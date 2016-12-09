Как превратить веранду в жилое помещение?

Переустройство и (или) перепланировка помещения могут понадобиться для выполнения санитарно-эпидемиологических, гигиенических и противопожарных требований к будущему жилому помещению. Для этого необходимо подготовить проект перепланировки.

Подготовьте документы:

- заявление о переводе нежилого помещения в жилое в двух экземплярах;

- правоустанавливающие документы на помещение;

- документы БТИ (план помещения, поэтажный план дома, в котором находится помещение, экспликацию);

- проект переустройства или перепланировки помещения (в случае необходимости);

Представьте документы в орган местного самоуправления, осуществляющий согласование перевода нежилого помещения в жилое. Если перевод согласован, орган местного самоуправления выдаст вам уведомление о переводе нежилого помещения в жилое.