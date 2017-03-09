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Терраса из композитных материалов – все стадии строительства

Shunny_Star Shunny_Star
Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Терраса очень сложной формы была спроектирована ландшафтными архитекторами и построена для одного большого дома, имеющего довольно просторную придомовую площадь. Эта площадка будет находиться под открытым небом, эксплуатироваться в самых разных погодных условиях, поэтому материал для ее изготовления выбран прочный и устойчивый к влиянию внешней среды – композитный материал REHAU. Поверхность этого стройматериала стойкая к воздействию различных масел, воды и моющих средств.

В саду был расчищен грунт, площадку для террасы сложной формы адаптировали к окружающей среде. Это потребовало создания комбинированной структуры с повышенной прочностью и устойчивостью к биологической коррозии. Кроме того, эта основа должна быть устойчивой к изменениям температуры. С учетом всех этих сложных условий был создан деревянный каркас, установленный на прочной основе. Все материалы, использованные для создания этой террасы, тщательно отбирались, и были выбраны только те из них, которые не имели структурных дефектов. Они рассчитаны на сильную загруженность – статическую и динамическую. Конструктивные элементы террасы, которые отвечают за прочность всей системы, подобраны с учетом того, чтобы они могли выдерживать нагрузки до 5000 Н/м2.

Здесь мы даем основное описание этой уникальной террасы, создание которой далее можно отследить более детально по фото, представленным ниже.

1. Терраса в готовом виде

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Вот такой вид имеет терраса, которую уже построили и провели озеленение прилегающей территории.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Непосредственно терраса расположена на незначительном возвышении, которое условно отделяет ее от дорожки, ведущей к ней, и условно обозначает ее контуры.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Дорожка, ведущая к террасе, имеет изогнутую форму и имеет волнообразный вид.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На этом этапе работы практически завершаются, укладываются последние панели по контуру террасы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Терраса довольно просторная, имеет ровные четкие контуры.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На ней установлены специальные опоры для ее накрытия, окрашенные в белый цвет.

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Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Цвет настила гармонирует с окружающей обстановкой, он практически сливается с цветом, в который окрашен фасад дома.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Материал, которым покрыта терраса в приближении имеет равномерно окрашенную структуру и состоит из одинаковой ширины полос.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Согласитесь, серый цвет уже созданной террасы очень приятно выглядит на фоне зеленой травы, аккуратно уложенной на газоне.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Стыки и углы плотно подогнаны, настил полностью закрывает основу, к которой он крепится.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Дорожка, соединяющая эту площадку с домом, выполнена из того же материала, что и терраса, она имеет волнистую форму и уложена под углом к ее настилу.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Террасу окружает газон с ровно подстриженной, ухоженной зеленой травой.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

По краям дорожки организованы клумбы, на которых высажены цветы, опавшая листва служит хорошей защитой от переохлаждения еще не окрепших саженцев.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Внешне площадка выглядит добротной и прочной.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Специальные механизмы удерживают в заданном положении стойки, установленные по углам террасы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

С этого ракурса можно видеть клумбы, которые расположены перед террасой. Они создают ровную линию с краями настила фигурной дорожки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Терраса имеет минимальную высоту настила, и только на несколько сантиметров возвышается над травой газона.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Настил дорожку уложен под углом, ее края аккуратно вырезаны и обработаны.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Вот так выглядят материал, который был использован для оборудования террасы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Терраса была спланирована и построена практически на одной линии с фасадом здания, и в таком же цвете. Она гармонично вписывается в окружающую обстановку.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Островки клумб, окружающих террасу, создают с ней единую композицию.

