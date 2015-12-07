Возрождение французского поместья

Разрушенное старинное поместье всегда вызывает ностальгично-грустные чувства. Дом, оставленный без присмотра на долгое время – это всегда утрата. Но что, если его забросили не 10 или 20 лет, а почти полвека назад? Как тогда восполнить то, что, казалось бы, навсегда исчезло из этого места – ощущение тепла, уюта и домашнего очага?
Этот особняк когда-то был достаточно солидной недвижимостью в данной местности, частью сельскохозяйственных владений. Сейчас наследники тех, кто жил здесь, находятся в городе или за рубежом, поэтому не заинтересованы в реконструкции. Но нашелся тот, кто захотел возродить этот полуразрушенный дом, сделать из него особняк, которым он когда-то был. Но сделать это на современный манер – с большими комнатами и окнами, открытой планировкой и в стиле минимализм. Посмотрим, что из этого получилось?
Построенный в середине позапрошлого века, этот дом выглядел очень даже прилично во времена его расцвета. Здесь, как в центре владений, была сосредоточена жизнь – рядом стояли конюшни, был мощеный подъезд для карет, а комнаты были богато украшены, насколько это возможно было в то время. Рядом рос огромный яблочный сад, здесь делали сидр и пекли пироги в огромной, настоящей печи, от которой к нашему времени осталось лишь основание.
Дом, заброшенный на протяжении уже двух поколений, выглядит уныло. Но все же в нем чувствуется сила и мощь, ручной труд работников, которые с минимальным инструментом когда-то возвели это здание.
Архитектурная студия Briand Renault Architectes взялась за этот проект не просто, как за новое коммерческое предложение, но и как за возможность воссоздать уникальный образец местной архитектуры. Конечно же, это не шато, и не имение графов, но на многие километры вокруг этот дом – единственный из сотен похожих особняков, не просто сохранившийся за 150 лет жизни, но и восстановленный в столь великолепном стиле!
Проект по реконструкции представлял собой ремонт старых несущих стен, добавление новых, снос перегородок и их восстановление. Кроме того, дом получил новую, улучшенную планировку, дополнительную пристройку, новую кровлю с огромными мансардными окнами и новые окна по всему дому. Интересно, что окружающий ландшафт архитектор оставил нетронутым – здесь нет намека на дизайнерский минималистичный дизайн, а скорее воссоздан пейзажный стиль, когда растениям не мешают жить так, как они хотят. Но конечно же, рядом с домом вы найдете большую газонную площадку для отдыха, а еще возле дома есть новые посадки крупных деревьев.
Особняк примерно на 50% сохранил свои стены, которые теперь являются частью прекрасного традиционного каменного экстерьера, и был расширен таким образом, что жилая площадь увеличилась примерно в 5 раз! Маленькие спальни стали просторными, а гостиная приобрела просто королевский размах! Кроме того, в дом были добавлены ванные комнаты, которых прежде здесь просто не было! Подумать только, в этот особняк настоящая роскошь и комфорт пришли только сейчас.
Такие коммуникации, как электричество и полноценный трубопровод с канализацией, были добавлены в проект дома на самом первом этапе, когда дизайнер с владельцем еще только договаривались о дизайн-проекте интерьера. В конце концов выбор пал на эклектичный стиль, который сочетает в себе открытый бетон и деревянные балки, бархат и панорамное остекление, классическую и антикварную мебель и дизайнерские светильники.
В этом интерьере особенно хорошо видно, как интересно выглядит данное сочетание. Кажется, что средневековый замок с высокими классическими креслами и буфетами реконструировали с помощью огромного количества бетона, сделав потолки, полы и стены идеально ровными, что было просто невозможно представить, окидывая взглядом постройку до начала реконструкции. Эффект получился потрясающим
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