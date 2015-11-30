Королевский замок на современный лад

Стоит отметить, что Мериду называют Белым Городом из-за добываемого известняка и выкрашенных белой краской стен домов. Здесь развита прямоугольная сеть улиц (в основе — улицы древнего города майя). Большинство сооружений 16-18 веков имеет суровый крепостной облик. Таким образом, этот дом не уступил в элегантности современным проектам, но в то же время поддержал индивидуальность местной архитектуры. Авторы захотели показать, как выглядит внутренний дворик в сумерках. Для мексиканского климата это время является наиболее комфортным и приятным. Фотографию плана дома можно посмотреть на странице архитектурного бюро.