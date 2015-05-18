Cерый цвет в гостиных комнатах

Гостиная комната – визитная карточка вашего дома. Именно в ней вы проводите большую часть свободного времени – читаете книги, смотрите телевизор, общаетесь с семьей и зашедшими в гости друзьями. При необходимости выбрать цветовую гамму для интерьера гостиной, поклонники классических стилей отдают предпочтение пастельным тонам, особенной популярностью пользуются оттенки бежевого и кофейно-молочного. Приверженцы модерна, наоборот, стремятся ввести в цветовую палитру комнаты как можно больше ярких тонов.

Мало кому приходит на ум сделать серый цвет базовым цветом гостиной. Он кажется слишком невыразительным, монотонным и вызывает ассоциации с офисным помещением. Однако современные дизайнеры интерьера не боятся действовать вопреки стереотипам и все чаще выбирают серый в качестве главного цвета гостиной комнаты, заново раскрывая его таинственную и фантастически изысканную природу.