6 секретов быстрой уборки

Как часто вы делаете генеральную уборку? Помогает ли вам по дому специалист по клинингу, или вы справляетесь собственными силами? Задавшись вопросом об экономии времени на приведение квартиры в порядок, мы решили не только поговорить о чистоте нашей обители, но и подумать над тем, как ее сохранить на долгое время.

Внимание читатель: далее приведены рекомендации, следование которым поможет в наступивший «День Х» успеть убраться максимально быстро и без больших энергозатрат!