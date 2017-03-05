TOP-5 супер-популярных Книг Идей этой недели!

Сегодня мы традиционно представляем вам самые популярные Книги Идей на homify за семь дней, которые понравились большинству участников сообщества homify! Мы рады, что и эта неделя была для нас всех достаточно интересной!
Как всегда, ажиотаж вызвали простые проекты домов в стиле модерн, идеи дизайна для маленькой квартиры и ванных комнат в современном формате. Давайте посмотрим, что это за Книги Идей!
Возможно, и не бывает таких квартир, которые могут целиком и полностью удовлетворять абсолютно всем требованиям по площади. Для этого и строят дом – по своему проекту, с учетом бесчисленных пожеланий. А для тех, кто все еще ищет дополнительное место в условиях внутриквартирной жизни – подборка идей. Вдруг что-то из нашего сегодняшнего списка у вас осталось незадействованным.
Сборные домики предоставляют вам уникальную возможность, которой уже воспользовалось множество семей по всему миру. А выбор планировок, возможного остекления и наполнения даже у обычной фирмы, занимающейся таким видом строительства, достаточно велик. Потому вы сможете почувствовать, что это именно ваш дом, хотя реализованных в таком формате могут быть десятки и даже тысячи.
Дизайн ванной комнаты становится все сложнее и многослойнее, а на поверку оказывается все более и более комфортабельным. Давайте посмотрим, как оформлены современные ванные комнаты в квартирах, для дизайна которых был выделен хороший бюджет и найден умный и находчивый дизайнер.
Площадь дома в 210 кв. метров разделена на два уровня по 105 кв. метров каждый. Площадь застройки – около 400 кв. метров, учитывая террасу и гараж, бассейн и террасу при нем. Площадь застройки без бассейна – около 200 кв. метров. В доме четыре спальни и три ванные комнаты.
Сам дом построен из газобетонного блока Solbet (24 см) и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 40 градусов, с деревянной конструкцией и керамической кровлей. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).