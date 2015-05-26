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Бриз. Квартира в Новосибирске

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Бриз, ARHITEKTO ARHITEKTO
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Эта приятная квартира в Новосибирске была представлена дизайнерами студии M&M INTERIORS. Заказчики – семья с двумя детьми и домашним животным. Хозяева попросили создать в интерьерах средиземноморские мотивы, а также сделать квартиру максимально светлой и просторной.  Именно поэтому дизайнервы обратились к сочетанию ярких и спокойных цветов. Насыщенный бирюзовый цвет вместе с пастельным бежевым смотрится хорошо как при солнечном, так и при искусственном свете.

Гостиная

Гостиная ARHITEKTO
ARHITEKTO

Гостиная

ARHITEKTO
ARHITEKTO
ARHITEKTO

Гостиная состоит из нескольких функциональных пространств. Стоит сказать, что общее помещение выглядит невероятно удобно. В одной части комнаты расположены диваны зоны отдыха, в другой – небольшая кухня и обеденный стол. За диванной группой также расположен еще один стол-стойка. Визуальное зонирование пространства осуществлено благодаря использованию многоуровневой подсветки, разных напольных покрытий, а также при помощи встроенных в стену декоративных ниш.

Пространство для отдыха

Гостиная ARHITEKTO
ARHITEKTO

Гостиная

ARHITEKTO
ARHITEKTO
ARHITEKTO

В зоне отдыха стоят несколько просторных диванов на которых с удобством может разместиться вся семьи я гости. Для телевизора была создана специальная ниша, в ней же установлены ящики для хранения. Позади диванов находится небольшая барная стойка – прекрасное решение для любителей смотреть утренние новости за завтраком. В цветовом решении превалируют нежные песочные оттенки и белый цвет. Акценты расставлены насыщенным шоколадным цветом. Барная зона находится в более темной части комнаты, тематически для её стен был выбран яркий бирюзовый цвет.

Кухня

Кухня-столовая ARHITEKTO
ARHITEKTO

Кухня-столовая

ARHITEKTO
ARHITEKTO
ARHITEKTO

Это пространство от гостиной разделяет небольшой обеденный стол, который по цвету сочетается со всей кухонной мебелью. Интерьер максимально минималистичен, поэтому не приемлет излишнего декора. Монохромность интерьера подчеркнута спокойной фурнитурой мебели, хромированными ножками стульев, а также выбором источников света.

Уютный холл

Панно ARHITEKTO
ARHITEKTO

Панно

ARHITEKTO
ARHITEKTO
ARHITEKTO

Как и интерьер гостиной, холл оформлен в мягкой пастельной цветовой гамме с преобладанием оттенков слоновой кости. Это помещение без окон украшает настенное панно – летний итальянский городской пейзаж. Рисунок поддерживает бирюзовую тему интерьера гостиной. Здесь же расположен вход в гардеробную.

Санузел для детей

санузел для детей ARHITEKTO
ARHITEKTO

санузел для детей

ARHITEKTO
ARHITEKTO
ARHITEKTO

Для младших членов этой семьи создан отдельный санузел. Его украшают легкие цветочные узоры на плитке, а также мозаика, которой выложен пол и часть стены. Эта комната оснащена удобными ящиками для хранения разных мелочей, что невероятно удобно для большой семьи.

Санузел для взрослых

Ванная комната вид на сауну ARHITEKTO
ARHITEKTO

Ванная комната вид на сауну

ARHITEKTO
ARHITEKTO
ARHITEKTO

Ванная комната для родителей просторнее предыдущего помещения. Её стены и пол также украшает мозаика и глянцевая белая плитка. Выбранная цветовая гамма бирюзово-белых оттенков подчеркивает приятное ощущение простора и чистоты.

Рекомендуем  посмотреть детскую спальню в стиле лофт, а также интерьер родительской комнаты в скандинавском стиле. 

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