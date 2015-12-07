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Возрождение французского поместья

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gîte rural "La Cidrerie", Briand Renault Architectes Briand Renault Architectes Дома в стиле кантри
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Разрушенное старинное поместье всегда вызывает ностальгично-грустные чувства. Дом, оставленный без присмотра на долгое время – это всегда утрата. Но что, если его забросили не 10 или 20 лет, а почти полвека назад? Как тогда восполнить то, что, казалось бы, навсегда исчезло из этого места – ощущение тепла, уюта и домашнего очага?

Этот особняк когда-то был достаточно солидной недвижимостью в данной местности, частью сельскохозяйственных владений. Сейчас наследники тех, кто жил здесь, находятся в городе или за рубежом, поэтому не заинтересованы в реконструкции. Но нашелся тот, кто захотел возродить этот полуразрушенный дом, сделать из него особняк, которым он когда-то был. Но сделать это на современный манер – с большими комнатами и окнами, открытой планировкой и в стиле минимализм. Посмотрим, что из этого получилось?

Покинутый всеми дом

Gîte rural "La Cidrerie", Briand Renault Architectes Briand Renault Architectes Дома в стиле кантри
Briand Renault Architectes

Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes

Построенный в середине позапрошлого века, этот дом выглядел очень даже прилично во времена его расцвета. Здесь, как в центре владений, была сосредоточена жизнь – рядом стояли конюшни, был мощеный подъезд для карет, а комнаты были богато украшены, насколько это возможно было в то время. Рядом рос огромный яблочный сад, здесь делали сидр и пекли пироги в огромной, настоящей печи, от которой к нашему времени осталось лишь основание.

Дом, заброшенный на протяжении уже двух поколений, выглядит уныло. Но все же в нем чувствуется сила и мощь, ручной труд работников, которые с минимальным инструментом когда-то возвели это здание.

Уникальный образец архитектуры

Gîte rural "La Cidrerie", Briand Renault Architectes Briand Renault Architectes Дома в стиле кантри
Briand Renault Architectes

Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes

Архитектурная студия Briand Renault Architectes взялась за этот проект не просто, как за новое коммерческое предложение, но и как за возможность воссоздать уникальный образец местной архитектуры. Конечно же, это не шато, и не имение графов, но на многие километры вокруг этот дом – единственный из сотен похожих особняков, не просто сохранившийся за 150 лет жизни, но и восстановленный в столь великолепном стиле!

Крупный проект

Gîte rural "La Cidrerie", Briand Renault Architectes Briand Renault Architectes Дома в стиле кантри
Briand Renault Architectes

Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes

Проект по реконструкции представлял собой ремонт старых несущих стен, добавление новых, снос перегородок и их восстановление. Кроме того, дом получил новую, улучшенную планировку, дополнительную пристройку, новую кровлю с огромными мансардными окнами и новые окна по всему дому. Интересно, что окружающий ландшафт архитектор оставил нетронутым – здесь нет намека на дизайнерский минималистичный дизайн, а скорее воссоздан пейзажный стиль, когда растениям не мешают жить так, как они хотят. Но конечно же, рядом с домом вы найдете большую газонную площадку для отдыха, а еще возле дома есть новые посадки крупных деревьев.

Особняк примерно на 50% сохранил свои стены, которые теперь являются частью прекрасного традиционного каменного экстерьера, и был расширен таким образом, что жилая площадь увеличилась примерно в 5 раз! Маленькие спальни стали просторными, а гостиная приобрела просто королевский размах! Кроме того, в дом были добавлены ванные комнаты, которых прежде здесь просто не было! Подумать только, в этот особняк настоящая роскошь и комфорт пришли только сейчас.

Внутренние работы

Gîte rural "La Cidrerie", Briand Renault Architectes Briand Renault Architectes Зимний сад в стиле кантри
Briand Renault Architectes

Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes

Такие коммуникации, как электричество и полноценный трубопровод с канализацией, были добавлены в проект дома на самом первом этапе, когда дизайнер с владельцем еще только договаривались о дизайн-проекте интерьера. В конце концов выбор пал на эклектичный стиль, который сочетает в себе открытый бетон и деревянные балки, бархат и панорамное остекление, классическую и антикварную мебель и дизайнерские светильники.

Гостиная

Gîte rural "La Cidrerie", Briand Renault Architectes Briand Renault Architectes Гостиная в стиле кантри
Briand Renault Architectes

Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes
Briand Renault Architectes

В этом интерьере особенно хорошо видно, как интересно выглядит данное сочетание. Кажется, что средневековый замок с высокими классическими креслами и буфетами реконструировали с помощью огромного количества бетона, сделав потолки, полы и стены идеально ровными, что было просто невозможно представить, окидывая взглядом постройку до начала реконструкции. Эффект получился потрясающим

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А вы как думаете, что еще можно было бы добавить в этот проект реконструкции?

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