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TOP-5 супер-популярных Книг Идей этой недели!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Stadtvilla Aurelio, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
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Сегодня мы традиционно представляем вам самые популярные Книги Идей на homify за семь дней, которые понравились большинству участников сообщества homify! Мы рады, что и эта неделя была для нас всех достаточно интересной!

Как всегда, ажиотаж вызвали простые проекты домов в стиле модерн, идеи дизайна для маленькой квартиры и ванных комнат в современном формате. Давайте посмотрим, что это за Книги Идей!

10 интересных идей по освобождению места в квартире

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в стиле минимализм
INT2architecture

Интерьер IL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Возможно, и не бывает таких квартир, которые могут целиком и полностью удовлетворять абсолютно всем требованиям по площади. Для этого и строят дом – по своему проекту, с учетом бесчисленных пожеланий. А для тех, кто все еще ищет дополнительное место в условиях внутриквартирной жизни – подборка идей. Вдруг что-то из нашего сегодняшнего списка у вас осталось незадействованным.

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​Супер-дача или мини-дом: 48 квадратов на пятерых

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Сборные дома Изделия из древесины Эффект древесины
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Сборные домики предоставляют вам уникальную возможность, которой уже воспользовалось множество семей по всему миру. А выбор планировок, возможного остекления и наполнения даже у обычной фирмы, занимающейся таким видом строительства, достаточно велик. Потому вы сможете почувствовать, что это именно ваш дом, хотя реализованных в таком формате могут быть десятки и даже тысячи.

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25 гениальных предметов мебели для ванной

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Ванная комната в эклектичном стиле
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Дизайн ванной комнаты становится все сложнее и многослойнее, а на поверку оказывается все более и более комфортабельным. Давайте посмотрим, как оформлены современные ванные комнаты в квартирах, для дизайна которых был выделен хороший бюджет и найден умный и находчивый дизайнер.

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Красивый дом в 210 кв. метров за 2,5 млн

Stadtvilla Aurelio, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Площадь дома в 210 кв. метров разделена на два уровня по 105 кв. метров каждый. Площадь застройки – около 400 кв. метров, учитывая террасу и гараж, бассейн и террасу при нем. Площадь застройки без бассейна – около 200 кв. метров. В доме четыре спальни и три ванные комнаты.

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​Идеальный дом в 110 м2 со сметой и ценами!

homify
homify

homify
homify
homify

Сам дом построен из газобетонного блока Solbet (24 см) и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 40 градусов, с деревянной конструкцией и керамической кровлей. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).

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12 мифов о современных коттеджах

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