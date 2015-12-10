100 м2 на двоих

Эко-минимализм, уходящий корнями в азиатскую историю, сейчас, на волне моды на панорамное остекление, высокие потолки, открытые пространства и дизайнерскую мебель, на фоне легкой отделки выглядит очень привлекательно! Такой стиль может быть использован в любой стране для создания современного коттеджа для семейной пары или супругов с детьми, ведь светлые и солнечные интерьеры – это всегда хорошо.

Кроме того, эко-минимализм использует в основном натуральные материалы (дерево, глину и мел) для строительства и дизайна интерьера. Лишь металл выбивается из общего фона там, где он необходим. Сейчас современные японские дома тоже имеют пластмассовые трубы для водоснабжения и канализации, а также современные системы вентиляции и отопления, но в целом – все же остались верны своему прошлому.