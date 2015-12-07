Возрождение французского поместья

Разрушенное старинное поместье всегда вызывает ностальгично-грустные чувства. Дом, оставленный без присмотра на долгое время – это всегда утрата. Но что, если его забросили не 10 или 20 лет, а почти полвека назад? Как тогда восполнить то, что, казалось бы, навсегда исчезло из этого места – ощущение тепла, уюта и домашнего очага?

Этот особняк когда-то был достаточно солидной недвижимостью в данной местности, частью сельскохозяйственных владений. Сейчас наследники тех, кто жил здесь, находятся в городе или за рубежом, поэтому не заинтересованы в реконструкции. Но нашелся тот, кто захотел возродить этот полуразрушенный дом, сделать из него особняк, которым он когда-то был. Но сделать это на современный манер – с большими комнатами и окнами, открытой планировкой и в стиле минимализм. Посмотрим, что из этого получилось?