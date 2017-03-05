10 способов добавить роскошного стиля вашей спальне

Интерьер этой спальни отличается чистыми линиями планировки и непринужденной атмосферой. Постельные принадлежности должны быть в идеальном состоянии и быть образцом комфорта и уюта. Мелкие детали, такие как зеркала и освещение дополняют ощущение респектабельности отделки.

Большое влияние на восприятие интерьера оказывает широкое зеркало, занимающее всю стену. Свет, отражаясь от зеркальной поверхности, еще ярче наполняет светлый интерьер, делая его легче и просторнее. Нейтральная гамма оттенков выглядит свежей и мягкой.