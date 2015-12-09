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Дом для стильной жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
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Интересный проект небольшого дома от архитектурной студии Sboev3_Architect выглядит как очень эффективное решение в современном загородном строительстве. Простота и лаконичность форм здесь, кажется, возведены на пьедестал, а индивидуальные дизайнерские штрихи и комбинированная отделка фасадов делают проект более сложным и персонализированным.

С одной стороны мы находим приватные фасады с минимальным остеклением со стороны улицы, а с другой – потрясающее панорамное остекление с ориентацией на сад. Коттедж по своему предназначению не является местом для постоянного проживания, но будет идеальным дачным домиком или коттеджем у моря на период отпуска.

Именно из-за особенностей сезонного проживания архитектор постарался максимально связать облик здания с природой. Основным признаком слияния является максимально большие площади остекления, что способствует визуальной связи интерьера с экстерьером. Кроме того, этот современный коттедж построен исключительно из натуральных материалов. И лишь одним глазком взглянув на террасу с видом на задний дворик и сад, вы увидите, что здесь действительно можно прекрасно отдохнуть в окружении природы.

Вид с заднего дворика

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Только посмотрите на этот аккуратный и современный фасад, буквально приглашающий вас переступить порог и окунуться в очарование домашнего уюта. Отсюда мы видим и просторную террасу для отдыха, которая имеет отличные виды и расположена рядом с кухней, что упрощает сервировку и подачу блюд.

Комбинированная отделка фасадов, включающая в себе простую штукатурку и отделку натуральным деревом, выглядит очень удачно в формате небольшого одноэтажного коттеджа, большую площадь фасадов которого с этой стороны составляет панорамное остекление.

Дизайн интерьера

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Гостиная в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Интерьер коттеджа выполнен в теплых тонах и натуральных материалах, а свет в свою очередь акцентирует внимание на основных элементах дизайна. Внутри нас ждет уютная вариация современного дизайна интерьера, сочетающего в себе эстетику натурального дерева и дизайнерской мебели.

Гостиная

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Гостиная в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

В небольшой угловой гостиной нас встречает приятная атмосфера – теплые оттенки декора и уютный глубокий диван делают эту комнату особенно привлекательной. Жалюзи позволяют полностью отгородиться от внешнего мира на период кино-сеанса, а небольшой встроенный модуль для хранения обеспечивает все потребности владельцев.

Столовая

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Гостиная в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Небольшая столовая расположена недалеко от гостиной, прямо через остекление от террасы. Большая люстра, нависающая над столом, создает особенное ощущение. Кажется, будто другого мира, кроме этого укромного уголка, просто не существует.

Еще один интересный момент – перегородка между кухней и гостиной. Сверху она является еще и местом для декоративных растений, позволяющих сделать зонирование более эргономичным и эстетичным.

Спальня

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Гостиная в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Небольшая спальня, расположенная в одном из углов дома, использует ту же цветовую гамму. Нежные оттенки слоновой кости, корицы, шоколада и карамели идеальны для комнаты, которая должна дарить полное расслабление гостям.

Бассейн и гараж

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

При таком проекте также могут быть построены бассейн с мощеной площадкой и отдельный гараж для автомобиля. Конфигурацию стоит выбрать индивидуально с архитектором.

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Обратитесь к нам!

Современный escape

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Чтобы сбежать от городской суеты на время, достаточно купить авиабилет. Но чтобы иметь место, куда вы точно сможете приехать, как к себе домой – лучше купить или построить отдельный дом. Здесь вы сможете чувствовать себя в полной безопасности, ощутить величие природы, посмотреть на живописные рассветы и закаты, посидеть у костра и организовать барбекю для друзей. И кто знает, может такой стильный дом для загородного отдыха вы захотите сделать вашим единственным местом для жизни.

Планировка дома

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

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Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

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