Ультра-шале для большой семьи

Интересный проект очень гармоничного коттеджа в стиле шале выполнен из клееного бруса архитектурной студией Way Architecture & Design. Он рассчитан на семейную пару с несколькими детьми. Здесь мы найдем 450 квадратных метров площади, которые кроме стандартных элементов могут похвастаться кабинетом, гардеробными, гостевой спальней, галереями, летней кухней и зоной отдыха на втором этаже.
Удивительно привлекательный экстерьер, созданный на модный манер из комбинированной отделки натуральной древесиной двух оттенков и декоративным камнем, выглядит очень уютно. Даже снаружи такой дом сразу дает понять, что это – семейный очаг, где живет счастливая семья. Современный формат окон выдает в этом шале новую постройку, впрочем, как и шикарное трехуровневое остекление в гостиной.
Дом и бассейн здесь связывает единая конструкция кровли, которая служит защитой от непогоды и дает возможность для обустройства патио для отдыха. Теперь готовить можно как на главной кухне, так и на свежем воздухе.
На нескольких полянках, засаженных газонной травой, есть возможность для расслабления. Здесь стоят шезлонги для принятия солнечных ванн, а также есть место для игр детей и даже пикников.
Шикарная гостиная, оформленная в нейтральной цветовой гамме, смотрится очень эффектно, благодаря высоким потолкам и брутальной отделке дымохода натуральным камнем. Здесь, в главной комнате дома, есть широкий угловой диван и приятное местечко у очага – два кресла, сидя в которых можно почитать и подумать.
Изысканные традиционные шторы оформляют сразу по два окна, но при этом выглядят почти воздушными, наполовину пропускающими свет. А декоративный ковер цвета морской волны, наоборот, придает интерьеру основательности и современного шика.
Интересный вариант оформления деревянного дома – покраска в оттенки слоновой кости и грифельного – выглядит очень стильно и современно. К такому оформлению подойдет как классическая мебель, так и техника, а декоративная подсветка деревянных колонн делает такой интерьер еще и очаровательным.
С этого ракурса мы видим уютный лестничный холл с балкончиком на втором этаже, из-за деревянной отделки похожий на мачту, а внизу, в коридоре, нас ждет скульптура парусника и легкий намек на морскую тему в цветовой гамме и текстиле. Такой декор, как никакой другой, подходит для оформления современного деревянного дома, ведь в нем есть и романтика традиционности, и современный символизм и лаконичность.
Самым изысканным местом для отдыха в доме все-таки можно считать уголок у камина. Здесь два кресла поставлены друг перед другом так, что двое могут провести прекрасный вечер в компании друг друга. Декоративная деревянная полочка служит опорой для высоких подсвечников, которые стильно дополняют романтический антураж. При этом декоративные кронштейны для полочки и решение использовать крупный декоративный камень в облицовке камина выдает в таком интерьер брутальную английскую эстетику загородного коттеджа.
В целом данный проект выглядит очень атмосферно. Выверенный стиль, удачные дизайнерские решения и правильный подход к современному остеклению в традиционном шале смотрится просто прекрасно
Специально для вас на homify:
— Маленький дом с очаровательным интерьером;
— Идеи дизайна модного домашнего офиса.