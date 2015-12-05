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Дом-мечта из оцилиндрованного бруса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Locomotion-1, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в классическом стиле
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Этот удивительный проект от студии архитектуры NEWOOD наполнен эстетикой натурального дерева и солнечным светом. Современная люксовая вариация на стыке традиционного сруба и инновационного дизайна выглядит именно так –
деревянная вилла с бассейном, панорамным остеклением, шикарными балконами и террасами, а также площадками для отдыха и геометричным ландшафтным дизайном.

Кроме того, в этом проекте этого деревянного дома из оцилиндрованного бревна архитектор Роман Леонидов впервые попытался объединить традиционный и современный способ строительства деревянных зданий. Элементы каркаса из клееного бруса соединяют в единое целое русский сруб и современные большие, наполняющие дом светом и воздухом конструкции витражей. Выглядит это, как минимум, впечатляюще!

Экстерьер со стороны дворика

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в классическом стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Атмосферная конструкция основательно и минималистично одновременно. В ней нет ни традиционной излишней изощренности, ни чрезмерного модернизма, и поэтому он по праву может считаться золотой серединой между двумя противоположностями. Такой дом – современный, ультра-стильный и просто очень привлекательный вариант сруба, он может стать прекрасным решением для семьи, тяготеющей к традициям.

Комфорт высшего класса

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в классическом стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Панорамное остекление, столь изящно дополняющее классический брус, выглядит вблизи почти сюрреалистично. Комфортные террасы, идущие от двери до двери, опоясывающие бассейн и идеально подходящие для отдыха и детских игр, помогают организовать жизнь на свежем воздухе в летний период.

Балкончики

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома Балкон и терраса в классическом стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Отлично смотрятся и несколько балконов на втором этаже при двух спальнях и бильярдной комнате со своими современными экранами, созданными на основе тонких реек. Элегантные перила тоже отличают этот дом от традиционных срубов и вместе с квадратными колоннами и террасами придают дому минималистичного шика.

Дизайн экстерьера

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома Бассейн в классическом стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Отсюда видно, как красиво смотрится сруб в лучах утреннего солнца, а под крышей мы видим еще одну зону фасада – украшенную рейками и являющуюся фасадами чердачного помещения.

Нестандартный подход

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в классическом стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Необычное для сруба остекление было выбрано архитектором с целью создать действительно инновационный и предельно современный проект. Здесь мы найдем маленькие и большие, узкие и широкие, высокие и низкие окна с фасадов четырех сторон, органично вписанные в стиль архитектуры.

Планировка первого этажа

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

На первом этаже – просторная кухня с островом, парадной столовой на 8 персон и выходом на самую большую террасу. Рядом – гостиная с камином и местом для отдыха и деловых встреч плюс панорамные виды на бассейн . Далее по коридору мы сможем найти кабинет, у которого тоже есть собственная терраса. А на первом этаже находится гостевая спальня, сауна с комнатой отдыха и душевой, большая гардеробная в прихожей, котельная и гараж на два автомобиля.

Планировка второго этажа

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

На втором этаже расположены две спальни, каждая из которых имеет отдельную ванную комнату, а главная спальня – еще и гардеробную. В другом крыле мы найдем зону второго света парадной гостиной первого этажа и бильярдную комнату с большой террасой, с которой открываются отличные виды на весь участок, включая бассейн и газонные площадки.

Спальни в свою очередь максимально отдалены друг от друга. На плане мы видим, что между ними разместились две ванные комнаты и гардеробная, что примерно равно 8 метрам, что позволяет таким образом позаботиться и о звукоизоляции приватных помещений.

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