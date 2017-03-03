42 экономичные идеи для гардероба

Все мы иной раз сталкиваемся с ощущением, что даже в большом шкафу недостаточно места для удобного хранения всех вещей, накапливается беспорядок и трудно найти нужные предметы. Возможно стоит задуматься о небольшой реорганизации пространства?

Стоимость оборудования функциональной системы хранения не обязательно должна быть высокой. Бывает достаточно использовать подручные материалы и приложить совсем немного усилий. Мы подобрали для вас разнообразные проекты организации хранения вещей: от компактных до более просторных, для любых потребностей. Главное – вдохновение, надеемся среди этих идей найдется нечто подходящее именно для вас.