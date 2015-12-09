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Стиль коастал: атмосферная пляжная жизнь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Leeb Balkone - für immer schön., Leeb Balkone GmbH Leeb Balkone GmbH Балкон и терраса в классическом стиле
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Один из самых позитивных стилей современности – песочно-морской коастал – выглядит всегда готовым к пляжному настроению и буквально очаровывает нас своей атмосферностью! Яхты, белоснежные катера, милые ракушки и эффектные коралловые рифы – все удивительные чудеса, которые дарит нам прибрежный образ жизни, собраны здесь в одном интерьере!

История стиля коастал

Living Room in Holiday Home Dupere Interior Design Гостиные в эклектичном стиле
Dupere Interior Design

Living Room in Holiday Home

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

Стиль коастал изначально является английским, но в пору его возникновения он имел другую цветовую гамму – серо-голубую и меньший, бюджетный, размах. Маленькие рыбацкие коттеджи на берегу Атлантического океана оформлялись просто, но в них всегда был особый шарм круглогодичной жизни на берегу.

Домик на лето

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

В дальнейшем стиль коастал начал использоваться в коттеджах, которые сдавались жителям столицы на время отпуска, и поэтому данное направление в оформлении интерьеров получило шанс для дальнейшего развития.

Стиль коастал в США

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Столовая комната в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Параллельно, уже после эпохи колонизации, стиль коастал начал развиваться в США на северо-восточном побережье, в конце концов дойдя и до тропической и влажной Флориды с ее коралловыми рифами, мангровыми зарослями и чистейшими лагунами. Здесь стиль коастал стал легендой, впоследствии став популярным по всему миру благодаря своему вечно хорошему настроению и залитым солнцем интерьерам. Сейчас дома и квартиры в стиле коастал оформляются по всему миру, в основном, правда, до сих пор в США, но теперь уже и на берегу Тихого океана – в Калифорнии.

Стиль коастал и цветовая гамма

Морской стиль для гостиной и кухни Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Морской стиль для гостиной и кухни

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

В декоре интерьера в стиле коастал мы найдем все оттенки морской волны – от изумрудного, который встречается ранней весной, до синего преппи – короля июльской жары, и бирюзового – цвета лагун и небольших каменистых заливов.

Популярность коастал в США

Leeb Balkone - für immer schön., Leeb Balkone GmbH Leeb Balkone GmbH Балкон и терраса в классическом стиле
Leeb Balkone GmbH

Leeb Balkone GmbH
Leeb Balkone GmbH
Leeb Balkone GmbH

В современной вариации стиль коастал очень часто используется и в роскошных резиденциях. В США существует множество элитных брендов, выпускающих мебель исключительно в стиле коастал, так как он до сих пор считается благородной английской традицией. Многие обеспеченные люди северо-востока, потомки английских эмигрантов, имеют вторые летние домики на берегу, декорированные именно в этом стиле. Есть даже целые городки, как легендарный Хемптонс, которые славятся тем, что не просто сохранили классический вид английского коттеджа, а возродили его с американским размахом.

Дом в стиле коастал: история

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

За основу стиля коастал можно взять образ маленького деревянного коттеджа, который тем не менее имеет панорамный вид на море из гостиной и террасы. Наверху, на мансардном этаже, мы найдем 2-3 маленькие спальни, оформленные в светлых тонах и с большим количеством текстиля для утепления во время штормов.

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Аксессуары и декор в стиле коастал

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Но, пожалуй, самые интересные элементы в стиле коастал мы найдем в аксессуарах – ракушки с жемчужинами, кораллы, изображения рыбок и водорослей, скульптуры морских коньков и парусников выглядят очень красиво на белоснежном фоне вечно солнечного интерьера. Часто используется веревка для декора – в подсвечниках, мебели и лампах она смотрится брутально, но изумительно.

Отделка в стиле коастал

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Гостиная в стиле модерн
EKE Mimarlık

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Все стены дома, как внутренние, так и внешние, обычно красились в белый или светло-серый цвет, как и деревянные ставни на окнах, пол и потолок. Мебель была деревянная, только мягкая мебель имела обивку из жесткого текстиля – обычно льна, но иногда и хлопка, естественного оттенка или выбеленного цвета.

Мелочи в стиле коастал

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Детская комнатa в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Еще одна мелочь, заслуживающая внимания – плетеная мебель, которая украшает террасы, а иногда и столовые домов, оформленных в стиле коастал. Как и акварельные рисунки, она является прекрасной возможностью распознать в белоснежно-голубом интерьере именно этот стиль.

Современный коастал и его сочетания

Дом в Средиземноморском стиле в Симферополе, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в средиземноморском стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Дом в Средиземноморском стиле в Симферополе

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

В современном интерьере очень часто можно встретить слияние стиля коастал с греческим островным (белоснежным средиземноморским), которое смотрится очень привлекательно в любом формате. В таком интерьере мы найдем еще и марокканские светильники, декоративные потолочные балки, этнические элементы и белоснежную штукатурку.

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