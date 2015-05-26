Бриз. Квартира в Новосибирске

Эта приятная квартира в Новосибирске была представлена дизайнерами студии M&M INTERIORS. Заказчики – семья с двумя детьми и домашним животным. Хозяева попросили создать в интерьерах средиземноморские мотивы, а также сделать квартиру максимально светлой и просторной. Именно поэтому дизайнервы обратились к сочетанию ярких и спокойных цветов. Насыщенный бирюзовый цвет вместе с пастельным бежевым смотрится хорошо как при солнечном, так и при искусственном свете.
Гостиная состоит из нескольких функциональных пространств. Стоит сказать, что общее помещение выглядит невероятно удобно. В одной части комнаты расположены диваны зоны отдыха, в другой – небольшая кухня и обеденный стол. За диванной группой также расположен еще один стол-стойка. Визуальное зонирование пространства осуществлено благодаря использованию многоуровневой подсветки, разных напольных покрытий, а также при помощи встроенных в стену декоративных ниш.
В зоне отдыха стоят несколько просторных диванов на которых с удобством может разместиться вся семьи я гости. Для телевизора была создана специальная ниша, в ней же установлены ящики для хранения. Позади диванов находится небольшая барная стойка – прекрасное решение для любителей смотреть утренние новости за завтраком. В цветовом решении превалируют нежные песочные оттенки и белый цвет. Акценты расставлены насыщенным шоколадным цветом. Барная зона находится в более темной части комнаты, тематически для её стен был выбран яркий бирюзовый цвет.
Это пространство от гостиной разделяет небольшой обеденный стол, который по цвету сочетается со всей кухонной мебелью. Интерьер максимально минималистичен, поэтому не приемлет излишнего декора. Монохромность интерьера подчеркнута спокойной фурнитурой мебели, хромированными ножками стульев, а также выбором источников света.
Как и интерьер гостиной, холл оформлен в мягкой пастельной цветовой гамме с преобладанием оттенков слоновой кости. Это помещение без окон украшает настенное панно – летний итальянский городской пейзаж. Рисунок поддерживает бирюзовую тему интерьера гостиной. Здесь же расположен вход в гардеробную.
Для младших членов этой семьи создан отдельный санузел. Его украшают легкие цветочные узоры на плитке, а также мозаика, которой выложен пол и часть стены. Эта комната оснащена удобными ящиками для хранения разных мелочей, что невероятно удобно для большой семьи.
Ванная комната для родителей просторнее предыдущего помещения. Её стены и пол также украшает мозаика и глянцевая белая плитка. Выбранная цветовая гамма бирюзово-белых оттенков подчеркивает приятное ощущение простора и чистоты.
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