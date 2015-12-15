Ультра-шале для большой семьи

Шикарная гостиная, оформленная в нейтральной цветовой гамме, смотрится очень эффектно, благодаря высоким потолкам и брутальной отделке дымохода натуральным камнем. Здесь, в главной комнате дома, есть широкий угловой диван и приятное местечко у очага – два кресла, сидя в которых можно почитать и подумать.

Изысканные традиционные шторы оформляют сразу по два окна, но при этом выглядят почти воздушными, наполовину пропускающими свет. А декоративный ковер цвета морской волны, наоборот, придает интерьеру основательности и современного шика.