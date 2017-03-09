Терраса из композитных материалов – все стадии строительства

Терраса очень сложной формы была спроектирована ландшафтными архитекторами и построена для одного большого дома, имеющего довольно просторную придомовую площадь. Эта площадка будет находиться под открытым небом, эксплуатироваться в самых разных погодных условиях, поэтому материал для ее изготовления выбран прочный и устойчивый к влиянию внешней среды – композитный материал REHAU. Поверхность этого стройматериала стойкая к воздействию различных масел, воды и моющих средств.
В саду был расчищен грунт, площадку для террасы сложной формы адаптировали к окружающей среде. Это потребовало создания комбинированной структуры с повышенной прочностью и устойчивостью к биологической коррозии. Кроме того, эта основа должна быть устойчивой к изменениям температуры. С учетом всех этих сложных условий был создан деревянный каркас, установленный на прочной основе. Все материалы, использованные для создания этой террасы, тщательно отбирались, и были выбраны только те из них, которые не имели структурных дефектов. Они рассчитаны на сильную загруженность – статическую и динамическую. Конструктивные элементы террасы, которые отвечают за прочность всей системы, подобраны с учетом того, чтобы они могли выдерживать нагрузки до 5000 Н/м2.
Здесь мы даем основное описание этой уникальной террасы, создание которой далее можно отследить более детально по фото, представленным ниже.
Вот такой вид имеет терраса, которую уже построили и провели озеленение прилегающей территории.
Непосредственно терраса расположена на незначительном возвышении, которое условно отделяет ее от дорожки, ведущей к ней, и условно обозначает ее контуры.
Дорожка, ведущая к террасе, имеет изогнутую форму и имеет волнообразный вид.
На этом этапе работы практически завершаются, укладываются последние панели по контуру террасы.
Терраса довольно просторная, имеет ровные четкие контуры.
На ней установлены специальные опоры для ее накрытия, окрашенные в белый цвет.
Цвет настила гармонирует с окружающей обстановкой, он практически сливается с цветом, в который окрашен фасад дома.
Материал, которым покрыта терраса в приближении имеет равномерно окрашенную структуру и состоит из одинаковой ширины полос.
Согласитесь, серый цвет уже созданной террасы очень приятно выглядит на фоне зеленой травы, аккуратно уложенной на газоне.
Стыки и углы плотно подогнаны, настил полностью закрывает основу, к которой он крепится.
Дорожка, соединяющая эту площадку с домом, выполнена из того же материала, что и терраса, она имеет волнистую форму и уложена под углом к ее настилу.
Террасу окружает газон с ровно подстриженной, ухоженной зеленой травой.
По краям дорожки организованы клумбы, на которых высажены цветы, опавшая листва служит хорошей защитой от переохлаждения еще не окрепших саженцев.
Внешне площадка выглядит добротной и прочной.
Специальные механизмы удерживают в заданном положении стойки, установленные по углам террасы.
С этого ракурса можно видеть клумбы, которые расположены перед террасой. Они создают ровную линию с краями настила фигурной дорожки.
Терраса имеет минимальную высоту настила, и только на несколько сантиметров возвышается над травой газона.
Настил дорожку уложен под углом, ее края аккуратно вырезаны и обработаны.
Вот так выглядят материал, который был использован для оборудования террасы.
Терраса была спланирована и построена практически на одной линии с фасадом здания, и в таком же цвете. Она гармонично вписывается в окружающую обстановку.
Островки клумб, окружающих террасу, создают с ней единую композицию.
Все блоки системы были хорошо продуманы и очень тщательно уложены в связи с высоким риском проседания подструктуры.
Он состоит из деревянных брусьев, уложенных идеально ровно.
В местах установки металлических элементов были выкопаны ямы, в которые изначально устанавливался металлический сварной каркас.
Углубление в земле должно соответствовать размерам изготовленного из металлических прутьев каркаса для заливки фундамента под стойки.
На этом фото показано, как сетка укладывается в подготовленную для нее яму в одном из углов террасы. Всего выкопано четыре таких ямы.
Края ям тщательно обрабатываются, чтобы сетка стала идеально ровно.
Ямы под каркасы готовы, осталось только уложить в них сетку.
Укладка настила начиналась с середины дорожки.
Композитный материал укладывался без подгонки краев, формирование ровных контуров осуществлялось после полной укладки настила.
Обшивка террасы крепится к балкам при помощи системы зажимов и замковых соединений. Для этого применяются системные решения от REHAU.
