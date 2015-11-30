Королевский замок на современный лад

Этот нетипичный проект покорил сердца читателей homify из Мексики. Расположенный в городе Мерида (штат Юкатан), он стал символом безмятежного образа жизни, своего рода оазисом на жарком полуострове и его жемчужиной. Сегодня мы совершим прогулку вокруг дома, чтобы рассмотреть поближе то, чем он так сильно прельстил наших иностранных подписчиков.
Площадь дома составляет 260 кв. м. Внешне он напоминает средневековый замок, который был реконструирован своеобразным образом, однако, постройка является новой — дом был возведен всего лишь год назад. Стены первого этажа украшены облицовочным камнем, что придает проекту образ неприступной крепости. По задумке архитекторов, он кажется грозным снаружи, но внутри, напротив, выглядит весьма хрупко.
Отсюда мы можем увидеть вход в дом. Одна из стен имеет полукруглую форму, согласно плану проекта, за ней расположилась миниатюрная оранжерея, в которую мы попадаем, прежде чем зайти внутрь самого дома. В этой части также расположена гостиная с лестницей, ведущей на второй этаж. Стеклянный фасад позволяет сформировать образ двухуровнего пространства, в котором много света и воздуха.
Спускаясь по лестнице, хозяева дома имеют возможность наслаждаться прекрасным видом, открывающимся из панорамного окна. В то же время стена, отделяющая оранжерею от улицы, прячет от любопытных глаз все, что происходит на первом этаже.
Сейчас мы находимся на противоположной стороне участка. Архитекторы сделали акцент на геометрии, создав террасу идеальной пропорции. Благодаря продуманному световому сценарию, пространство вокруг дома приобретает еще более уютный вид в ночное время суток.
Каменное ограждение, переходящее в несущую стену дома, также выполняет функцию сохранения конфиденциальности происходящего во дворе. Вероятно, вы зададитесь вопросом, почему именно такое необычное архитектурное решение выбрано для этого дома и чем оно обусловлено? Стоит пояснить, что участок расположен у поворота дороги, поэтому он изначально имеет нестандартную форму. Рядом с ним находится красивый парк, поэтому авторы не хотели загромождать территорию дополнительными стенами, которые необходимы в частных проектах.
Стоит отметить, что Мериду называют Белым Городом из-за добываемого известняка и выкрашенных белой краской стен домов. Здесь развита прямоугольная сеть улиц (в основе — улицы древнего города майя). Большинство сооружений 16-18 веков имеет суровый крепостной облик. Таким образом, этот дом не уступил в элегантности современным проектам, но в то же время поддержал индивидуальность местной архитектуры. Авторы захотели показать, как выглядит внутренний дворик в сумерках. Для мексиканского климата это время является наиболее комфортным и приятным. Фотографию плана дома можно посмотреть на странице архитектурного бюро.