​Дом будущего за 3,8 млн рублей «под ключ»

Как можно построить столь современный и стильный дом быстро и просто? Посмотрите планировку, наймите архитектора и бригаду и вы поймете, что стройка – вовсе не хлопотное дело для будущего хозяина, если он знает, чего хочет.
Студия Voltaj Tasarım из Бодрума, Турция работает над тем, чтобы облик провинции Мугла становился все более современным год от года. Здесь же находятся такие популярные курорты, как Мармарис и Фетхие, которые заслужили высшие отзывы от российских туристов.
В самом Бодруме, где-нибудь на склоне холма с видом на море, такой дом будет стоить самый минимум – 100 тысяч евро, в среднем – около 200 тысяч евро. А старые виллы с видом на море в данном регионе стоят от 80 тысяч евро. Тем не менее, в России такой дом можно построить дешевле, цены уравниваются лишь для участков с видом на море в Сочи или в элитных поселках при мегаполисах.
Очень важно понимать, что в пересчете на квадратный метр одноэтажный дом в целом всегда выходит гораздо дороже двухэтажного мансардного. Правда, в семьях с маленькими детьми, с пенсионерами, а также при ограничениях в строительстве для вашего региона данный вариант может быть и самым оптимальным.
Плоская кровля позволяет сделать облик дома более лаконичным. Правильно поставленная, она может выдерживать любые снегопады, включая сибирские. Как вы можете видеть на фотографии выше, цоколь этого дома немного приподнят от снега, но скорее всего, как и в любых других проектах с панорамным остеклением, лучше сделать отмостку с инфракрасным уличным подогревом под окнами дома. Данная практика – уже стандартная для коттеджей и часто не упоминается, потому что является обязательной.
Ниже мы представляем примерные отметки для цен на строительство данного дома. Напоминаем вам, что строится он из керамических блоков, с плоской кровлей, имеет двери-слайдеры на террасу, простую, но современную отделку. Общая площадь дома – 160 кв. метров.
Итак, наша смета с учетом работ:
- фундамент – 600 тысяч рублей;
- стены – 900 тысяч рублей;
- отопление и инженерия – 800 тысяч рублей;
- остекление (по формату) – 500 тысяч рублей;
- кровля – 500 тысяч рублей;
- отделка, минимум – 500 тысяч рублей;
В доме всего три спальни, две ванные комнаты, гостиная-столовая и кухня в нише. Также здесь есть коридор, прихожая и терраса. Общая площадь дома – 160 кв. метров без террасы, что позволяет считать его очень удобным для семьи с 2-3 детьми.
Плюсы данной планировки – кухня в нише, встроенная система в прихожей, мастер-сьют, все детские спальни могут иметь доступ в сад через двери-слайдеры, большая терраса, большая столовая, бытовой встроенный шкафчик в коридоре, удобные ниши для хранения (в виде шкафов-купе) в двух детских и гардеробной.
Современная, пепельно-серая, очень глянцевая и просто красивая, эта кухня точно заслуживает нашей высшей оценки.
Так выглядит столовая и гостиная со стороны кухни.
Планировка мастер-сьют помогает данной спальне быть лаконичной и сдержанной, обеспечивая хранения в гардеробной.
При главной спальне есть и своя ванная комната.
Еще две спальни можно сделать стандартными, гостевыми или детскими.
У второй ванной комнаты отделка выполнена в грифельно-песочной цветовой гамме, очень популярной в люксовых проектах по всему миру.
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