Терраса из композитных материалов – все стадии строительства

Терраса очень сложной формы была спроектирована ландшафтными архитекторами и построена для одного большого дома, имеющего довольно просторную придомовую площадь. Эта площадка будет находиться под открытым небом, эксплуатироваться в самых разных погодных условиях, поэтому материал для ее изготовления выбран прочный и устойчивый к влиянию внешней среды – композитный материал REHAU. Поверхность этого стройматериала стойкая к воздействию различных масел, воды и моющих средств.

В саду был расчищен грунт, площадку для террасы сложной формы адаптировали к окружающей среде. Это потребовало создания комбинированной структуры с повышенной прочностью и устойчивостью к биологической коррозии. Кроме того, эта основа должна быть устойчивой к изменениям температуры. С учетом всех этих сложных условий был создан деревянный каркас, установленный на прочной основе. Все материалы, использованные для создания этой террасы, тщательно отбирались, и были выбраны только те из них, которые не имели структурных дефектов. Они рассчитаны на сильную загруженность – статическую и динамическую. Конструктивные элементы террасы, которые отвечают за прочность всей системы, подобраны с учетом того, чтобы они могли выдерживать нагрузки до 5000 Н/м2.

Здесь мы даем основное описание этой уникальной террасы, создание которой далее можно отследить более детально по фото, представленным ниже.