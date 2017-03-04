9 маленьких двориков для уютного летнего отдыха

В этом обзоре мы рассмотрим несколько советов от специалистов, которые помогут поддерживать двор в отличном состоянии без лишних хлопот. Зимние месяцы позади и скоро нам захочется снова отдохнуть на террасе или в тихой беседке в саду. Что нужно сделать весной, чтобы восстановить и украсить эту часть двора – давайте вместе изучим ряд интересных идей.
Отдых на природе – это еще и возможность побыть в тишине и уединении. Оборудуйте удобную площадку вдали от дорожек и крыльца, поставьте плетенное кресло, чайный столик – и наслаждайтесь все лето атмосферой умиротворения и покоя.
Освещение в саду является важным элементом уюта вечернего отдыха, о котором не стоит забывать. Проверьте работу всех светильников после зимы, обновите электропроводку, добавьте несколько декоративных аксессуаров.
Вовремя убирайте опавшую листву, и площадка двора всегда будет выглядеть аккуратной и гостеприимной. Особенно важно делать такую уборку, если у вас дощатая терраса: под листьями скапливается влага и грязь, которая может разрушать деревянное покрытие.
Гравий – очень удобный и экономичный материал для оформления дворика. Благодаря такой подсыпке площадка будет всегда сухой и чистой.
Раскидистая зелень деревьев и кустов требует небольшого ухода после зимы: обрежьте и уберите старые ветки, подстригите ровный край кустов – и ваш тихий дворик будет радовать глаз все лето.
Такой материал отделки двора, как дерево, требует регулярного ухода. Поверхность дощатого пола террасы необходимо после зимы зашкурить и покрыть влагоустойчивым лаком.
Элегантная садовая мебель, текстильные чехлы и мягкие подушки, легкий тент от солнца – все это поможет вам сделать великолепную зону отдыха в тихом уголке сада.
Самый простой и быстрый способ украсить террасу или беседку ранней весной – поставить цветы в кадках. Если придут неожиданные холода, их можно будет снова занести в дом.
Как видите, не стоит ограничиваться только традиционным декором для сада. Дайте волю фантазии, и ваш двор станет не только уютным, но и приобретет неподражаемую индивидуальность облика.