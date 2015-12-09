Стиль коастал: атмосферная пляжная жизнь

В современном интерьере очень часто можно встретить слияние стиля коастал с греческим островным (белоснежным средиземноморским), которое смотрится очень привлекательно в любом формате. В таком интерьере мы найдем еще и марокканские светильники, декоративные потолочные балки, этнические элементы и белоснежную штукатурку.

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