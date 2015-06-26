Испанский минимализм с видом на море

Несмотря на то, что коттедж имеет внушительные размеры и очень просторные комнаты, на вид он — сплошное белое облако, идеально подходящее под местную атмосферу курортного региона.

Со стороны бассейна — большое патио с несколькими лаунж-зонами с мягкой мебелью. Обратите внимание, что именно на первом уровне здесь находятся спальни. На втором этаже — большая терраса со столовой группой с видом на море прилегает к гостиной.