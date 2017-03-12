15 советов от профи для преображения интерьера

Даже если вам по душе классический стиль – самое время рискнуть и попробовать что-то новое. Многие эксперты делают ставку на сочетание контрастных цветов, материалов и форм. Кто не до конца уверен – может начать с яркой подушки, сделав ее акцентом на диване пастельного оттенка. Это простая идея для недорогого обновления вашего дома. И еще один совет: в этом сезоне особенно популярен бархат, так что покупайте подушки именно с такой поверхностью.