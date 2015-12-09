Стиль коастал: атмосферная пляжная жизнь

Один из самых позитивных стилей современности – песочно-морской коастал – выглядит всегда готовым к пляжному настроению и буквально очаровывает нас своей атмосферностью! Яхты, белоснежные катера, милые ракушки и эффектные коралловые рифы – все удивительные чудеса, которые дарит нам прибрежный образ жизни, собраны здесь в одном интерьере!
Стиль коастал изначально является английским, но в пору его возникновения он имел другую цветовую гамму – серо-голубую и меньший, бюджетный, размах. Маленькие рыбацкие коттеджи на берегу Атлантического океана оформлялись просто, но в них всегда был особый шарм круглогодичной жизни на берегу.
В дальнейшем стиль коастал начал использоваться в коттеджах, которые сдавались жителям столицы на время отпуска, и поэтому данное направление в оформлении интерьеров получило шанс для дальнейшего развития.
Параллельно, уже после эпохи колонизации, стиль коастал начал развиваться в США на северо-восточном побережье, в конце концов дойдя и до тропической и влажной Флориды с ее коралловыми рифами, мангровыми зарослями и чистейшими лагунами. Здесь стиль коастал стал легендой, впоследствии став популярным по всему миру благодаря своему вечно хорошему настроению и залитым солнцем интерьерам. Сейчас дома и квартиры в стиле коастал оформляются по всему миру, в основном, правда, до сих пор в США, но теперь уже и на берегу Тихого океана – в Калифорнии.
В декоре интерьера в стиле коастал мы найдем все оттенки морской волны – от изумрудного, который встречается ранней весной, до синего преппи – короля июльской жары, и бирюзового – цвета лагун и небольших каменистых заливов.
В современной вариации стиль коастал очень часто используется и в роскошных резиденциях. В США существует множество элитных брендов, выпускающих мебель исключительно в стиле коастал, так как он до сих пор считается благородной английской традицией. Многие обеспеченные люди северо-востока, потомки английских эмигрантов, имеют вторые летние домики на берегу, декорированные именно в этом стиле. Есть даже целые городки, как легендарный Хемптонс, которые славятся тем, что не просто сохранили классический вид английского коттеджа, а возродили его с американским размахом.
За основу стиля коастал можно взять образ маленького деревянного коттеджа, который тем не менее имеет панорамный вид на море из гостиной и террасы. Наверху, на мансардном этаже, мы найдем 2-3 маленькие спальни, оформленные в светлых тонах и с большим количеством текстиля для утепления во время штормов.
Но, пожалуй, самые интересные элементы в стиле коастал мы найдем в аксессуарах – ракушки с жемчужинами, кораллы, изображения рыбок и водорослей, скульптуры морских коньков и парусников выглядят очень красиво на белоснежном фоне вечно солнечного интерьера. Часто используется веревка для декора – в подсвечниках, мебели и лампах она смотрится брутально, но изумительно.
Все стены дома, как внутренние, так и внешние, обычно красились в белый или светло-серый цвет, как и деревянные ставни на окнах, пол и потолок. Мебель была деревянная, только мягкая мебель имела обивку из жесткого текстиля – обычно льна, но иногда и хлопка, естественного оттенка или выбеленного цвета.
Еще одна мелочь, заслуживающая внимания – плетеная мебель, которая украшает террасы, а иногда и столовые домов, оформленных в стиле коастал. Как и акварельные рисунки, она является прекрасной возможностью распознать в белоснежно-голубом интерьере именно этот стиль.
В современном интерьере очень часто можно встретить слияние стиля коастал с греческим островным (белоснежным средиземноморским), которое смотрится очень привлекательно в любом формате. В таком интерьере мы найдем еще и марокканские светильники, декоративные потолочные балки, этнические элементы и белоснежную штукатурку.
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