Бриз. Квартира в Новосибирске

В зоне отдыха стоят несколько просторных диванов на которых с удобством может разместиться вся семьи я гости. Для телевизора была создана специальная ниша, в ней же установлены ящики для хранения. Позади диванов находится небольшая барная стойка – прекрасное решение для любителей смотреть утренние новости за завтраком. В цветовом решении превалируют нежные песочные оттенки и белый цвет. Акценты расставлены насыщенным шоколадным цветом. Барная зона находится в более темной части комнаты, тематически для её стен был выбран яркий бирюзовый цвет.