровательным деталям.

Квартира имеет очень много маленьких особенностей, некоторые из которых мы выделим особо в нашей статье.