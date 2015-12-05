Дом-мечта из оцилиндрованного бруса

Этот удивительный проект от студии архитектуры NEWOOD наполнен эстетикой натурального дерева и солнечным светом. Современная люксовая вариация на стыке традиционного сруба и инновационного дизайна выглядит именно так –
деревянная вилла с бассейном, панорамным остеклением, шикарными балконами и террасами, а также площадками для отдыха и геометричным ландшафтным дизайном.
Кроме того, в этом проекте этого деревянного дома из оцилиндрованного бревна архитектор Роман Леонидов впервые попытался объединить традиционный и современный способ строительства деревянных зданий. Элементы каркаса из клееного бруса соединяют в единое целое русский сруб и современные большие, наполняющие дом светом и воздухом конструкции витражей. Выглядит это, как минимум, впечатляюще!
Атмосферная конструкция основательно и минималистично одновременно. В ней нет ни традиционной излишней изощренности, ни чрезмерного модернизма, и поэтому он по праву может считаться золотой серединой между двумя противоположностями. Такой дом – современный, ультра-стильный и просто очень привлекательный вариант сруба, он может стать прекрасным решением для семьи, тяготеющей к традициям.
Панорамное остекление, столь изящно дополняющее классический брус, выглядит вблизи почти сюрреалистично. Комфортные террасы, идущие от двери до двери, опоясывающие бассейн и идеально подходящие для отдыха и детских игр, помогают организовать жизнь на свежем воздухе в летний период.
Отлично смотрятся и несколько балконов на втором этаже при двух спальнях и бильярдной комнате со своими современными экранами, созданными на основе тонких реек. Элегантные перила тоже отличают этот дом от традиционных срубов и вместе с квадратными колоннами и террасами придают дому минималистичного шика.
Отсюда видно, как красиво смотрится сруб в лучах утреннего солнца, а под крышей мы видим еще одну зону фасада – украшенную рейками и являющуюся фасадами чердачного помещения.
Необычное для сруба остекление было выбрано архитектором с целью создать действительно инновационный и предельно современный проект. Здесь мы найдем маленькие и большие, узкие и широкие, высокие и низкие окна с фасадов четырех сторон, органично вписанные в стиль архитектуры.
На первом этаже – просторная кухня с островом, парадной столовой на 8 персон и выходом на самую большую террасу. Рядом – гостиная с камином и местом для отдыха и деловых встреч плюс панорамные виды на бассейн . Далее по коридору мы сможем найти кабинет, у которого тоже есть собственная терраса. А на первом этаже находится гостевая спальня, сауна с комнатой отдыха и душевой, большая гардеробная в прихожей, котельная и гараж на два автомобиля.
На втором этаже расположены две спальни, каждая из которых имеет отдельную ванную комнату, а главная спальня – еще и гардеробную. В другом крыле мы найдем зону второго света парадной гостиной первого этажа и бильярдную комнату с большой террасой, с которой открываются отличные виды на весь участок, включая бассейн и газонные площадки.
Спальни в свою очередь максимально отдалены друг от друга. На плане мы видим, что между ними разместились две ванные комнаты и гардеробная, что примерно равно 8 метрам, что позволяет таким образом позаботиться и о звукоизоляции приватных помещений.
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— Проект дома для маленького участка;