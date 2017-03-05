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10 способов добавить роскошного стиля вашей спальне

Перла Вереника Перла Вереника
Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects Спальня в тропическом стиле
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Нет ничего более успокаивающего и расслабляющего, чем, раскинувшись на мягкой кровати, наслаждаться свежесть и тишиной. Спальня всегда должна быть убежищем, где можно укрыться от остального мира. Это место должно быть спокойный и  комфортным, чтобы помогать нам восстанавливать силы в оптимальной обстановке. Небольшой оттенок роскоши и индивидуальности интерьера как нельзя лучше способствует создания такой атмосферы. Как создать такое идеальное место для релакса в собственной спальне? Мы хотим показать вам несколько примеров оформления интерьера спальни, различных по стилистике и настроению, но вместе с тем их внешний вид отличается особым уровнем качества обстановки, наполненной эксклюзивными деталями. Готовы ли вы взглянуть?

1. Спальня в стиле люкс

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Интерьер этой спальни отличается чистыми линиями планировки и непринужденной атмосферой. Постельные принадлежности должны быть в идеальном состоянии и быть образцом комфорта и уюта. Мелкие детали, такие как зеркала и освещение дополняют ощущение респектабельности отделки. 

Большое влияние на восприятие интерьера оказывает широкое зеркало, занимающее всю стену. Свет, отражаясь от зеркальной поверхности, еще ярче наполняет светлый интерьер, делая его легче и просторнее. Нейтральная гамма оттенков выглядит свежей и мягкой. 

2. Комфорт с ориентацией на климат

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Спальня в средиземноморском стиле
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Безусловно, окружающая природа и  погода также сказывается на интерьере спальни. Зачастую для придания нужного уровня комфорта используют разнообразные виды текстиля. Например, в условиях теплого и влажного климата, помогут мягкие шторы из хлопчатобумажной ткани, придающие спальне ощущение прохлады и свежести. А в зимний холод уютным дополнением интерьера спальни станут вязанные и меховые пледы, мягкие подушки и пушистый ковер на полу. 

3. Уединенный уголок для отдыха

Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Спальня в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

В спальне особенно хочется отгородится от окружающей суеты, ощутить себя в совершенно другой обстановке – более мягкой и расслабленной. Этому поможет легкие полог вокруг кровати, придающий атмосфере романтичность и ощущение защищенности. Широкие окна с прекрасным пейзажем сделают отдых еще более насыщенным нотками природной естественности и релакса. 

4. Кровать – на главном месте в спальне

Georgetown Townhouse, Hinson Design Group Hinson Design Group Спальня в стиле модерн
Hinson Design Group

Hinson Design Group
Hinson Design Group
Hinson Design Group

Первое, чему необходимо уделить внимание в спальне, это конечно, удобству кровати. Основание постели должно давать правильную опору позвоночнику, чтобы мышцы спины во время сна были не напряжены. Хороший матрас не будет ни слишком мягким, ни слишком жестким. Важно выбрать оптимальный баланс. Ведь здоровый сон играет важнейшую роль в здоровье и бодрости на целый день. 

5. Дополнительные аксессуары

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Спальня в стиле минимализм
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

Хотя основная функция спальни – обеспечение комфортного сна, приятная атмосфера, наполненная изящными деталями также важна для нужного настроения. Именно поэтому не будет лишним добавить в интерьер спальни удобные кресла, пуфики, туалетный столик и удобные полки у изголовья. 

6. Смелый декор

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores Спальня в стиле модерн
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

Непревзойденную индивидуальность стиля интерьеру спальни придаст использование необычных и ярких предметов: картины и оригинальные аксессуары. Не стоит, конечно, излишне перегружать интерьер спальни разнообразием предметов, но и безликое пространство в нейтральных тонах – тоже не лучшее место для отдыха. 

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7. Яркий цвет

HOTEL EXE CENTRAL , Tiendas On Tiendas On Спальня в стиле минимализм
Tiendas On

Tiendas On
Tiendas On
Tiendas On

Еще один способ сделать вашу спальню индивидуальным местом отдыха, где вы будете чувствовать полное соответствие образа вашему внутреннему настроению – использование в оформлении интерьера нужной цветовой гаммы. Стоит лишь немного отойти от стереотипов и найти нужные вам оттенки: ярко-алый или глубокий синий, оптимистичный зеленый, солнечно-желтый…

8. Нечто экстраординарное

There has never been a development in Marbella like this project, care4home care4home Спальня в стиле модерн
care4home

care4home
care4home
care4home

Круглая кровать вместо привычного прямоугольника? Оригинальная статуя взамен тумбы? Любой элемент спальни должен в первую очередь устраивать ваш вкус и давать именно вам ощущение правильной атмосферы для отдыха.

9. Неповторимый вид за окном

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects Спальня в тропическом стиле
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Если вам повезло и из окон вашей спальни открывается чудесный вид на окрестности, обязательно используйте это преимущество с максимальной выгодой для интерьера: широкая панорама окна, естественные тона интерьера, ощущение природной свежести и жизненной силы.

10. Безупречный внешний вид

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Постельные принадлежности – также одна из важнейших частей уютного интерьера спальни, без которой невозможен хороший отдых. Уделите выбору тканей и текстур, цветов и узоров постельного белья особое внимание, и вы сразу почувствуете совершенно другой уровень комфорта в спальне. 

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