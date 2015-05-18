Cерый цвет в гостиных комнатах

Гостиная комната – визитная карточка вашего дома. Именно в ней вы проводите большую часть свободного времени – читаете книги, смотрите телевизор, общаетесь с семьей и зашедшими в гости друзьями. При необходимости выбрать цветовую гамму для интерьера гостиной, поклонники классических стилей отдают предпочтение пастельным тонам, особенной популярностью пользуются оттенки бежевого и кофейно-молочного. Приверженцы модерна, наоборот, стремятся ввести в цветовую палитру комнаты как можно больше ярких тонов.
Мало кому приходит на ум сделать серый цвет базовым цветом гостиной. Он кажется слишком невыразительным, монотонным и вызывает ассоциации с офисным помещением. Однако современные дизайнеры интерьера не боятся действовать вопреки стереотипам и все чаще выбирают серый в качестве главного цвета гостиной комнаты, заново раскрывая его таинственную и фантастически изысканную природу.
Серый цвет олицетворяет собой нейтралитет, стабильность и беспристрастность. Кажется, что он начисто лишен эмоций, не старается понравиться и не стремится успокоить. Серый всегда занимает выжидательную позицию. Как он проявит себя в интерьере, зависит от того, с какими цветами ему придется соседствовать.
В качестве доминирующего цвета серый чаще всего можно встретить в квартирах, оформленных в стиле минимализм. Этот стиль любят за то, что он позволяет создать простую и ясную композицию, в которой каждый элемент выполняет свою практическую функцию. Серый цвет может оказаться настоящим спасением для тех, кто живет в высоком темпе и нередко испытывает нервное напряжение.
Интерьер квартиры на фото был оформлен питерской студией
Азбука Дом по заказу известного хоккеиста. Спортсменам не привыкать испытывать на себе повышенные физические и психологические нагрузки. Неудивительно, что возвращаясь домой, им хочется погрузиться в упорядоченный мир, лишенный страстей и непредсказуемых ситуаций, и интерьер, в котором доминирует тихий серый, видится идеальным дизайнерским решением.
В сочетании с оттенками белого и кремового цветов серый смотрится особенно выигрышно. С одной стороны, он сохраняет присущую ему строгость и камерность, с другой – раскрывается перед нами с необычной стороны, становится теплее и
легче. Парадокс серо-бело-кремовой цветовой гаммы в том, что в соседстве друг с другом, эти приглушенные цвета выглядят достаточно ярко и не нуждаются в дополнительных акценатах.
В дизайнерских кругах серый цвет любят использовать для оформления
мужских интерьеров. Он прекрасно сочетается с грубыми фактурами – кирпичом или натуральным камнем, поэтому нередко является одним из лидирующих цветов в квартирах, стилизованных под лофты.
Серый цвет сложен прежде всего потому, что обладает широкой палитрой оттенков и восприимчив к соседству с другими цветами. Чтобы он максимально гармонично смотрелся в классическом интерьере, необходимо правильно расставить акценты. Оживить монотонный серый помогут яркие элементы декора – декоративные подушки с повторяющимся рисунком, букет свежих цветов, картина на стене, статуэтки. О том, как ведет себя серый цвет в пространстве спальни, прихожей и ванной мы рассказывали в статье ’50 оттенков серого – серый цвет в интерьере’.
Мебель серого цвета выглядит практично и неброско. Если вам показалось, что интерьер гостиной выглядит слишком
кричаще, ситуацию можно легко исправить с помощью предметов мебели в оттенках серого цвета. Яркий, экстравагантный декор и элегантный мягкий уголок в серых тонах – прекрасное сочетание, демонстрирующее изысканный вкус хозяев гостиной.