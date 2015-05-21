Элегантные предметы декора

Для чего нужны предметы декора? Когда подошел к концу ремонт, помещения наполнились мебелью, то именно предметы декора помогают создать индивидуальность и законченный вид. На помощь приходят цветочные вазы, декоративные статуэтки, картины, свечи, канделябры, рамки с фотографиями и многое другое. Они создают романтическую обстановку, художественную или бизнес атмосферу, наполняют дом уютными звуками, например, тиканьем часов. Как мы знаем, характер жилища складывается из мелочей, поэтому специалисты homify подготовили несколько примеров таких предметов декора, без которых вряд ли обойдется дом или квартира.
Зеркало – неотъемлемая часть каждой прихожей, гардеробной, спальни и ванной комнаты. Сложно представить, как средневековые красотки умудрялись оставаться неотразимыми в течение дня без возможности посмотреться в зеркало. Когда-то этот предмет был роскошью, в настоящее же время без зеркала невозможно представить ни одну женскую косметичку. Зеркало может красоваться на стене, на столе, на полу или над камином. Дизайнеры иногда используют состаренную зеркальную плитку, чтобы придать помещению необходимый шик. Вогнутые зеркала все чаще можно встретить в элитных интерьерах, хотя история их появления относится вовсе не к искусным дизайнерским решениям современности, а, напротив, древней науке создания гармоничной среды обитания человека – фен шуй. Согласно ей, зеркало Багуа отражает потоки негативной энергии, которые исходят извне. Для человека далекого от этого учения, обычное вогнутое зеркало может просто стать веселым, необычным и невероятно элегантным украшением интерьера.
Что только дизайнеры интерьеров не вытворяют со старинными чугунными утюгами. Такой необходимый в быту предмет становится и горшком для цветов, и шкатулкой для хранения украшений или даже держателем для дверей. Сейчас такой утюг – раритет, поэтому не спешите избавляться от него. Вы можете покрасить его в любой цвет, сделать матовым или глянцевым, нанести на него цветочный рисунок, украсить шелковыми лентами и поставить на самое видное место в вашем доме. Уверены, что он обязательно приглянется вам в своем новом функциональном назначении.
Заполнить пустоту стен и придать вашему жилищу художественную атмосферу помогут картины из газетных вырезок прошлых лет. Вашим гостям и детям будет невероятно интересно узнать, о чем говорили заголовки прессы, кто фигурировал в печатных изданиях, чем интересовалось общество. Такие картины можно украсить ретро-открытками, которые достались от бабушки, почтовыми марками или листами давно хранящихся в вашей шкатулке реликвий бумажных писем.
Шахматы в доме всегда производят на гостей впечатление. Привычной и самой удобной для игры является стаунтоновская форма, именно такой стандарт выбирают профессиональные шахматисты и любители. Однако шахматы, это не только спорт, но и искусство, которое помогает человеку приобрести такие качества, как терпение, дальновидность, смекалка. Шахматные наборы бывают изготовлены из различных и иногда очень редких пород дерева, а также камня. Мастера используют цветное стекло, выплавляя настоящий предмет роскоши. В середине прошлого столетия было популярно иметь набор фарфоровых шахмат, в настоящее же время можно найти и политические – с карикатурными фигурами мировых лидеров. Популярной темой позапрошлого века для них стала война с Наполеоном. Какой бы вы не выбрали стиль и вариант шахматного набора, он никогда не будет в вашем интерьере лишним.
Подводный мир таинственен и прекрасен. Если это именно то, что вы ищете, стоит учесть, что для аквариумов обычно выбирается темное место в помещении. Они могут быть встроены в специально созданную в стене нишу или стать оригинальной основой для стеклянного журнального столика вашей гостиной. Совершенно разные по форме и размерам, аквариумы иногда используются в качестве перегородки в комнате, которая разделяет помещение на несколько функциональных пространств. Самое главное, такое украшение и в то же время развлечение (хобби) подходит любому интерьеру. Специалисты homify готовы споделиться своим опытом установки декоративных аквариумов.