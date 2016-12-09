Как превратить веранду в жилое помещение?

Веранда – помещение, безусловно, полезное и, главное, востребованное всеми домочадцами и гостями дома. Застекленная веранда, пристроенная к дому — прекрасное место для приема гостей за дружеской беседой и чашкой ароматного чая. У нее много достоинств, но есть очевидный недостаток – в ней холодно.При желании холодную веранду несложно превратить в хорошую, полноценную жилую комнату, теплую и уютную. Как осуществить эту задумку в жизнь? Это Вы узнаете, прочитав данную статью.
Переустройство и (или) перепланировка помещения могут понадобиться для выполнения санитарно-эпидемиологических, гигиенических и противопожарных требований к будущему жилому помещению. Для этого необходимо подготовить проект перепланировки.
Подготовьте документы:
- заявление о переводе нежилого помещения в жилое в двух экземплярах;
- правоустанавливающие документы на помещение;
- документы БТИ (план помещения, поэтажный план дома, в котором находится помещение, экспликацию);
- проект переустройства или перепланировки помещения (в случае необходимости);
Представьте документы в орган местного самоуправления, осуществляющий согласование перевода нежилого помещения в жилое. Если перевод согласован, орган местного самоуправления выдаст вам уведомление о переводе нежилого помещения в жилое.
Процедуру утепления веранды можно выполнить самостоятельно. В первую очередь необходимо начать с оценки общего объема работ и необходимых затрат. Измерьте поверхность пола, стен и потолка и выберите нужный вариант утепления (пенопласт, рулоны теплоизоляции, минеральная вата или сочетание ряда материалов). Кроме того, понадобятся такие расходные материалы, как бруски и рейки различного сечения, гвозди, влагостойкая пленка, клей, монтажная пена. Заблаговременная покупка всего необходимого поможет грамотно спланировать расходы и не отвлекаться на поездки по магазинам в процессе работы.
Утепление веранды в большой степени зависит от качества ее остекления. Как правило, оно занимает около пятидесяти процентов от общей площади внешних стен. Поэтому утепляем на веранде остекление, оно значительно влияет на температурный режим внутри террасы.
Часто устраивают также сплошное остекление веранды, что делает ее похожей на зимний сад. Только она предназначена не для зеленых «жителей» – растений, а для отдыха их хозяев. Уютно в стеклянной комнате будет при условии применения двойного или тройного пакета из ПВХ-профиля или «теплого» алюминия, который, благодаря встроенной термовкладке, обеспечивает более высокие теплоизоляционные характеристики.
Громкие звуки с улицы достаточно легко проникают через окна с одинарным остеклением. Шум проходит не только через щели вокруг створок (чтобы сделать их воздухонепроницаемыми, требуется хорошее оборудование против сквозняков), но также и непосредственно через тонкое стекло. Двойное остекление улучшает ситуацию.
Если окно является единственным средством вентиляции, то рекомендуется в каком-либо месте комнаты установить вентиляционный канал, желательно без непосредственного выхода наружу.
Для автоматического поддержания заданной температуры в помещении на отопительные приборы могут быть установлены терморегуляторы. Такие регуляторы состоят из двух частей: регулирующего крана, термоголовки.
С помощью термоголовки вы задаете требуемую температуру воздуха. В ней же находится специальный состав, который расширяется при увеличении температуры в помещении и механически воздействует на регулирующий кран. Работа происходит следующим образом. Когда температура воздуха в помещении становится выше заданной, доступ горячей воды в радиатор сокращается, а при понижении температуры в помещении – доступ воды в радиатор увеличивается. При использовании терморегуляторов вы можете поддерживать разную температуру в разных комнатах. Вы просто зададите требуемое вам значение, а система будет автоматически отслеживать ваши пожелания. Но, конечно, для этого надо установить терморегуляторы во всех комнатах, где вы хотите поддерживать заданную температуру.
Можно сделать полное или частичное затемнение. Современные технологии позволяют реализовать эту идею эстетично и без непомерных затрат на дополнительные строительные материалы. Защитные уличные шторы или горизонтальные маркизы, прозрачные иди сетчатые шторы и другие разновидности затемнения выручат владельца веранды, утратившей свою функциональность.
Затемнение защитит вещи от выцветания, цветы – от пересыхания, глаза – от резких солнечных лучей. Конструкция может быть выбрана в зависимости от предназначения и цели ее приобретения. Это могут быть более значительные рафшторы (наружные жалюзи) или рольшторы (рулонные). Прежде открытая беспощадным иссушающим солнечным лучам веранда, декорированная по-новому, станет уютным уголком для всех членов семьи в любую погоду.