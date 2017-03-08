6 секретов быстрой уборки

Как часто вы делаете генеральную уборку? Помогает ли вам по дому специалист по клинингу, или вы справляетесь собственными силами? Задавшись вопросом об экономии времени на приведение квартиры в порядок, мы решили не только поговорить о чистоте нашей обители, но и подумать над тем, как ее сохранить на долгое время.
Внимание читатель: далее приведены рекомендации, следование которым поможет в наступивший «День Х» успеть убраться максимально быстро и без больших энергозатрат!
Не «запускайте» это пространство. Даже самая маленькая прихожая считается своеобразным центром оси координат практически любого дома или квартиры. Именно здесь формируется первое впечатление гостей о вас, как о хозяевах; именно здесь улавливается атмосфера уютного семейного очага и создается настроение после того, как вы, вернувшись с работы, перешагнули порог. Чистый пол, свободный от какой-либо обуви, отсутствие груды курток и прочей верхней одежды радует глаз абсолютно любого из нас. Это пространство наиболее сильно подвержено загрязнению, поэтому регулярная уборка прихожей убережет остальную жилую площадь от грязи и пыли.
Многие наши бабушки еще в молодости взяли за правило убирать стол сразу же после трапезы или приготовления обеда, но как сложно приучить к этому детей! Тем не менее, если следить за рабочими поверхностями, то можно избежать попадания крошек на пол, появления пыли и многих других кухонных напастей. В день «большой уборки» вам не придется тратить время на отмывание столешниц.
Даже если вы не планируете серьезный ремонт, стоит задуматься об удобной организации хранения. Все «плюсы» налицо. Так, например, крупы не смогут рассыпаться, если их содержать не в пакетах, а в контейнерах (которые, кстати, можно ставить друг на друга, оставив больше места на полке для другой утвари). Отдельные секции для ножей или досок спасут от хаоса ящики со столовыми приборами. Современный производитель мебели предлагает множество удобных вариантов для хранения всего на свете, поэтому с таким подходом вам не придется часами наводить порядок в ящиках комода или кухонных шкафах.
Для любителей идеального порядка: 11 гениальных способов компактного хранения
Мы любим планировать свой рабочий день. Мы любим планировать свои выходные и встречи с друзьями. Так почему бы не взять за правило вносить еженедельную уборку в календарь, обозначив ее проведение четкими границами времени? Продумайте заранее, что вы хотите сделать за отведенные часы, и, следуя этому плану, не заметите, как быстро со всем справились.
Скрасить процесс, который мы так любим откладывать, может хорошая музыка. Включите любимые треки погромче и действуйте!
Не ждите, когда корзина с бельем, ожидающим машинную стирку, наполнится доверху. Во-первых, придется меньше гладить. Во-вторых, уже чистые немногочисленные вещи вы сможете быстрее разложить по полкам комода и шкафа.