Очаровательный коттедж в Сибири

Панорамное остекление, не характерное для Сибири, позволяет назвать этот проект от архитектурного бюро DAOFORM по-настоящему оригинальным. Аккуратные фасады, легкие интерьеры и максимально современная планировка делают этот дом прекрасным вариантом для того, чтобы сломать стереотипы о жизни в Сибири в следующие годы.
Такой дом и подобные ему могут действительно преобразить облик целого региона, ведь продуманная система отопления, хорошие теплоизоляционные материалы и работа профессионального архитектора способны сделать панорамное остекление уместным и для данного климата!
Небольшой дом, внешне больше всего похожий на маленькое европейское бунгало, выглядит роскошно благодаря отделке декоративным кирпичом «под мрамор» и изысканной подсветке просторной террасы. Геометричные ломаные линии этого фасада отлично сочетаются с декоративными приемами в ландшафтном дизайне – круглыми кустиками в стильных вазах и дереве, которое изысканно вписано в дизайн-проект и сохранило свою красоту при строительстве.
В большинстве своем фасады оштукатурены в белый цвет, тогда как цоколь оформлен декоративным кирпичом. Пространство вокруг дома представляет собой идиллические газончики пригорода, а по периметру участка мы найдем зонирующие посадки высоких кустарников, сохраняющие приватность хозяев.
На основной террасе есть места для принятия гостей или домашней вечеринки. Здесь открывается прекрасный вид на сад, а летнее время в Сибири становится более подходящим для светских бесед и изысканного ланча на свежем воздухе.
Очень интересно планировочное решение, где будто бы существует три фасада. Тот, что вы видите слева, приурочен к общественной зоне здания и имеет огромную террасу, второй, справа – с балкончиком для отдыха, и парадный, на противоположной стороне, представляет собой традиционный экстерьер в коттеджном стиле.
Вокруг дома мы найдем дорожку, мощеную галькой, и бетонные плиты – самый простой вариант создания основательной и широкой дорожки на участке. Под террасами мы найдем газонную траву, которая предотвращает появление нежелательных растений. Мощение же самой террасы выполнено из натурального дерева, которое нуждается в ежегодной обработке, но как никакой другой материл создает правильное настроение в местах летнего отдыха.
Стильный балкончик для отдыха, являющийся частью прогулочной зоны вокруг дома, выглядит особенно очаровательно в сумерках, когда включается внешнее освещение. Здесь достаточно места для расположения нескольких человек и крупногабаритных растений (даже тропических!), которые на зиму просто заносят в помещение. Интересная отделка фасадов (по косой линии) делает внешний облик такого дома более оригинальным с минимальными затратами.
Прекрасный вид на дом открывается и со стороны улицы. Здесь все окна, включая оригинальное угловое на одной из сторон, оформлены черным декоративным кирпичом с рисунком «под мрамор». Такой дизайнерский прием добавляет простому фасаду основательности и ярких черно-белых контрастов, идеально сочетающихся с одноэтажным форматом постройки.
В итоге мы получаем доступный и стильный проект дома, который подойдет для климатических условий Сибири еще и из-за расположения на приподнятом фундаменте, а террас – на сваях. Связавшись с архитектором, вы можете узнать больше об этом проекте и о его возможной реализации.
Со стороны улицы – ряд кустарников, которые при периодической стрижке отлично соответствуют строгому стилю фасадов самого здания и прекрасно закрывают окна от нежелательных взглядов прохожих.
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— Маленький дом с очаровательным интерьером;