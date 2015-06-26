Испанский минимализм с видом на море

Утонченная эстетика средиземноморского минимализма подкупает своей атмосферностью и стилем. 50 оттенков белого цвета, эффектный и простой экстерьер, а также тихая гладь бирюзового бассейна — вот, что очаровывает нас здесь.
Этот проект выполнен студией IND ARCHDESIGN.
Несмотря на то, что коттедж имеет внушительные размеры и очень просторные комнаты, на вид он — сплошное белое облако, идеально подходящее под местную атмосферу курортного региона.
Со стороны бассейна — большое патио с несколькими лаунж-зонами с мягкой мебелью. Обратите внимание, что именно на первом уровне здесь находятся спальни. На втором этаже — большая терраса со столовой группой с видом на море прилегает к гостиной.
Оказывается, минимализм действительно может быть модным, стильным и максимально уютным. Он — стиль перфекционистов, которые видят в таких интерьерах отражение своего характера.
Даже металлические и серые оттенки в этом проекте только подчеркивают общее приподнятое настроение.
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Здесь, на втором уровне под навесом, на террасе находится и столовая на 8 персон, которая идеально подходит для проведения званых обедов и ужинов. Строгая мебель и кристально чистый дизайн в стиле минимализм помогают не отвлекаться от потрясающих пейзажей и захватывающего дух вида на залив с пляжем.
Рядом с террасой располагается гостиная, которая соединяет в себе сразу несколько оттенков белого, серого и светло-коричневого. Элегантные сочетания прослеживаются и в типе материалов — здесь глянцевый металлический столик покоится на плюшевом ковре, а металлические окна слегка прикрывают легкие парящие шторы.
Второй уровень — одна открытая зона, которая вмещает в себя гостиную, кухню и столовую, а все стены здесь выкрашены в белый.
Обратите внимание на то, как мебель в гостиной утоплена в нише, что добавляет интерьеру изящности и простоты. Подобный дизайнерский прием делает любое помещение более легким и просторным.
Дизайн интерьера кухни выполнен с учетом эстетики традиционной геометрии, когда панорамное широкое окно и навесные шкафы гарнитура не то конкурируют с друг другом, не то дополняют.
Сама форма кухни повторяет по силуэту букву «П» — такой формат наиболее удобен для самой хозяйки. Раковина комфортно расположена перед окном, что позволяет наслаждаться видами даже в процессе рутинной работы по дому.
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Самый лучший вид в доме достался угловой парадной столовой, рассчитанной на 8 персон и представляющей собой весьма лаконичное помещение без каких-либо ярких акцентов. Даже оригинальный светильник не бросается в глаза из-за своего белого цвета, а остается незамеченным и доступным лишь внимательному наблюдателю.
Все оттенки коричневого цвета, бархатный текстиль и необычные орнаменты сплелись в этом интерьере цвета трюфеля.
Ванная комната находится прямо в хозяйской спальне, а разделяет их лишь стеклянная перегородка.
Легкие светлые оттенки детской здесь дополнены мягкими сиреневым и мятным. Одна стена украшена геометричными обоями, остальные же оставлены белыми.
Вторая спальня в этом доме выглядит особенно глянцево — из-за наличия темно-синих акцентов и блестящих прикроватных столиков. Прекрасная идея для добавления комнате строгости и брутальности — темная картина над изголовьем, мрачная и артистичная одновременно.
Вечером главная терраса превращается в настоящую дискотеку, благодаря пурпурной подсветке барной стойки и необычным напольным светильникам. Такая жизнерадостная подсветка сразу настраивает на танцевальный лад и создает на основе белого минимализма настоящую тропическую сказку.
Как вы можете видеть на плане, дом включает в себя 4 спальни, каждая из которых имеет свою ванную комнату. Дополнительный санузел расположен возле постирочной и кухни. Зимний сад в два уровня и даже собственный лифт можно найти возле лестничного холла. Кроме небольшой обеденной зоны на кухне мы можем найти парадную столовую и несколько вариантов размещения гостей на патио и террасе.