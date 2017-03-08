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6 секретов быстрой уборки

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ORHAN-OLIVIA EVİ, Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Кухня в стиле модерн
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Как часто вы делаете генеральную уборку? Помогает ли вам по дому специалист по клинингу, или вы справляетесь собственными силами? Задавшись вопросом об экономии времени на приведение квартиры в порядок, мы решили не только поговорить о чистоте нашей обители, но и подумать над тем, как ее сохранить на долгое время.

Внимание читатель: далее приведены рекомендации, следование которым поможет в наступивший «День Х» успеть убраться максимально быстро и без больших энергозатрат!

1. Аккуратная прихожая

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

 Не «запускайте» это пространство. Даже самая маленькая прихожая считается своеобразным центром оси координат практически любого дома или квартиры. Именно здесь формируется первое впечатление гостей о вас, как о хозяевах; именно здесь улавливается атмосфера уютного семейного очага и создается настроение после того, как вы, вернувшись с работы, перешагнули порог. Чистый пол, свободный от какой-либо обуви, отсутствие груды курток и прочей верхней одежды радует глаз абсолютно любого из нас. Это пространство наиболее сильно подвержено загрязнению, поэтому регулярная уборка прихожей убережет остальную жилую площадь от грязи и пыли.

2. Сияющие рабочие поверхности

homify КухняСтолешницы
homify

homify
homify
homify

Многие наши бабушки еще в молодости взяли за правило убирать стол сразу же после трапезы или приготовления обеда, но как сложно приучить к этому детей! Тем не менее, если следить за рабочими поверхностями, то можно избежать попадания крошек на пол, появления пыли и многих других кухонных напастей. В день «большой уборки» вам не придется тратить время на отмывание столешниц.

3. Совершенная организация

ORHAN-OLIVIA EVİ, Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Кухня в стиле модерн
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

Даже если вы не планируете серьезный ремонт, стоит задуматься об удобной организации хранения. Все «плюсы» налицо. Так, например, крупы не смогут рассыпаться, если их содержать не в пакетах, а в контейнерах (которые, кстати, можно ставить друг на друга, оставив больше места на полке для другой утвари). Отдельные секции для ножей или досок спасут от хаоса ящики со столовыми приборами. Современный производитель мебели предлагает множество удобных вариантов для хранения всего на свете, поэтому с таким подходом вам не придется часами наводить порядок в ящиках комода или кухонных шкафах.

Для любителей идеального порядка: 11 гениальных способов компактного хранения

4. Календарь

homify Ванная комната в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Мы любим планировать свой рабочий день. Мы любим планировать свои выходные и встречи с друзьями. Так почему бы не взять за правило вносить еженедельную уборку в календарь, обозначив ее проведение четкими границами времени? Продумайте заранее, что вы хотите сделать за отведенные часы, и, следуя этому плану, не заметите, как быстро со всем справились.

5. Уборка с удовольствием

Apartamento à beira mar, MarchettiBonetti+ MarchettiBonetti+ Дома в стиле модерн
MarchettiBonetti+

MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+

Скрасить процесс, который мы так любим откладывать, может хорошая музыка. Включите любимые треки погромче и действуйте!

6. Большая стирка

elektryzujące wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Не ждите, когда корзина с бельем, ожидающим машинную стирку, наполнится доверху. Во-первых, придется меньше гладить. Во-вторых, уже чистые немногочисленные вещи вы сможете быстрее разложить по полкам комода и шкафа.

Уютный дом-мечта
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