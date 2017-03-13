6 советов для действительно чистого дома!

Кто из нас не мечтает иметь чистый и безупречно аккуратный дом? Но иногда после уборки мы не чувствуем, что в доме создан идеальный порядок и воцарилась чистота. А причиной всему – наши старые вещи. Если у вас накопилось много старых, внешне изношенных и непривлекательных вещей, которые всем своим видом портят окружающую обстановку, подумайте о целесообразности их дальнейшего использования. Кроме того, дом может выглядеть как большая кладовая, в которой накопилось огромное количество различных по стилю, внешнему виду и назначению предметов. Поэтому нужно остановиться, оглянуться вокруг себя и оценить окружающую вас обстановку, прежде чем задать себе вопрос: «Как я могу сделать свой дом проще и привлекательнее?».
Мы предлагаем вам прочитать эту статью, в которой собраны действенные советы, способные помочь вам в усовершенствовании вашего жилища. Мы расскажем, как привести в порядок ваш дом и посмотреть, что еще вы можете сделать для своего безукоризненного жилого пространства.
Мы уверены, что вы понимаете, какую незавидную роль в доме играют кухонные губки, салфетки и полотенца.
Они постоянно используются для того, чтобы содержать дом в чистоте. Мы не можем обойтись без этих вещей, которые выполняют в доме всю грязную работу. Но нужно также следить за тем, чтобы эти средства для уборки всегда были в хорошем состоянии, ведь от интенсивного применения они изнашиваются очень быстро. Кроме того кухонные губки, салфетки для уборки нужно как можно чаще менять с гигиенической точки зрения.
Постоянно использовать одну и ту же губку невозможно, она начинает крошиться, рваться и неприятно пахнуть, так как накапливает на себе довольно много болезнетворных микробов и бактерий. Поэтому нужно следить за тем, чтобы вовремя избавляться от грязных, с пятнами кофе, чая и изодранными салфетками и губками. Именно эти предметы, как ни удивительно, делают вашу кухню грязной и неопрятной. Посмотрите вокруг, нет ли у вас еще и рваных полотенец, которые уже давно утратили свой первоначальный вид.
Возможно, у вас есть любимые туфли, босоножки или сапоги, которые когда-то стоили очень дорого, но сегодня они уже очень сильно устарели и износились. И вы не решаетесь с ними расстаться в надежде, что еще представится случай обуть когда-то красивые, но сегодня уже не модные туфли. Если вы на протяжении последних пару лет не обували эту обувь, нужно от нее без жалости избавляться.
Изношенные или нет, но уже устаревшие модели обуви нужно без жалости выбросить. Поверьте, после того как вы расчистите место в тумбочке для обуви, в ней станет значительно чище, и вы будете чувствовать себя значительно легче.
Вы не представляете себе, как будете жить без своих старых журналов? Но действовать нужно уже сейчас, если вы хотите навести в доме порядок! Проведите ревизию свих бумажных запасов, поверьте их, и вы обнаружите на своих полках половину ненужного хлама, который выполняет у вас в доме роль пылесборника. Красивые журналы, которые не открывались уже много лет, они гордо пылятся на полках вашей библиотеки. Красиво? Не думаем. Задайте себе вопрос: они вам нужны? Просто спросите себя – зачем?
Сегодня есть возможность получить самую содержательную и разностороннюю информацию по любому вопросу, который вас интересует, используя интернет. Причем получить ответ на свой вопрос вы сможете за пару минут, а если вы начнете искать нужную информацию в журналах и газетах, потратить придется очень много времени, так как никто не помнит, в каком из печатных изданий вас ждет нужная статья. А еще вы надышитесь пылью и намусорите во время этого удивительно интересного процесса перелистывания журналов.
Треснутая керамика, чашка, с отбитым краем или ручкой, старые сковородки, имеющие плотный налет пригоревшего жира – есть ли у вас такая посуда? Вся эта и другая кухонная утварь, имеющая различного вида повреждения или изношенный вид, ждет только вашего уверенного решения, и готова отправиться в мусор. Иногда ваше сердце будет замирать от одной только мысли, что с привычной посудой придется расстаться. Но это только вещи, которые засоряют ваш дом и используют вашу энергию.
Избавьтесь от них, и вы найдете не только место для новой посуды, но и появятся средства на ее приобретение. Если вы еще не решились, и рука не поднимается, чтобы выбросить поврежденную чашку или тарелку, тогда предоставим вам еще один аргумент. Постоянно видеть перед собой, и пользоваться битой или изношенной посудой фэншуй не рекомендует – это не только грустно, но и разрушительно действует на положительную энергетику дома.
Если у вас еще сохранились продукты питания прошлого сезона, от них тоже нужно избавляться. Выполнять эту работу лучше всего в начале нового сезона или в любое другое время, если продукт хранится уже достаточно долго, но не был использован.
В таких кашах, травах, специях и приправах могут появиться черви и моль. Эти вредители беспрепятственно перемещаются по вашему дому, поэтому могут повредить и те продукты, которыми вы пользуетесь. Все это прекрасно знают, но мы не удержались, чтобы не напомнить вам об этом важном пункте еще раз.
Мы подошли к нашему последнему пункту. Старое, изношенное, выцветшее, в дырках и утратившее форму постельное белье: наволочки, простыни, одеяла и полотенца нужно удалить и перестать пользоваться ими по прямому назначению. Такой шаг будет единственно правильным, позволит создать комфортные условия в спальне, и обеспечит опрятный вид вашей постели. Вы можете использовать эти ткани для уборки дома, мыть ими пол или вытирать пыль. Этой ветоши вам хватит на длительный период времени.
Примите во внимание наши советы, и они помогут вам правильно и рационально управлять вашим домашним хозяйством.
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