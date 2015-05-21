Элегантные предметы декора

Шахматы в доме всегда производят на гостей впечатление. Привычной и самой удобной для игры является стаунтоновская форма, именно такой стандарт выбирают профессиональные шахматисты и любители. Однако шахматы, это не только спорт, но и искусство, которое помогает человеку приобрести такие качества, как терпение, дальновидность, смекалка. Шахматные наборы бывают изготовлены из различных и иногда очень редких пород дерева, а также камня. Мастера используют цветное стекло, выплавляя настоящий предмет роскоши. В середине прошлого столетия было популярно иметь набор фарфоровых шахмат, в настоящее же время можно найти и политические – с карикатурными фигурами мировых лидеров. Популярной темой позапрошлого века для них стала война с Наполеоном. Какой бы вы не выбрали стиль и вариант шахматного набора, он никогда не будет в вашем интерьере лишним.