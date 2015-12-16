Современная спальня – эта мода, возведенная в искусство красиво жить. Здесь, на стыке комфорта, эстетики и таланта художника, дизайнер создает особенное место, которое станет вашим Домом в самом наилучшем смысле слова.
Современные идеи дизайна спальни – это модные тренды, советы и приемы, которые сделают ее вид слегка футуристичным, функциональность более широкой, а стиль кристально чистым. Минимализм, эклектика, модерн или легкий вариант ар-деко. Современная спальня – это всегда сосредоточение всех наших надежд и чаяний, которые мы лелеем по поводу нашей жизни. Так давайте же мечтать по-крупному!
В моду также вошли декоративные панели для отделки стен – текстильные, напоминающие изголовье кровати, из натуральной древесины, пластика, глянцевые и матовые, стеклянные и с зеркальным эффектом. Чаще всего они имеют прямоугольную или квадратную форму и являются частью акцентной стены в дизайне интерьера современной спальни.
Абсолютными фаворитами в ультрамодной спальне становятся приглушенные оттенки – серые, бледно-коричневые, черные, бледно-бордовые или даже черно-белые спальни становятся самыми трендовыми в сезоне. Явный фаворит среди текстиля – нежно-плюшевый натуральный шелк, который идеально подойдет для спальни. Дополнительные акценты – позолота, серебро, белый и, несомненный лидер, черный глянец – становятся завершающим аккордом этой удивительной симфонии.
Еще одна тенденция по раздвижению границ спальни – объединение ее с гардеробной и ванной комнате в таком формате, что различия становятся практически незаметными. Как мастер-сьют в дорогом отеле, такая спальня отлично подходит под современный образ жизни.
Новые варианты планировки, например, расположение гардеробной или будуара за специальной перегородкой для изголовья кровати, выигрывают у типичных вариантов. Среди них – профессионально встроенная подсветка (не только в потолок, но и в пол), дополнительные перегородки, ниши, прикроватные тумбочки и модули хранения. Кроме того, мы видим, как стремительно развивается само понятие гардеробной, когда она из места для хранения превращается в место для создания эксклюзивного имиджа конкретного человека.
Ар-деко, гламурный и богемный шик, а также другие стили, которые с радостью принимают в свои объятия глобальный мировой тренд по обожанию позолоты, выигрывают на фоне монотонных спален. Из классической отделки золото плавно перетекло в маленькие предметы декора, части минималистичной мебели, посуду и текстиль.
Широкие изголовья, охватывающие зону прикроватных тумбочек или даже доходящие до окна или стены – абсолютный тренд в этом сезоне. Сами кровати тоже стали шире, и для сегмента luxury низкая планка начинается с ширины в 180 сантиметров и длины в 210 сантиметров.
Особенно атмосферные, оригинальные, а иногда и вовсе почти космические дизайнерские светильники – тоже часть дизайна интерьера современной спальни. В виде капель, сосулек, блестящих шаров, позолоченные, витиеватых форм и минималистичных цветов – они становятся во многом главными составляющими дизайн-проекта.
Отсутствие штор, дополнительных ковриков и четко установленных границ спальни помогает сделать современный интерьер более готовым к переменам. Теперь здесь каждый элемент может поменять свое место, не нарушая при этом целостности всего интерьера, а открытость внешнему миру с помощью панорамных окон делает ощущение свободы еще более острым.
Современная спальня, изучая свои границы, тоже пытается стать универсальной зоной отдыха – с домашним кинотеатром, местом для чтения, легкого завтрака, занятий йогой и террасой с патио. Такая спальня – половина апартаментов, и может быть очень многофункциональной.
Еще один из маленьких трендов современного дизайна интерьера спальни – прикроватные тумбочки, будто парящие в воздухе, закрепленные на стене или являющиеся частью изголовья и потому не имеющие опоры снизу, выглядят восхитительно и невероятно модно!
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