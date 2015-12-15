Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Ультра-шале для большой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьер двухуровневой гостиной / Interior living room, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Гостиная в классическом стиле
Loading admin actions …

Интересный проект очень гармоничного коттеджа в стиле шале выполнен из клееного бруса архитектурной студией Way Architecture & Design. Он рассчитан на семейную пару с несколькими детьми. Здесь мы найдем 450 квадратных метров площади, которые кроме стандартных элементов могут похвастаться кабинетом, гардеробными, гостевой спальней, галереями, летней кухней и зоной отдыха на втором этаже.

Стильный и современный шале

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Дом в стиле шале / Chalet-style house

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Удивительно привлекательный экстерьер, созданный на модный манер из комбинированной отделки натуральной древесиной двух оттенков и декоративным камнем, выглядит очень уютно. Даже снаружи такой дом сразу дает понять, что это – семейный очаг, где живет счастливая семья. Современный формат окон выдает в этом шале новую постройку, впрочем, как и шикарное трехуровневое остекление в гостиной.

Комплекс построек

Проект дома в стиле шале Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в стиле шале

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Дом и бассейн здесь связывает единая конструкция кровли, которая служит защитой от непогоды и дает возможность для обустройства патио для отдыха. Теперь готовить можно как на главной кухне, так и на свежем воздухе.

Летний отдых

Проект дома в стиле шале Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в стиле шале

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

На нескольких полянках, засаженных газонной травой, есть возможность для расслабления. Здесь стоят шезлонги для принятия солнечных ванн, а также есть место для игр детей и даже пикников.

Гостиная

Дизайн-проект гостиной​ Way-Project Architecture & Design Гостиная в классическом стиле Дизайн-проект гостиной​
Way-Project Architecture &amp; Design

Дизайн-проект гостиной​

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Шикарная гостиная, оформленная в нейтральной цветовой гамме, смотрится очень эффектно, благодаря высоким потолкам и брутальной отделке дымохода натуральным камнем. Здесь, в главной комнате дома, есть широкий угловой диван и приятное местечко у очага – два кресла, сидя в которых можно почитать и подумать.

Изысканные традиционные шторы оформляют сразу по два окна, но при этом выглядят почти воздушными, наполовину пропускающими свет. А декоративный ковер цвета морской волны, наоборот, придает интерьеру основательности и современного шика.

Декор в деревянном доме

Дизайн-проект гостиной​ Way-Project Architecture & Design Гостиная в классическом стиле Дизайн-проект гостиной​
Way-Project Architecture &amp; Design

Дизайн-проект гостиной​

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Интересный вариант оформления деревянного дома – покраска в оттенки слоновой кости и грифельного – выглядит очень стильно и современно. К такому оформлению подойдет как классическая мебель, так и техника, а декоративная подсветка деревянных колонн делает такой интерьер еще и очаровательным.

Домик мореплавателя

Дизайн-проект гостиной​ Way-Project Architecture & Design Гостиная в классическом стиле Дизайн-проект гостиной​
Way-Project Architecture &amp; Design

Дизайн-проект гостиной​

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

С этого ракурса мы видим уютный лестничный холл с балкончиком на втором этаже, из-за деревянной отделки похожий на мачту, а внизу, в коридоре, нас ждет скульптура парусника и легкий намек на морскую тему в цветовой гамме и текстиле. Такой декор, как никакой другой, подходит для оформления современного деревянного дома, ведь в нем есть и романтика традиционности, и современный символизм и лаконичность.

Местечко у огня

Дизайн-проект гостиной​ Way-Project Architecture & Design Гостиная в классическом стиле Дизайн-проект гостиной​
Way-Project Architecture &amp; Design

Дизайн-проект гостиной​

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Самым изысканным местом для отдыха в доме все-таки можно считать уголок у камина. Здесь два кресла поставлены друг перед другом так, что двое могут провести прекрасный вечер в компании друг друга. Декоративная деревянная полочка служит опорой для высоких подсвечников, которые стильно дополняют романтический антураж. При этом декоративные кронштейны для полочки и решение использовать крупный декоративный камень в облицовке камина выдает в таком интерьер брутальную английскую эстетику загородного коттеджа.

В целом данный проект выглядит очень атмосферно. Выверенный стиль, удачные дизайнерские решения и правильный подход к современному остеклению в традиционном шале смотрится просто прекрасно

Специально для вас на homify:

Маленький дом с очаровательным интерьером;

— Идеи дизайна модного домашнего офиса.

16 лучших кухонь в стиле кантри
А вы сколько баллов по шкале от 1 до 10 дали бы этому проекту?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо