​Дом будущего за 3,8 млн рублей «под ключ»

Как можно построить столь современный и стильный дом быстро и просто? Посмотрите планировку, наймите архитектора и бригаду и вы поймете, что стройка – вовсе не хлопотное дело для будущего хозяина, если он знает, чего хочет.

Студия Voltaj Tasarım из Бодрума, Турция работает над тем, чтобы облик провинции Мугла становился все более современным год от года. Здесь же находятся такие популярные курорты, как Мармарис и Фетхие, которые заслужили высшие отзывы от российских туристов.

В самом Бодруме, где-нибудь на склоне холма с видом на море, такой дом будет стоить самый минимум – 100 тысяч евро, в среднем – около 200 тысяч евро. А старые виллы с видом на море в данном регионе стоят от 80 тысяч евро. Тем не менее, в России такой дом можно построить дешевле, цены уравниваются лишь для участков с видом на море в Сочи или в элитных поселках при мегаполисах.