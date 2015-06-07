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Современный гламур семейного формата

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Интересный проект городской квартиры с налетом глянца и гламура заставит вас влюбиться в блеск и роскошь современного взгляда на классику.

Проект выполнен дизайн-студией ELIZABETH STUDIO DESIGN с особым вниманием к благородным материалам и очаровательным деталям.

Квартира имеет очень много маленьких особенностей, некоторые из которых мы выделим особо в нашей статье.

Студийная планировка

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Гостиная в стиле модерн
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Современный взгляд на общественную зону в квартире — это обязательно студийная планировка, которая включает в себя кухню и гостиную в одной комнате. В этом проекте она была реализована с небольшим исключением — часть несущей стены между диваном и столовой группой оставили. Но при этом превратили в настоящий арт-объект — стеллу, облицованную роскошным черным мрамором.

В гостиной главная стена выкрашена в цвет кофе с молоком, который идеально подходит как для просмотра кино-фильмов, так и для дневного использования столь блестящей комнаты. Пол этой части помещения имеет темный оттенок, отлично вписываясь в очень светлый интерьер.

Белоснежная кухня

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Гостиная в стиле модерн
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Фартук и столешница на кухне тоже сделаны из черного мрамора, а минималистичные фасады увеличивают эффект от присутствия этого благородного материала. Встроенная бытовая техника выбрана черного цвета, что эффектно выделяет всю рабочую зону.

Больше идей для современной кухни — в нашем фото-альбоме.

Спальня в стиле ар-деко

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Спальня в стиле модерн
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Эта комната оформлена с особым размахом — бархат и блеск здесь правит бал, а оттенки трюфеля и глянцевого розового заставляют вспомнить о самых изысканных десертах.

Спальня разделена на две зоны и имеет отделенную перегородкой гардеробную, со встроенными шкафами и комодом. На другой стороне перегородки — телевизор, позволяющий устраивать по выходным кино-сеансы, не вставая с постели.

В такой интерьер идеально подойдет необычное изголовье, об идеях для которого мы уже писали ранее.

Детская для дочки

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Спальня в стиле модерн
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Уютная и очень милая детская спальня оформлена в белых тонах и очень очаровательным способом повторяет гламурные мотивы в дизайне всего проекта. Для удобства просторный шкаф был встроен в стену и оформлен молдингом, как и вся комната.

На одной стене — декоративный орнамент в форме ромбов, который делает комнату более современной и геометричной, а гламурный текстиль, наоборот — вносит традиционные нотки в интерьер.

Для гостей ребенка здесь предусмотрен раскладывающийся диван, а кроме рабочего стола с полкой есть и небольшой стеллаж для различных мелочей.

Презентабельная ванная

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Ванная комната в стиле модерн
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Ванная комната в этой квартире оформлена на уровне интерьеров манхэттенского Верхнего Ист-Сайда — нью-йоркского квартала, известного своими глянцевыми аристократичными интерьерами. Благородные оттенки бурого красного и коричневого создают ощущение старинного и весьма дорогого интерьера.

Здесь, также как и в спальнях, имеется встроенный шкаф для хранения, который визуально разгружает маленькое помещение. Эффектным дизайнерским приемом в ванной является и установление люстры в виде канделябров, которые достаточно нетипичны для этого типа помещений, и оттого выглядят еще более роскошно.

Парадный холл

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

При входе к квартиру вас встречают два скульптурных сторожевых пса и диван с большой спинкой в стиле барокко. Оригинальная отделка стеклянных стен и дверей завораживает — кажется, что ты попал в настоящее Зазеркалье.

Остальные стены оформлены в стиле европейского особняка — с широкими молдингами и высокими плинтусами. Картина в холле имеет точечную подсветку, а центр комнаты украшен белым орнаментом.

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