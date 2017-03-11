10 привычек, которые сделают ваш дом чистым и аккуратным

Мы очень часто думаем, что содержание своего дома в чистоте стоит нам огромных усилий. Изнурительная уборка помещений отнимает много сил и времени, при этом в комнатах очень быстро устанавливается все тот же беспорядок. Поэтому приходится снова и снова начинать очистку одних и тех же мест с постоянной регулярностью, которая, к сожалению, не приводит к тому, что в доме воцарится идеальный порядок на долгое время. И такое положение вещей может очень сильно раздражать нас, доводя зачастую до истеричных состояний. Если вы считаете, что исчерпали все возможные идеи по содержанию дома в чистоте, не лишним будет ознакомиться с содержанием этой статьи, которая вам обязательно поможет выработать определенные привычки аккуратности и чистоты.
Мы предлагаем вам прислушаться к 10 советам, которые необходимы для того, чтобы сделать свое жилище идеально чистым и аккуратным. Прочитав эту статью, вы узнаете, каким образом вы сможете всегда иметь чистый дом без особых забот и хлопот.
Ежедневное проветривание и хорошая вентиляция помещений поможет вам создать легкую, воздушную и энергичную атмосферу в доме. Открывайте окна и двери, впускайте в каждую комнату больше солнца и света, наполняйте свой дом свежим воздухом. Делать это нужно каждое утро. Можно оставлять открытыми окна на ночь.
Это позволит создать самые благоприятные условия для хорошего отдыха, и наполнит ваше жилище чистой и здоровой энергией.
Аккуратно убранная кровать – это именно то, что очень сильно влияет на общую атмосферу в доме и его внешний вид. На самом деле процедура уборки кровати не занимает слишком много времени. Те из нас, кто выработал в себе эту привычку и ежедневно начинает свое утро из приведения в порядок своего спального места знают, насколько опрятной может выглядеть комната, если кровать идеально застелена. Выработав такую привычку, вы даже не будете замечать, когда вы это делаете, и сколько времени у вас на это уходит.
Приучите остальных членов вашей семьи выполнять эту процедуру ежедневно, и вы сможете сэкономить еще больше времени, а общая атмосфера в доме значительно улучшится.
Если вы сделали беспорядок, вы же его и должны убрать, причем сделать это нужно незамедлительно. Только так можно остановить нарастание беспорядка, наслоение грязи и мусора.
Балконы традиционно считаются рассадниками пыли и внешних загрязнений. И если вы или ваши домочадцы постоянно пользуются балконом, все эти загрязнения беспрепятственно заносятся ими в дом. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы на балконе всегда было идеально чисто.
Протирайте пыль и делайте уборку в этой части дома пылесосом как можно чаще, чтобы держать под контролем ситуацию с порядком во всем доме.
Очистка дома от пыли позволит выглядеть вашему дому идеально чистым. Запыленные поверхности создают картину заброшенного и грязного помещения. И если у вас что-то упадет на пол, оно сразу станет грязным, будь-то одежда, книга или какой-либо другой предмет, которым вы часто пользуетесь.
Пыль накапливается везде, особенно тщательно нужно убирать места ее наибольшего скопления – на дверных коробках, на полу и плинтусах, картинах, размещенных на стенах и на любой домашней технике.
Давайте посмотрим правде в глаза: в вашем доме всегда найдутся вещи, которые могут быть неуместными в вашем доме. Эти предметы создают беспорядок в доме, засоряют его и занимают много лишнего места. Прекратите процесс дрейфования по вашему дому этих вещей, выделите для них определенное место, и определитесь, что из них можно выбросить, что продать, а что подарить кому-то, кто в этих вещах нуждается.
Если же расстаться с такими предметами нет никаких сил, выберите для них наиболее подходящий угол, в котором можно создать все условия для их длительного хранения.
Поддержание всех поверхностей в чистоте, в том числе и кухонного гарнитура, обеспечит чистый и аккуратный вид вашему дому. Всегда после того как вы попользуетесь какими-либо вещами необходимо убрать их на то место, которое отведено для их хранения. Посвятите такой ежедневной уборке всего лишь 10-15 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы в доме воцарился идеальный порядок.
Чистота в доме зависит от вашей аккуратности и касается разбросанных по дому вещей – особенно это относится к спальням и раздевалкам, где одежда может легко выниматься из шкафов и тумбочек. При этом она не возвращается по каким-либо причинам на свои места.
Возьмите еще одну хорошую привычку на вооружение – всегда кладите вещи на свои места, если вы ими не собираетесь пользоваться. Если делать это сразу, времени будет потрачено очень мало, а результат будет прекрасный – чистая комната, в которой всегда царит идеальный порядок. При этом вы всегда знаете, где и что хранится, поэтому всегда быстро найдете нужную вещь.
Ваши подушки со временем могут стать плоскими, если вы их постоянно используете. Постарайтесь чаще проветривать их и взбивать. В таком же уходе нуждаются ваши ковры, которые нужно регулярно выбивать.
Диваны и кресла являются идеальными местами для накапливания огромного количества крошек. Они могут быть не очень заметными на первый взгляд, ни при этом весь этот крошечный мусор загрязняет ваш дом, делает его внешний вид неряшливым. Частая уборка диванов от крошек особенно необходима, если вы привыкли смотреть телевизор или слушать музыку, одновременно с этим употребляя разнообразную пищу и напитки. Каждое утро или сразу же после того как вы пили чай на диване в гостиной желательно снимать диванные подушки и сметать с них всю накопившуюся за день грязь, после чего ставить их на место.
Соблюдая эти простые советы, вы забудете о проблемах с уборкой, а ваш дом всегда будет оставаться чистым и аккуратным.
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