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Cерый цвет в гостиных комнатах

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира-студия для холостяка, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva Гостиная в стиле лофт
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Гостиная комната – визитная карточка вашего дома. Именно в ней вы проводите большую часть свободного времени – читаете книги, смотрите телевизор, общаетесь с семьей и зашедшими в гости друзьями.  При необходимости выбрать цветовую гамму для интерьера гостиной, поклонники классических стилей отдают предпочтение пастельным тонам, особенной популярностью пользуются оттенки бежевого и кофейно-молочного.  Приверженцы модерна, наоборот, стремятся ввести в цветовую палитру комнаты как можно больше ярких тонов. 

Мало кому приходит на ум сделать серый цвет базовым цветом гостиной. Он кажется слишком невыразительным, монотонным и вызывает ассоциации с офисным помещением. Однако современные дизайнеры интерьера не боятся действовать вопреки стереотипам и все чаще выбирают серый в качестве главного цвета гостиной комнаты, заново раскрывая его таинственную и фантастически изысканную природу.

В нейтральном цвете

Apartment in Ekaterinburg, E_interior E_interior Гостиная в стиле минимализм
E_interior

Apartment in Ekaterinburg

E_interior
E_interior
E_interior

Серый цвет олицетворяет собой нейтралитет, стабильность и беспристрастность. Кажется, что он начисто лишен эмоций, не старается понравиться и не стремится успокоить. Серый всегда занимает выжидательную позицию. Как он проявит себя в интерьере, зависит от того, с какими цветами ему придется соседствовать.

Цвет минимализма

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

В качестве доминирующего цвета серый чаще всего можно встретить в квартирах, оформленных в стиле минимализм. Этот стиль любят за то, что он позволяет создать простую и ясную композицию, в которой каждый элемент выполняет свою практическую функцию. Серый цвет может оказаться настоящим спасением для тех, кто живет в высоком темпе и нередко испытывает нервное напряжение. 

Интерьер квартиры на фото был оформлен питерской студией Азбука Дом по заказу известного хоккеиста. Спортсменам не привыкать испытывать на себе повышенные физические и психологические нагрузки. Неудивительно, что возвращаясь домой, им хочется погрузиться в упорядоченный мир, лишенный страстей и непредсказуемых ситуаций, и интерьер, в котором доминирует тихий серый, видится идеальным дизайнерским решением.

Серый и кремовый

Гостиная ISDesign group s.r.o. Гостиная в стиле минимализм
ISDesign group s.r.o.

Гостиная

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

В сочетании с оттенками белого и кремового цветов серый смотрится особенно выигрышно. С одной стороны, он сохраняет присущую ему строгость и камерность, с другой – раскрывается перед нами с необычной стороны, становится теплее и легче. Парадокс серо-бело-кремовой цветовой гаммы в том, что в соседстве друг с другом, эти приглушенные цвета выглядят достаточно ярко и не нуждаются в дополнительных акценатах.

Цвет холостяков

Квартира-студия для холостяка, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva Гостиная в стиле лофт
Elena Arsentyeva

Квартира-студия для холостяка

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

В дизайнерских кругах серый цвет любят использовать для оформления мужских интерьеров. Он прекрасно сочетается с грубыми фактурами – кирпичом или натуральным камнем, поэтому нередко является одним из лидирующих цветов в квартирах, стилизованных под лофты.

Многообразие оттенков серого

Петербургское настроение, Reroom Reroom Гостиная в классическом стиле
Reroom

Петербургское настроение

Reroom
Reroom
Reroom

Серый цвет сложен прежде всего потому, что обладает широкой палитрой оттенков и восприимчив к соседству с другими цветами. Чтобы он максимально гармонично смотрелся в классическом интерьере, необходимо правильно расставить акценты. Оживить монотонный серый помогут яркие элементы декора – декоративные подушки с повторяющимся рисунком, букет свежих цветов, картина на стене, статуэтки.  О том, как ведет себя серый цвет в пространстве спальни, прихожей и ванной мы рассказывали в статье ’50 оттенков серого – серый цвет в интерьере’.

Мебель серого цвета

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Гостиная в стиле кантри
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Мебель серого цвета выглядит практично и неброско. Если вам показалось, что интерьер гостиной выглядит слишком кричаще, ситуацию можно легко исправить с помощью предметов мебели в оттенках серого цвета. Яркий, экстравагантный декор и элегантный мягкий уголок в серых тонах – прекрасное сочетание, демонстрирующее изысканный вкус хозяев гостиной.

Аристократичный лофт в Минске

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