2. Этапы строительства

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Все блоки системы были хорошо продуманы и очень тщательно уложены в связи с высоким риском проседания подструктуры.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Он состоит из деревянных брусьев, уложенных идеально ровно.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В местах установки металлических элементов были выкопаны ямы, в которые изначально устанавливался металлический сварной каркас.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Углубление в земле должно соответствовать размерам изготовленного из металлических прутьев каркаса для заливки фундамента под стойки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На этом фото показано, как сетка укладывается в подготовленную для нее яму в одном из углов террасы. Всего выкопано четыре таких ямы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Края ям тщательно обрабатываются, чтобы сетка стала идеально ровно.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ямы под каркасы готовы, осталось только уложить в них сетку.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Укладка настила начиналась с середины дорожки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Композитный материал укладывался без подгонки краев, формирование ровных контуров осуществлялось после полной укладки настила.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Обшивка террасы крепится к балкам при помощи системы зажимов и замковых соединений. Для этого применяются системные решения от REHAU.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На этом фото можно увидеть общие очертания всей строительной площадки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На этом этапе строительства смонтирован каркас, к которому будут крепиться полосы композитного материала.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Терраса имею идеальную форму квадрата.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Основа также четко спланирована по высоте с учетом перепада высоты грунта. Расстояние между деревянными брусьями рассчитано на значительные нагрузки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Прямые углы каркаса четко выдержаны, от качества их монтажа зависит не только внешний вид конструкции, но и ее прочность.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Каркас террасы накладывается на края дорожки, чтобы конструкция выглядела целостной и не имела ненужных зазоров.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Здесь можно увидеть, как создавалась дорожка. Каждая из досок отличается по длине.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Настил укладывался как из цельных досок, так и из частей. Работы выполнялись очень аккуратно, чтобы не оставалось зазоров между соединяемыми деталями.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Так выглядит почти готовая конструкция одного из ответвлений дорожки. После монтажа последует выравнивание краев и корректировка формы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Примеряется первая доска, которая будет уложена на террасе.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Изначально были сформированы не только контуры будущей конструкции, но и сделана разметка ее по уровню.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Здесь показан край площадки с ее дальней стороны.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Это фото – эта же ветка дорожки. Так она выглядит со стороны террасы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На уже смонтированный каркас теперь будет накладываться доска.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Создание правильной основы – гарантия длительной эксплуатации всей конструкции. На уже смонтированный каркас был насыпан слой мелкофракционного камня, который, в свою очередь, укладывался на полиэтиленовую пленку.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Примыкание края дорожки к каменному настилу, уложенному возле дома, было ограничено деревянным брусом.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Площадка в саду была расчищена и немного углублена, чтобы дорожка только незначительно возвышалась над травой, которая будет позже здесь высажена.

3. Разметка площадки и монтаж закладных элементов

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Наливная основа фундаментных блоков была усилена очень прочным фундаментом. Прочный фундамент создан для опор незначительного размера, которые только немного выступают над поверхностью земли.

Изначально работы начинались с планирования и разметки участка. Каждое отверстие под основу было идеально ровно измерено и подготовлено.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Каждое отверстие под основу было идеально ровно измерено и подготовлено.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

С помощью металлических прутьев была размечена вся площадка.

На ранее подготовленную площадку была уложена пленка, которая будет препятствовать росту травы и проникновению влаги.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На краях дорожки в землю были уложены пластиковые трубы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После того как пленка была уложена, в ней проделали отверстия для каркасных элементов.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Пленкой выстелены все без исключения участки будущей конструкции.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Здесь вы можете видеть последовательность выполнения работ.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Так начиналась укладка основы при помощи пленки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Каждый квадрат террасы был размечен при помощи туго натянутой нитки-бечевки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Стабильность всей системы обеспечивается при помощи опорных крепежных элементов. Они закреплены в бетоне, залитом в отверстия на грунте. Такое решение было продиктовано условиями эксплуатации этой конструкции и особенностей грунта, состоящего, в основном, из глины.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Пока металлические элементы выстаивались и схватывался цемент, осуществлялось выполнение других работ по планированию территории.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Так выглядят металлические крепежные элементы, использованные для крепления брусьев.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Цементный раствор должен полностью высохнуть. В готовом виде вы не сможете увидеть эти опоры. Они скрыты под декоративным материалом.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Площадка подготовлена для начала работ.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Лишний грунт был удален.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Для цементирования доставлен цемент и бетономешалка.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Круглые отверстия в земле создавались при помощи специального приспособления.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Отверстия уже готовы, осталось залить бетоном крепежные элементы.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Из этого ракурса можно видеть, как при помощи разметки были сделаны отверстия.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Идеальная разметка сделана прутьями, вбитыми в землю.

Крепежи подготовлены для укладки.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В отверстия заливается цементный раствор и вставляется крепежный элемент.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Каждый крепеж имеет отверстия для закрепления в нем бруса при помощи саморезов.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Начало работ – разметка территории.

Так выглядела площадка в самом начале строительства.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

По контуру сада сделана дорожка из камня.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Таким был сад до того, как его начали окультуривать.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Сначала: неровная поверхность, отсутствие травы, островки со следами застоявшейся воды.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Сад имеет полукруглую вытянутую форму, площадка с террасой будет располагаться по ее центру.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Подготовка грунта начиналась с его поверхностного вскапывания.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Сначала размечался квадрат под террасу.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На размеченной площадке была вскопана земля и удалены корни травы, чтобы впоследствии они не пробились сквозь основу каркаса.

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