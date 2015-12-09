Дом для стильной жизни

Интересный проект небольшого дома от архитектурной студии Sboev3_Architect выглядит как очень эффективное решение в современном загородном строительстве. Простота и лаконичность форм здесь, кажется, возведены на пьедестал, а индивидуальные дизайнерские штрихи и комбинированная отделка фасадов делают проект более сложным и персонализированным.

С одной стороны мы находим приватные фасады с минимальным остеклением со стороны улицы, а с другой – потрясающее панорамное остекление с ориентацией на сад. Коттедж по своему предназначению не является местом для постоянного проживания, но будет идеальным дачным домиком или коттеджем у моря на период отпуска.

Именно из-за особенностей сезонного проживания архитектор постарался максимально связать облик здания с природой. Основным признаком слияния является максимально большие площади остекления, что способствует визуальной связи интерьера с экстерьером. Кроме того, этот современный коттедж построен исключительно из натуральных материалов. И лишь одним глазком взглянув на террасу с видом на задний дворик и сад, вы увидите, что здесь действительно можно прекрасно отдохнуть в окружении природы.