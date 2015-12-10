100 м2 на двоих

Японские архитекторы любят проекты, которые по формату сложно назвать коттеджем. Они либо тянутся ввысь так, что каждый уровень имеет площадь менее 30 квадратных метров, либо распластаны по поверхности и декорированы настолько традиционно, что кажется, в доме нет ни одной вазы. Этот проект – особое исключение, созданное архитекторами на основе желания сделать дом похожим на коттедж, но при этом оставаться верным традициям своей страны. Этот на самом деле очень узкий дом, с тем не менее типичной шириной парадного фасада, стал совместным проектом дизайнеров и владельцев, которые тоже принимали в нем активное участие.
На первый взгляд вам кажется, что вы смотрите на коттедж в стиле модерн, со столь узнаваемыми черными рамами для окон и интересной конфигурацией остекления. Но на самом деле – этот японский дом имеет ширину всего лишь в 4 с лишним метра, во что сложно поверить поначалу!
Внутри мы найдем открытую планировку, залитые солнцем комнаты и традиционный японский дизайн в стиле минимализм, с использованием натурального дерева и белыми стенами. Семейная пара, которая решила переехать в такой дом, уже имеет взрослых детей, живущих отдельно, и решила, что 100 квадратных метров на двоих им вполне хватит для хорошей жизни и благополучной пенсии!
Очень типично для японского дома оформленная кухня и столовая имеет традиционную для европейской культуры расстановку мебели и обычную столовую группу. А панорамное остекление является главной изюминкой этого классического проекта.
Наверху нас ждет спальня, с двумя гардеробами для каждого супруга по обеим сторонам, размещенная на мансарде таким образом, что похожа на келью в монастыре. Такое ощущение создается из-за того, что свод крыши был оставлен видимым только над самой кроватью, ведь гардеробы являются встроенными в обычные перегородки, доходящие до потолка. Таким образом, урезанный потолок мансарды выглядит нестандартно – здесь нет места, где высота потолка была бы слишком маленькой для человека, вставшего в полный рост.
По просьбе хозяйки на втором этаже архитектор предусмотрел библиотеку – укромный уголок с местечком у окна и акцентной стеной грифельного цвета. Здесь хранятся не только книги, но и журналы, рабочие документы и прочие бумаги.
Эко-минимализм, уходящий корнями в азиатскую историю, сейчас, на волне моды на панорамное остекление, высокие потолки, открытые пространства и дизайнерскую мебель, на фоне легкой отделки выглядит очень привлекательно! Такой стиль может быть использован в любой стране для создания современного коттеджа для семейной пары или супругов с детьми, ведь светлые и солнечные интерьеры – это всегда хорошо.
Кроме того, эко-минимализм использует в основном натуральные материалы (дерево, глину и мел) для строительства и дизайна интерьера. Лишь металл выбивается из общего фона там, где он необходим. Сейчас современные японские дома тоже имеют пластмассовые трубы для водоснабжения и канализации, а также современные системы вентиляции и отопления, но в целом – все же остались верны своему прошлому.
Так и этот коттедж, стоящий будто на стыке 19-ого и 21-ого веков, кажется, пропустил фазу промышленной революции, которая заполнила наши дома самыми разными цветами и оттенками, формами и рельефами, и остался аскетичным, каким вынужденно был ранее и намеренно – в современное время.
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