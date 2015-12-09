Дом для стильной жизни

Интересный проект небольшого дома от архитектурной студии Sboev3_Architect выглядит как очень эффективное решение в современном загородном строительстве. Простота и лаконичность форм здесь, кажется, возведены на пьедестал, а индивидуальные дизайнерские штрихи и комбинированная отделка фасадов делают проект более сложным и персонализированным.
С одной стороны мы находим приватные фасады с минимальным остеклением со стороны улицы, а с другой – потрясающее панорамное остекление с ориентацией на сад. Коттедж по своему предназначению не является местом для постоянного проживания, но будет идеальным дачным домиком или коттеджем у моря на период отпуска.
Именно из-за особенностей сезонного проживания архитектор постарался максимально связать облик здания с природой. Основным признаком слияния является максимально большие площади остекления, что способствует визуальной связи интерьера с экстерьером. Кроме того, этот современный коттедж построен исключительно из натуральных материалов. И лишь одним глазком взглянув на террасу с видом на задний дворик и сад, вы увидите, что здесь действительно можно прекрасно отдохнуть в окружении природы.
Только посмотрите на этот аккуратный и современный фасад, буквально приглашающий вас переступить порог и окунуться в очарование домашнего уюта. Отсюда мы видим и просторную террасу для отдыха, которая имеет отличные виды и расположена рядом с кухней, что упрощает сервировку и подачу блюд.
Комбинированная отделка фасадов, включающая в себе простую штукатурку и отделку натуральным деревом, выглядит очень удачно в формате небольшого одноэтажного коттеджа, большую площадь фасадов которого с этой стороны составляет панорамное остекление.
Интерьер коттеджа выполнен в теплых тонах и натуральных материалах, а свет в свою очередь акцентирует внимание на основных элементах дизайна. Внутри нас ждет уютная вариация современного дизайна интерьера, сочетающего в себе эстетику натурального дерева и дизайнерской мебели.
В небольшой угловой гостиной нас встречает приятная атмосфера – теплые оттенки декора и уютный глубокий диван делают эту комнату особенно привлекательной. Жалюзи позволяют полностью отгородиться от внешнего мира на период кино-сеанса, а небольшой встроенный модуль для хранения обеспечивает все потребности владельцев.
Небольшая столовая расположена недалеко от гостиной, прямо через остекление от террасы. Большая люстра, нависающая над столом, создает особенное ощущение. Кажется, будто другого мира, кроме этого укромного уголка, просто не существует.
Еще один интересный момент – перегородка между кухней и гостиной. Сверху она является еще и местом для декоративных растений, позволяющих сделать зонирование более эргономичным и эстетичным.
Небольшая спальня, расположенная в одном из углов дома, использует ту же цветовую гамму. Нежные оттенки слоновой кости, корицы, шоколада и карамели идеальны для комнаты, которая должна дарить полное расслабление гостям.
При таком проекте также могут быть построены бассейн с мощеной площадкой и отдельный гараж для автомобиля. Конфигурацию стоит выбрать индивидуально с архитектором.
Чтобы сбежать от городской суеты на время, достаточно купить авиабилет. Но чтобы иметь место, куда вы точно сможете приехать, как к себе домой – лучше купить или построить отдельный дом. Здесь вы сможете чувствовать себя в полной безопасности, ощутить величие природы, посмотреть на живописные рассветы и закаты, посидеть у костра и организовать барбекю для друзей. И кто знает, может такой стильный дом для загородного отдыха вы захотите сделать вашим единственным местом для жизни.
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