Великолепные беседки и навесы: 20 вдохновляющих примеров

Уютные террасы с навесами и тенистые беседки – излюбленное место летнего отдыха для всей семьи, друзей и знакомых, потому что именно здесь мы может насладить полностью и тишиной летнего вечера, и теплотой солнечных лучей, и зеленью сада. Что стоит лето без такого расслабляющего отдыха?
Как сделать свою беседку таким непревзойденным местом для релакса? В этом статье мы собрали специально для вас массу разнообразных примеров: тенты от дождя и роскошные строения, современные и классические, но главное – безусловно вдохновляющие сделать что-то подобное на своем участке!
Эта компактная беседка, несмотря на свои скромные размеры, весьма удобное место для отдыха. Плетенный диванчик, уютные подушки – все что нужно для отдыха.
Широкий тент у входа – и практичный, и декоративный элемент. В данном примере был выбран черный тент, прекрасно гармонирующий со светлым фасадом дома и темной крышей.
Легкие тенты создают ощущение приятной прохлады летним днем и украшают беседку тонкими линиями.
Прочный и в то же время, легкий тент придает элегантность беседке у входа в дома.
Традиционные конструкции штор
маркиза в этой беседке предстают в совершенно ином виде – современном и даже футуристическом.
Тенты в форме парусов легко и быстро устанавливаются, при этом создают достаточно комфортное пространство для отдыха в жаркий летний день.
Небольшой тент-навес впишется в любой стиль.
Этот полупрозрачный навес выполнен из пластика, отлично защищает от дождя и солнца.
Эта конструкция имеет две функции – навеса и беседки. Вы сами можете регулировать, какую зону отдыха хотите обустроить.
Длинной полосой над террасой протянулся лаконичный и простой навес, дающий возможность отдыха на улице даже в самый жаркий день.
Мягкая драпировка штор придает этой беседке изысканность и романтичность облика, а также – хорошую защиту от ветра и дождя.
Простые формы традиционных жилищ стали основной для творческого вдохновения дизайнеров, которые разработали современные конструкции – легкие и уютные.
Как видите, тенты самой разной расцветки играют большую декоративную роль в оформлении двора возле дома.
Пологий навес, выполненный из льняной ткани, придает беседке настроение расслабленного отдыха в окружении дикой природы, а интерьеру – оттенок колониального стиля.
Такие белоснежные островки релакса позволят вам отдохнуть летним вечером в атмосфере тишины, свежести и покоя.
Эффект полупрозрачной тени, рассеянных лучей солнечного света достигается не только с помощью драпировок и тентов. Такую же роль выполняет потолок беседки из тонких реек с промежутками.
Черный цвет древесины и драпировок этой беседки подчеркивает изысканность стиля и делает эту беседку роскошной и совершенно не похожей на традиционные примеры для дачного отдыха.
Если вы хотите отдыхать в беседке или под тентом на террасе не только в начале вечера, но и продолжить наслаждаться ночной тишиной и мягкой прохладой, позаботьтесь об уличном освещении: теплом и уютном.
Увидев этот дизайн, можно сразу понять, что хорошую беседку сделать доступно из любых материалов.
Беседка или тент, терраса или паттио – главное, чтобы это место было комфортным для отдыха, располагало к и уединенному времяпрепровождению, и к сбору всех друзей.