9 маленьких двориков для уютного летнего отдыха

В этом обзоре мы рассмотрим несколько советов от специалистов, которые помогут поддерживать двор в отличном состоянии без лишних хлопот. Зимние месяцы позади и скоро нам захочется снова отдохнуть на террасе или в тихой беседке в саду. Что нужно сделать весной, чтобы восстановить и украсить эту часть двора – давайте вместе изучим ряд интересных идей.