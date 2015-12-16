Современная спальня – эта мода, возведенная в искусство красиво жить. Здесь, на стыке комфорта, эстетики и таланта художника, дизайнер создает особенное место, которое станет вашим Домом в самом наилучшем смысле слова.

Современные идеи дизайна спальни – это модные тренды, советы и приемы, которые сделают ее вид слегка футуристичным, функциональность более широкой, а стиль кристально чистым. Минимализм, эклектика, модерн или легкий вариант ар-деко. Современная спальня – это всегда сосредоточение всех наших надежд и чаяний, которые мы лелеем по поводу нашей жизни. Так давайте же мечтать по-крупному!