TOP-5 супер-популярных Книг Идей этой недели!

Сегодня мы традиционно представляем вам самые популярные Книги Идей на homify за семь дней, которые понравились большинству участников сообщества homify! Мы рады, что и эта неделя была для нас всех достаточно интересной!

Как всегда, ажиотаж вызвали простые проекты домов в стиле модерн, идеи дизайна для маленькой квартиры и ванных комнат в современном формате. Давайте посмотрим, что это за Книги Идей!