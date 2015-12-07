Очаровательный коттедж в Сибири

Панорамное остекление, не характерное для Сибири, позволяет назвать этот проект от архитектурного бюро DAOFORM по-настоящему оригинальным. Аккуратные фасады, легкие интерьеры и максимально современная планировка делают этот дом прекрасным вариантом для того, чтобы сломать стереотипы о жизни в Сибири в следующие годы.

Такой дом и подобные ему могут действительно преобразить облик целого региона, ведь продуманная система отопления, хорошие теплоизоляционные материалы и работа профессионального архитектора способны сделать панорамное остекление уместным и для данного климата!