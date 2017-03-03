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42 экономичные идеи для гардероба

Перла Вереника Перла Вереника
CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Гардеробная в стиле модерн Дерево
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Все мы иной раз сталкиваемся с ощущением, что даже в большом шкафу недостаточно места для удобного хранения всех вещей, накапливается беспорядок и трудно найти нужные предметы. Возможно стоит задуматься о небольшой реорганизации пространства? 

Стоимость оборудования функциональной системы хранения не обязательно должна быть высокой. Бывает достаточно использовать подручные материалы и приложить совсем немного усилий. Мы подобрали для вас разнообразные проекты организации хранения вещей: от компактных до более просторных, для любых потребностей. Главное – вдохновение, надеемся среди этих идей найдется нечто подходящее именно для вас.

1

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega Гардеробная в скандинавском стиле Твердая древесина Эффект древесины
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

2

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici Гардеробная в классическом стиле
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

3

Home Staging al Quartiere Collatino: Idee, Flavia Case Felici Flavia Case Felici Гардеробная в стиле модерн
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

4

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin Гардеробная в стиле лофт Дерево Красный
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

5

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega Гардеробная в скандинавском стиле Твердая древесина Эффект древесины
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

6

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited Гардеробная в классическом стиле
Tim Wood Limited

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

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7

casa sul lungomare , BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI Гардеробная в стиле минимализм
BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI

BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI
BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI
BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI

8

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Гардеробная в стиле модерн
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

9

CASA STUDIO [2003], na3 - studio di architettura na3 - studio di architettura Гардеробная в стиле минимализм Железо / Сталь Белый
na3 – studio di architettura

na3 - studio di architettura
na3 – studio di architettura
na3 - studio di architettura

10

TÜ90, Studio DLF Studio DLF Гардеробная в стиле модерн
Studio DLF

Studio DLF
Studio DLF
Studio DLF

11

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Гардеробная в стиле минимализм
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

12

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гардеробная в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

13

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl Гардеробная в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

14

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Гардеробная в стиле модерн
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

15

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti Гардеробная в стиле модерн
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

16

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Гардеробная в эклектичном стиле Белый
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

17

Cobertura Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Гардеробная в стиле модерн
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

18

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гардеробная в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

19

Maison agrandie et rénovée de tous cotés, agence MGA architecte DPLG agence MGA architecte DPLG Гардеробная в стиле модерн
agence MGA architecte DPLG

agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG

20

White house Palermo, Giovanni Costagliola Archifotografia Giovanni Costagliola Archifotografia Гардеробная в стиле модерн
Giovanni Costagliola Archifotografia

Giovanni Costagliola Archifotografia
Giovanni Costagliola Archifotografia
Giovanni Costagliola Archifotografia

21

CABINA ARMADIO, MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER" MARA GAGLIARDI 'INTERIOR DESIGNER' Гардеробная в стиле модерн
MARA GAGLIARDI <q>INTERIOR DESIGNER</q>

MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER"
MARA GAGLIARDI <q>INTERIOR DESIGNER</q>
MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER"

22

Mansarda P, Studio Architettura Pappadia Studio Architettura Pappadia Гардеробная в стиле модерн
Studio Architettura Pappadia

Studio Architettura Pappadia
Studio Architettura Pappadia
Studio Architettura Pappadia

23

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio Гардеробная в классическом стиле
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

24

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design Гардеробная в стиле модерн
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

25

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design Гардеробная в стиле модерн
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

26

homify Гардеробная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

27

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO Гардеробная в скандинавском стиле
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

28

Cabina armadio, Falegnemeria Morosi Falegnemeria Morosi Гардеробная в стиле модерн
Falegnemeria Morosi

Falegnemeria Morosi
Falegnemeria Morosi
Falegnemeria Morosi

29

Ristrutturazione loft, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega Гардеробная в скандинавском стиле Твердая древесина Эффект древесины
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

30

Casa Joe, due piani a Montecarlo, studiodonizelli studiodonizelli Гардеробная в стиле модерн
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

31

progetto, ODD - Officina D'architettura e Design ODD - Officina D'architettura e Design Гардеробная в стиле модерн
ODD – Officina D&#39;architettura e Design

ODD - Officina D'architettura e Design
ODD – Officina D&#39;architettura e Design
ODD - Officina D'architettura e Design

32

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Гардеробная в стиле модерн Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

33

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

34

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

35

WHITE TREE wardrobe Artichok Design Гардеробная в скандинавском стиле
Artichok Design

WHITE TREE wardrobe

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

36

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Гардеробная в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

37

Inloopkast, slaap/Badkamer, Hoogerheide, Leonardus interieurarchitect Leonardus interieurarchitect Гардеробная в стиле модерн
Leonardus interieurarchitect

Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect

38

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гардеробная в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

39

Bela Vista 01, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura Гардеробная в стиле модерн
Juliana Baumhardt Arquitetura

Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura

40

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гардеробная в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

41

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

42

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl Гардеробная в классическом стиле
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
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