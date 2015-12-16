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Современные идеи дизайна спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Яркие акценты современных квартир, STONE design STONE design Спальня в стиле модерн
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Современная спальня – эта мода, возведенная в искусство красиво жить. Здесь, на стыке комфорта, эстетики и таланта художника, дизайнер создает особенное место, которое станет вашим Домом в самом наилучшем смысле слова.

Современные идеи дизайна спальни – это модные тренды, советы и приемы, которые сделают ее вид слегка футуристичным, функциональность более широкой, а стиль кристально чистым. Минимализм, эклектика, модерн или легкий вариант ар-деко. Современная спальня – это всегда сосредоточение всех наших надежд и чаяний, которые мы лелеем по поводу нашей жизни. Так давайте же мечтать по-крупному!

Декоративные панели

Яркие акценты современных квартир, STONE design STONE design Спальня в стиле модерн
STONE design

Яркие акценты современных квартир

STONE design
STONE design
STONE design

В моду также вошли декоративные панели для отделки стен – текстильные, напоминающие изголовье кровати, из натуральной древесины, пластика, глянцевые и матовые, стеклянные и с зеркальным эффектом. Чаще всего они имеют прямоугольную или квадратную форму и являются частью акцентной стены в дизайне интерьера современной спальни.

Черный глянец и серые оттенки

спальня I-projectdesign
I-projectdesign

спальня

I-projectdesign
I-projectdesign
I-projectdesign

Абсолютными фаворитами в ультрамодной спальне становятся приглушенные оттенки – серые, бледно-коричневые, черные, бледно-бордовые или даже черно-белые спальни становятся самыми трендовыми в сезоне. Явный фаворит среди текстиля – нежно-плюшевый натуральный шелк, который идеально подойдет для спальни. Дополнительные акценты – позолота, серебро, белый и, несомненный лидер, черный глянец – становятся завершающим аккордом этой удивительной симфонии.

Мастер-сьют

Pomaseiuno, TecMa Solutions TecMa Solutions Дома в стиле модерн
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

Еще одна тенденция по раздвижению границ спальни – объединение ее с гардеробной и ванной комнате в таком формате, что различия становятся практически незаметными. Как мастер-сьют в дорогом отеле, такая спальня отлично подходит под современный образ жизни.

Конструктивный подход

Визуализация интерьера спальни. , Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Спальня в стиле минимализм
Aleksandra Kostyuchkova

Визуализация интерьера спальни.

Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova

Новые варианты планировки, например, расположение гардеробной или будуара за специальной перегородкой для изголовья кровати, выигрывают у типичных вариантов. Среди них – профессионально встроенная подсветка (не только в потолок, но и в пол), дополнительные перегородки, ниши, прикроватные тумбочки и модули хранения. Кроме того, мы видим, как стремительно развивается само понятие гардеробной, когда она из места для хранения превращается в место для создания эксклюзивного имиджа конкретного человека.

Очаровательный шик

Bedroom homify Спальня в стиле модерн
homify

Bedroom

homify
homify
homify

Ар-деко, гламурный и богемный шик, а также другие стили, которые с радостью принимают в свои объятия глобальный мировой тренд по обожанию позолоты, выигрывают на фоне монотонных спален. Из классической отделки золото плавно перетекло в маленькие предметы декора, части минималистичной мебели, посуду и текстиль.

Широкий формат

http://neumarkarchitects.com/ru/legends-of-tsvetnoy-apt1 homify Спальня в эклектичном стиле
homify

http://neumarkarchitects.com/ru/legends-of-tsvetnoy-apt1

homify
homify
homify

Широкие изголовья, охватывающие зону прикроватных тумбочек или даже доходящие до окна или стены – абсолютный тренд в этом сезоне. Сами кровати тоже стали шире, и для сегмента luxury низкая планка начинается с ширины в 180 сантиметров и длины в 210 сантиметров.

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Дизайнерские светильники

Luxury Apartment on Varshavskaya St., St-Petersburg, Russia homify Спальня в эклектичном стиле
homify

Luxury Apartment on Varshavskaya St., St-Petersburg, Russia

homify
homify
homify

Особенно атмосферные, оригинальные, а иногда и вовсе почти космические дизайнерские светильники – тоже часть дизайна интерьера современной спальни. В виде капель, сосулек, блестящих шаров, позолоченные, витиеватых форм и минималистичных цветов – они становятся во многом главными составляющими дизайн-проекта.

Свобода передвижения

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Спальня в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Отсутствие штор, дополнительных ковриков и четко установленных границ спальни помогает сделать современный интерьер более готовым к переменам. Теперь здесь каждый элемент может поменять свое место, не нарушая при этом целостности всего интерьера, а открытость внешнему миру с помощью панорамных окон делает ощущение свободы еще более острым.

В стиле relax

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Современная спальня, изучая свои границы, тоже пытается стать универсальной зоной отдыха – с домашним кинотеатром, местом для чтения, легкого завтрака, занятий йогой и террасой с патио. Такая спальня – половина апартаментов, и может быть очень многофункциональной.

Парящие прикроватные тумбочки

Дизайн-проект гостевой комнаты., Катя Волкова Катя Волкова Спальня в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн-проект гостевой комнаты.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Еще один из маленьких трендов современного дизайна интерьера спальни – прикроватные тумбочки, будто парящие в воздухе, закрепленные на стене или являющиеся частью изголовья и потому не имеющие опоры снизу, выглядят восхитительно и невероятно модно!

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