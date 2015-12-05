Дом-мечта из оцилиндрованного бруса

Этот удивительный проект от студии архитектуры NEWOOD наполнен эстетикой натурального дерева и солнечным светом. Современная люксовая вариация на стыке традиционного сруба и инновационного дизайна выглядит именно так –

деревянная вилла с бассейном, панорамным остеклением, шикарными балконами и террасами, а также площадками для отдыха и геометричным ландшафтным дизайном.

Кроме того, в этом проекте этого деревянного дома из оцилиндрованного бревна архитектор Роман Леонидов впервые попытался объединить традиционный и современный способ строительства деревянных зданий. Элементы каркаса из клееного бруса соединяют в единое целое русский сруб и современные большие, наполняющие дом светом и воздухом конструкции витражей. Выглядит это, как минимум, впечатляюще!