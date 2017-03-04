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9 маленьких двориков для уютного летнего отдыха

Перла Вереника Перла Вереника
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
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В этом обзоре мы рассмотрим несколько советов от специалистов, которые помогут поддерживать двор в отличном состоянии без лишних хлопот. Зимние месяцы позади и скоро нам захочется снова отдохнуть на террасе или в тихой беседке в саду. Что нужно сделать весной, чтобы восстановить и украсить эту часть двора – давайте вместе изучим ряд интересных идей.

1. Уютный уголок вдали от суеты

Black Wicker Chair homify Сад Мебель
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

Отдых на природе – это еще и возможность побыть в тишине и уединении. Оборудуйте удобную площадку вдали от дорожек и крыльца, поставьте плетенное кресло, чайный столик – и наслаждайтесь все лето атмосферой умиротворения и покоя. 

2. Дополнительное освещение

Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden Балкон, веранда и террасаОсвещение
sabigarden

sabigarden
sabigarden
sabigarden

Освещение в саду является важным элементом уюта вечернего отдыха, о котором не стоит забывать. Проверьте работу всех светильников после зимы, обновите электропроводку, добавьте несколько декоративных аксессуаров. 

3. Чистый двор

Garden Ed Reeve Сад в стиле минимализм
Ed Reeve

Garden

Ed Reeve
Ed Reeve
Ed Reeve

Вовремя убирайте опавшую листву, и площадка двора всегда будет выглядеть аккуратной и гостеприимной. Особенно важно делать такую уборку, если у вас дощатая терраса: под листьями скапливается влага и грязь, которая может разрушать деревянное покрытие.

4. Подсыпка гравием

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Грильницы
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Гравий – очень удобный и экономичный материал для оформления дворика. Благодаря такой подсыпке площадка будет всегда сухой и чистой.

5. Потратьте несколько минут, чтобы привести сад в порядок

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Сад в стиле модерн
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Раскидистая зелень деревьев и кустов требует небольшого ухода после зимы: обрежьте и уберите старые ветки, подстригите ровный край кустов – и ваш тихий дворик будет радовать глаз все лето. 

6. Защита деревянных настилов

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou Балкон и терраса в азиатском стиле
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

Такой материал отделки двора, как дерево, требует регулярного ухода. Поверхность дощатого пола террасы необходимо после зимы зашкурить и покрыть влагоустойчивым лаком. 

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7. Стильная беседка на заднем дворе

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Элегантная садовая мебель, текстильные чехлы и мягкие подушки, легкий тент от солнца – все это поможет вам сделать великолепную зону отдыха в тихом уголке сада.

8. Акцент на цветы

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Самый простой и быстрый способ украсить террасу или беседку ранней весной – поставить цветы в кадках. Если придут неожиданные холода, их можно будет снова занести в дом.

9. Немного фантазии

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Сад в стиле модерн
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Как видите, не стоит ограничиваться только традиционным декором для сада. Дайте волю фантазии, и ваш двор станет не только уютным, но и приобретет неподражаемую индивидуальность облика. 

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