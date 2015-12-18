Модный коттедж из кирпича

Модерн по-южноамерикански – это всегда интересное зрелище. Тренд, который перелетел через океан и начал развиваться на другом конце света, в совершенно уникальных условиях – это то, что архитекторы из Estudio Caballero Fernandez поддержали.
Нестандартный и очень современный проект выглядит оригинально – здесь нет места традиционному облику семейного дома, а все комнаты выглядят достаточно нейтрально и минималистично. В первую очередь он нацелен на то, чтобы сделать декор в интерьере персонализированным, не вкладывая его в основу, которая создается профессионалами.
Как вы думаете, какой стиль дизайна интерьера, какая мебель и может быть даже предметы декора подошли бы сюда? Как основа он просто потрясающий, с его просторными комнатами, солнечным местоположением и красивыми окрестностями в закрытом коттеджном поселке!
Стильный экстерьер с долей урбанистичной динамики выглядит интересно, а необычная форма здания в форме буквы Г, которая к тому же лишь на одном своем конце имеет второй уровень (из двух спален, двух ванных комнат и кабинета) впечатляет. Фасады в доме оформлены светлым кирпичом и белой штукатуркой в зоне летней кухни, а строгие подчеркивающие линии возле кровли выполнены из металла и будто бы обрамляют весь коттедж.
Самой интересной зоной является мощеная площадка с летней кухней – здесь две колонны помогают держать второй этаж, также служащий как навес. Здесь достаточно места для полноценной кулинарной деятельности и расположения большой столовой группы, а также комфортных игр детей в саду. Рядом – бассейн с мощеной площадкой для шезлонгов и принятия солнечных ванн.
В Аргентине, вопреки распространенному мнению, все-таки существуют сезоны, не совсем похожие на лето. Один из них прохладный, а другой – слишком влажный. И все же, здесь очень важны именно открытые и летние зоны отдыха, которые в теплое время года увеличивают полезную площадь дома почти вдвое.
Простая бюджетная отделка помогает сэкономить на начальных вложениях в дом – здесь есть только самое необходимое для загородной жизни. Но очень большая кухня с общей длиной рабочих поверхностей более 6 метров выглядит весьма внушительно. Белые фасады и серый кухонный фартук слегка скрывают размеры комнаты, а солнечный свет заставляет искриться столешницы из натурального камня.
Именно здесь, в зоне гостиной, мы найдем и лестницу, которая ведет наверх, в приватные спальни и ванные комнаты. А еще отсюда можно попасть во внутренний дворик с мощением и большой площадкой с газоном.
Еще одна гостиная комната – зона домашнего кинотеатра, она расположена далее по коридору и является одним общим пространством вместе с гостиной, столовой и кухней. Угловое панорамное остекление здесь выглядит особенно эффектно на фоне белых стен и ясного аргентинского неба. Здесь же – мощеный дворик, идеально подходящий по размеру для патио или детской площадки.
Интересно выглядит этот дом и сбоку. В этом коттеджном поселке запрещены сплошные высокие заборы для сохранения ощущения простора и более естественного образа жизни. Таким образом, в эту сторону вид из окон открывается на улицу и дома соседей, и потому остекление здесь сведено к минимуму.
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