15 советов от профи для преображения интерьера

Все мы любим следить за новинками в мире дизайна, но для этого часто не хватает времени, правда? В этой статье мы представим краткий обзор дельных советов для преображения интерьера от профессионалов в этой области. Воспользовавшись ними, вы сможете без особых усилий улучшить облик своего дома и обновить его. Итак, читайте далее и запоминайте.
Даже если вам по душе классический стиль – самое время рискнуть и попробовать что-то новое. Многие эксперты делают ставку на сочетание контрастных цветов, материалов и форм. Кто не до конца уверен – может начать с яркой подушки, сделав ее акцентом на диване пастельного оттенка. Это простая идея для недорогого обновления вашего дома. И еще один совет: в этом сезоне особенно популярен бархат, так что покупайте подушки именно с такой поверхностью.
Некоторые выбирают для своей спальни низкие кровати. Однако, уже доказано, что модели с высоким изголовьем способны визуально увеличить комнату. Конечно, это только иллюзия, но, вместе с тем, простой способ, чтобы зрительно изменить габариты пространства.
Еще один способ зрительного увеличения пространства – светлые оттенки на стенах. Вы можете выбрать нейтральную палитру бежевого или светло-серого тона, или же отдать предпочтение классическому белому цвету.
Студио или крошечная однокомнатная квартира имеет множество преимуществ и позволяет воплотить в жизнь самые творческие и практичные идеи. Существует масса способов, чтобы создать уникальный интерьер на маленьком участке, например – использовать раздвижные двери или современные полки для разделения пространства.
Возможно, проще использовать в ванной привычный коврик из пластика, который не боится влажной среды. Но если вы отважитесь постелить в ней шикарный ковер – то оцените его влияние на общую стилистику этой комнаты. А просушить его всегда можно на батарее или радиаторе.
Прихожая – это гораздо больше, чем переход в основное жилое помещение дома. Она является первым, что видят ваши гости, приходя к вам. Именно поэтому специалисты советуют хорошенько продумать ее декор. Как вам вариант на фото с яркой стеной, картиной и стильной мебелью?
Спальню с уверенностью можно назвать одной из самых важных комнат в любом доме. Здесь можно расслабиться, отдохнуть и набраться сил. Чтобы чувствовать себя по-настоящему комфортно в спальне, нужна не только удобная кровать и привлекательный декор. Правильный свет играет огромную роль в создании нужной атмосферы. Комбинируйте различные типы светильников в спальне, а также используйте мягкий, приглушенный свет.
Хотя экстравагантные цвета и узоры обладают особой привлекательностью, не каждому они по душе. Классические оттенки всегда будут в моде, а при грамотном сочетании они смотрятся стильно и современно.
Большинство из нас стараются аккуратно складывать пледы и текстильные изделия, чтобы интерьер не выглядел неопрятным. Но специалисты советуют оставлять на диване или кресле свободно лежащие отрезки текстиля, как бы случайно брошенные туда. Это смотрится довольно привлекательно и наполняет дом уютом, согласны?
Зеркало напротив двери – это удачный ход для визуальной иллюзии увеличения пространства. Особенно, если оно такое красивое, как на фото.
Комнатные растения в доме – это всегда красиво и полезно для здоровья! А если разместить их в стильных горшках – то эффект украшения интерьера с их помощью многократно возрастает.
Надоели старые двери? Замените их на современные раскладные конструкции! Это не только стильно, но и удобно.
Чтобы подолгу не искать необходимые вещи, стоит грамотно организовать гардероб. Лучше всего наполнить его различными полочками и секциями, а также хорошо осветить.
Многие из нас мечтают о белоснежной мебели, но боятся сложного ухода за ней. Предлагаем в таком случае отдавать предпочтение моделям с кожаной обивкой, которую можно протирать влажной тканью.
Мы уже знаем, что зеркало может зрительно изменить пространство. Для маленьких помещений специалисты советуют выбирать огромные зеркала, чтобы буквально удваивать имеющуюся площадь. Как вам вариант на фото?