На этом фото можно увидеть общие очертания всей строительной площадки.
На этом этапе строительства смонтирован каркас, к которому будут крепиться полосы композитного материала.
Терраса имею идеальную форму квадрата.
Основа также четко спланирована по высоте с учетом перепада высоты грунта. Расстояние между деревянными брусьями рассчитано на значительные нагрузки.
Прямые углы каркаса четко выдержаны, от качества их монтажа зависит не только внешний вид конструкции, но и ее прочность.
Каркас террасы накладывается на края дорожки, чтобы конструкция выглядела целостной и не имела ненужных зазоров.
Здесь можно увидеть, как создавалась дорожка. Каждая из досок отличается по длине.
Настил укладывался как из цельных досок, так и из частей. Работы выполнялись очень аккуратно, чтобы не оставалось зазоров между соединяемыми деталями.
Так выглядит почти готовая конструкция одного из ответвлений дорожки. После монтажа последует выравнивание краев и корректировка формы.
Примеряется первая доска, которая будет уложена на террасе.
Изначально были сформированы не только контуры будущей конструкции, но и сделана разметка ее по уровню.
Здесь показан край площадки с ее дальней стороны.
Это фото – эта же ветка дорожки. Так она выглядит со стороны террасы.
На уже смонтированный каркас теперь будет накладываться доска.
Создание правильной основы – гарантия длительной эксплуатации всей конструкции. На уже смонтированный каркас был насыпан слой мелкофракционного камня, который, в свою очередь, укладывался на полиэтиленовую пленку.
Примыкание края дорожки к каменному настилу, уложенному возле дома, было ограничено деревянным брусом.
Площадка в саду была расчищена и немного углублена, чтобы дорожка только незначительно возвышалась над травой, которая будет позже здесь высажена.
Наливная основа фундаментных блоков была усилена очень прочным фундаментом. Прочный фундамент создан для опор незначительного размера, которые только немного выступают над поверхностью земли.
Изначально работы начинались с планирования и разметки участка. Каждое отверстие под основу было идеально ровно измерено и подготовлено.
Каждое отверстие под основу было идеально ровно измерено и подготовлено.
С помощью металлических прутьев была размечена вся площадка.
На ранее подготовленную площадку была уложена пленка, которая будет препятствовать росту травы и проникновению влаги.
На краях дорожки в землю были уложены пластиковые трубы.
После того как пленка была уложена, в ней проделали отверстия для каркасных элементов.
Пленкой выстелены все без исключения участки будущей конструкции.
Здесь вы можете видеть последовательность выполнения работ.
Так начиналась укладка основы при помощи пленки.
Каждый квадрат террасы был размечен при помощи туго натянутой нитки-бечевки.
Стабильность всей системы обеспечивается при помощи опорных крепежных элементов. Они закреплены в бетоне, залитом в отверстия на грунте. Такое решение было продиктовано условиями эксплуатации этой конструкции и особенностей грунта, состоящего, в основном, из глины.
Пока металлические элементы выстаивались и схватывался цемент, осуществлялось выполнение других работ по планированию территории.
Так выглядят металлические крепежные элементы, использованные для крепления брусьев.
Цементный раствор должен полностью высохнуть. В готовом виде вы не сможете увидеть эти опоры. Они скрыты под декоративным материалом.
Площадка подготовлена для начала работ.
Лишний грунт был удален.
Для цементирования доставлен цемент и бетономешалка.
Круглые отверстия в земле создавались при помощи специального приспособления.
Отверстия уже готовы, осталось залить бетоном крепежные элементы.
Из этого ракурса можно видеть, как при помощи разметки были сделаны отверстия.
Идеальная разметка сделана прутьями, вбитыми в землю.
Крепежи подготовлены для укладки.
В отверстия заливается цементный раствор и вставляется крепежный элемент.
Каждый крепеж имеет отверстия для закрепления в нем бруса при помощи саморезов.
Начало работ – разметка территории.
Так выглядела площадка в самом начале строительства.
По контуру сада сделана дорожка из камня.
Таким был сад до того, как его начали окультуривать.
Сначала: неровная поверхность, отсутствие травы, островки со следами застоявшейся воды.
Сад имеет полукруглую вытянутую форму, площадка с террасой будет располагаться по ее центру.
Подготовка грунта начиналась с его поверхностного вскапывания.
Сначала размечался квадрат под террасу.
На размеченной площадке была вскопана земля и удалены корни травы, чтобы впоследствии они не пробились сквозь основу каркаса.
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- Новая жизнь старого заброшенного дома;