Великолепные беседки и навесы: 20 вдохновляющих примеров

Уютные террасы с навесами и тенистые беседки – излюбленное место летнего отдыха для всей семьи, друзей и знакомых, потому что именно здесь мы может насладить полностью и тишиной летнего вечера, и теплотой солнечных лучей, и зеленью сада. Что стоит лето без такого расслабляющего отдыха?

Как сделать свою беседку таким непревзойденным местом для релакса? В этом статье мы собрали специально для вас массу разнообразных примеров: тенты от дождя и роскошные строения, современные и классические, но главное – безусловно вдохновляющие сделать что-то подобное на своем участке!