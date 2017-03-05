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Великолепные беседки и навесы: 20 вдохновляющих примеров

Перла Вереника Перла Вереника
Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
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Уютные террасы с навесами и тенистые беседки – излюбленное место летнего отдыха для всей семьи, друзей и знакомых, потому что именно здесь мы может насладить полностью и тишиной летнего вечера, и теплотой солнечных лучей, и зеленью сада. Что стоит лето без такого расслабляющего отдыха? 

Как сделать свою беседку таким непревзойденным местом для релакса? В этом статье мы собрали специально для вас массу разнообразных примеров: тенты от дождя и роскошные строения, современные и классические, но главное – безусловно вдохновляющие сделать что-то подобное на своем участке!

1. Уютная беседка для всех членов семьи

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Эта компактная беседка, несмотря на свои скромные размеры, весьма удобное место для отдыха. Плетенный диванчик, уютные подушки – все что нужно для отдыха. 

2. В соответствии с дизайном пространства

c4sun Sonnensegel, derraumhoch3 derraumhoch3 Сад в стиле модерн
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

Широкий тент у входа – и практичный, и декоративный элемент. В данном примере был выбран черный тент, прекрасно гармонирующий со светлым фасадом дома и темной крышей. 

3. Легкие ткани

Scenografie estive, Design for Love Design for Love Балкон в скандинавском стиле
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

Легкие тенты создают ощущение приятной прохлады летним днем и украшают беседку тонкими линиями. 

4. Металлический каркас

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana Сад Беседки и теплицы
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Прочный и в то же время, легкий тент придает элегантность беседке у входа в дома.

5. Креативная конструкция

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Балкон и терраса в стиле модерн
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Традиционные конструкции штор маркиза в этой беседке предстают в совершенно ином виде – современном и даже футуристическом. 

6. Простые конструкции

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH Пруд в саду
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

Тенты в форме парусов легко и быстро устанавливаются, при этом создают достаточно комфортное пространство для отдыха в жаркий летний день. 

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Обратитесь к нам!

7. Подходит для всех стилей

Sonnensegel - Sonnenschutz der Extraklasse, derraumhoch3 derraumhoch3 Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

Небольшой тент-навес впишется в любой стиль.

8. Пластиковый навес

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Этот полупрозрачный навес выполнен из пластика, отлично защищает от дождя и солнца.

9. Два в одном

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini Сад Беседки и теплицы
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

Эта конструкция имеет две функции – навеса и беседки. Вы сами можете регулировать, какую зону отдыха хотите обустроить.

10. Тент над террасой

Casa L_01, Gimmigi Lab Architettura Gimmigi Lab Architettura Дома в стиле модерн
Gimmigi Lab Architettura

Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura

Длинной полосой над террасой протянулся лаконичный и простой навес, дающий возможность отдыха на улице даже в самый жаркий день.

11. Романтичная беседка

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl Сад Аксессуары и декор
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

Мягкая драпировка штор придает этой беседке изысканность и романтичность облика, а также – хорошую защиту от ветра и дождя.

12. Современный вигвам

Уличная мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Балкон, веранда и террасаМебель
Немецкие кухни

Уличная мебель

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Простые формы традиционных жилищ стали основной для творческого вдохновения дизайнеров, которые разработали современные конструкции – легкие и уютные.

13. В ярком цвете

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Белый
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

Как видите, тенты самой разной расцветки играют большую декоративную роль в оформлении двора возле дома.

14. Тент в стиле сафаре

Realizzazioni, MD WORK SRL MD WORK SRL Бассейн в стиле модерн
MD WORK SRL

Realizzazioni

MD WORK SRL
MD WORK SRL
MD WORK SRL

Пологий навес, выполненный из льняной ткани, придает беседке настроение расслабленного отдыха в окружении дикой природы, а интерьеру – оттенок колониального стиля.

15. Беседки для отдыха

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Такие белоснежные островки релакса позволят вам отдохнуть летним вечером в атмосфере тишины, свежести и покоя.

16. Рельефная крыша беседки

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в эклектичном стиле
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Эффект полупрозрачной тени, рассеянных лучей солнечного света достигается не только с помощью драпировок и тентов. Такую же роль выполняет потолок беседки из тонких реек с промежутками.

17. Элегантность и изысканность

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад в стиле модерн
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Черный цвет древесины и драпировок этой беседки подчеркивает изысканность стиля и делает эту беседку роскошной и совершенно не похожей на традиционные примеры для дачного отдыха.

18. Теплый свет в ночи

Eco Tenda, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO Сад в рустикальном стиле
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

Если вы хотите отдыхать в беседке или под тентом на террасе не только в начале вечера, но и продолжить наслаждаться ночной тишиной и мягкой прохладой, позаботьтесь об уличном освещении: теплом и уютном.

19. Простые элементы – великолепный эффект

Jardim Moderno Casa Cor 2008, ricardo pessuto paisagismo ricardo pessuto paisagismo Сад в стиле модерн
ricardo pessuto paisagismo

ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo

Увидев этот дизайн, можно сразу понять, что хорошую беседку сделать доступно из любых материалов.

20. Идеальный релакс

Melby Day Bed, Garden Furniture Scotland ltd Garden Furniture Scotland ltd Сад Мебель
Garden Furniture Scotland ltd

Melby Day Bed

Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd

Беседка или тент, терраса или паттио – главное, чтобы это место было комфортным для отдыха, располагало к и уединенному времяпрепровождению, и к сбору всех друзей. 

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