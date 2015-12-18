Модный коттедж из кирпича

Модерн по-южноамерикански – это всегда интересное зрелище. Тренд, который перелетел через океан и начал развиваться на другом конце света, в совершенно уникальных условиях – это то, что архитекторы из Estudio Caballero Fernandez поддержали.

Нестандартный и очень современный проект выглядит оригинально – здесь нет места традиционному облику семейного дома, а все комнаты выглядят достаточно нейтрально и минималистично. В первую очередь он нацелен на то, чтобы сделать декор в интерьере персонализированным, не вкладывая его в основу, которая создается профессионалами.

Как вы думаете, какой стиль дизайна интерьера, какая мебель и может быть даже предметы декора подошли бы сюда? Как основа он просто потрясающий, с его просторными комнатами, солнечным местоположением и красивыми окрестностями в закрытом коттеджном поселке!