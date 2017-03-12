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15 советов от профи для преображения интерьера

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Спальня в стиле модерн
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Все мы любим следить за новинками в мире дизайна, но для этого часто не хватает времени, правда? В этой статье мы представим краткий обзор дельных советов для преображения интерьера от профессионалов в этой области. Воспользовавшись ними, вы сможете без особых усилий улучшить облик своего дома и обновить его. Итак, читайте далее и запоминайте.

1. Контрасты – путь к уникальному интерьеру

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention Гостиная в стиле модерн
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Даже если вам по душе классический стиль – самое время рискнуть и попробовать что-то новое. Многие эксперты делают ставку на сочетание контрастных цветов, материалов и форм. Кто не до конца уверен – может начать с яркой подушки, сделав ее акцентом на диване пастельного оттенка. Это простая идея для недорогого обновления вашего дома. И еще один совет: в этом сезоне особенно популярен бархат, так что покупайте подушки именно с такой поверхностью.

2. Изголовье кровати может изменить всю вашу спальню

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Некоторые выбирают для своей спальни низкие кровати. Однако, уже доказано, что модели с высоким изголовьем способны визуально увеличить комнату. Конечно, это только иллюзия, но, вместе с тем, простой способ, чтобы зрительно изменить габариты пространства. 

3. Светлые стены для увеличения пространства

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Еще один способ зрительного увеличения пространства – светлые оттенки на стенах. Вы можете выбрать нейтральную палитру бежевого или светло-серого тона, или же отдать предпочтение классическому  белому цвету. 

4. Студио – это круто

Modern Studio Apartment in London homify Спальня в стиле модерн Белый studio,apartment,modern,bedroom,bed,ensuite
homify

Modern Studio Apartment in London

homify
homify
homify

Студио или крошечная однокомнатная квартира имеет множество преимуществ и позволяет воплотить в жизнь самые творческие и практичные идеи. Существует масса способов, чтобы создать уникальный интерьер на маленьком участке, например – использовать раздвижные двери или современные полки для разделения пространства. 

5. Ковер в ванной – это стильно

Beautiful Classic Bathroom homify Ванная в классическом стиле Бежевый bathroom,bath,classic,freestanding bathtub,ensuite,traditional,bathroom furniture
homify

Beautiful Classic Bathroom

homify
homify
homify

Возможно, проще использовать в ванной привычный коврик из пластика, который не боится влажной среды. Но если вы отважитесь постелить в ней шикарный ковер – то оцените его влияние на общую стилистику этой комнаты. А просушить его всегда можно на батарее или радиаторе.  

6. Не забудьте о прихожей

A Dashing Dazzler, Design Intervention Design Intervention Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Зеленый
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Прихожая – это гораздо больше, чем переход в основное жилое помещение дома. Она является первым, что видят ваши гости, приходя к вам. Именно поэтому специалисты советуют хорошенько продумать ее декор. Как вам вариант на фото с яркой стеной, картиной и стильной мебелью? 

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7. Освещение в спальне

homify Спальня в эклектичном стиле bedroom,lighting,interior design,holiday home
homify

homify
homify
homify

Спальню с уверенностью можно назвать одной из самых важных комнат в любом доме. Здесь можно расслабиться, отдохнуть и набраться сил. Чтобы чувствовать себя по-настоящему комфортно в спальне, нужна не только удобная кровать и привлекательный декор. Правильный свет играет огромную роль в создании нужной атмосферы. Комбинируйте различные типы светильников в спальне, а также используйте мягкий, приглушенный свет. 

8. Классические цвета

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen Timothy James Interiors Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый herringbonewoodfloor,parquetfloor,livingroom,rug,fireplace,yellowkitchen,whitekitchen,nottinghhill
Timothy James Interiors

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen

Timothy James Interiors
Timothy James Interiors
Timothy James Interiors

Хотя экстравагантные цвета и узоры обладают особой привлекательностью, не каждому они по душе. Классические оттенки всегда будут в моде, а при грамотном сочетании они смотрятся стильно и современно. 

9. Текстиль для дома

Evelena Emerald Green Throw The Cotswold Company Спальня в стиле кантри Дерево
The Cotswold Company

Evelena Emerald Green Throw

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Большинство из нас стараются аккуратно складывать пледы и текстильные изделия, чтобы интерьер не выглядел неопрятным. Но специалисты советуют оставлять на диване или кресле свободно лежащие отрезки текстиля, как бы случайно брошенные туда. Это смотрится довольно привлекательно и наполняет дом уютом, согласны?

10. Зеркало напротив двери

EMERALD IQ Furniture ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Металлический / Серебристый bathroom mirror
IQ Furniture

EMERALD

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

Зеркало напротив двери – это удачный ход для визуальной иллюзии увеличения пространства. Особенно, если оно такое красивое, как на фото.

11. Живые растения

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens Tim van de Weerd Произведения искусстваХудожественные изделия
Tim van de Weerd

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens

Tim van de Weerd
Tim van de Weerd
Tim van de Weerd

Комнатные растения в доме – это всегда красиво и полезно для здоровья! А если разместить их в стильных горшках – то эффект украшения интерьера с их помощью многократно возрастает. 

12. Раздвижная дверь

Kitchen Development with Bi Folding Doors homify Окна и двери в стиле модерн
homify

Kitchen Development with Bi Folding Doors

homify
homify
homify

Надоели старые двери? Замените их на современные раскладные конструкции! Это не только стильно, но и удобно.

13. Идеальный гардероб

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Спальня в рустикальном стиле
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Чтобы подолгу не искать необходимые вещи, стоит грамотно организовать гардероб. Лучше всего наполнить его различными полочками и секциями, а также хорошо осветить. 

14. Белая мебель

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ Гостиная в стиле минимализм
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

Многие из нас мечтают о белоснежной мебели, но боятся сложного ухода за ней. Предлагаем в таком случае отдавать предпочтение моделям с кожаной обивкой, которую можно протирать влажной тканью. 

15. Трюк с зеркалом

STUDIO 900 SHOWROOM, STUDIO 900 DESIGN STUDIO 900 DESIGN Конференц-центры в стиле лофт Железо / Сталь Офисы и магазины
STUDIO 900 DESIGN

STUDIO 900 DESIGN
STUDIO 900 DESIGN
STUDIO 900 DESIGN

Мы уже знаем, что зеркало может зрительно изменить пространство. Для маленьких помещений специалисты советуют выбирать огромные зеркала, чтобы буквально удваивать имеющуюся площадь. Как вам вариант на фото?

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