Современный дом как искусство хорошо жить

Шикарная вилла в стиле модерн, расположенная в Швейцарии, порадует любителей просторных комнат и эклектичных сочетаний в дизайне. Спроектированная архитектурной студией Marty Häuser AG она выглядит как прекрасный повод поговорить о том, почему мы любим модерн и за что.
Эволюция частного дома переживала разные этапы. Изначально, люди были рады приватной собственности, затем начали ее модернизировать, а с приходом промышленной революции и городских коммуникаций дом стал почти таким, каким мы видим его сейчас. Следующим этапом стало повышение уровня комфорта – на порядок, за счет площади, высоты потолков, количества дополнительных комнат и обустройства участка на современный лад. Именно стиль модерн показал, что такое расширение может пройти очень гладко, иногда и вовсе практически незаметно, сохранив облик традиционного коттеджа настолько, насколько позволяют современные материалы.
Таким образом, именно модерн еще в прошлом веке показал нам, что частная архитектура и дизайн интерьера должны отталкиваться именно от реальных нужд каждой семьи, а не от устаревших традиций и законов. Так, окна стали больше и шире, пока не превратились в панорамное, иногда даже сплошное остекление фасадов, балконы стали больше похожи на террасы, количество жилых приватных комнат стало больше, чем количество членов семьи, а многочисленные места для отдыха на участке делают такой дом похожим на территорию хорошего отеля.
Кроме вышеупомянутых новшеств, модерн показал нам, что дом не обязательно должен иметь парадный вид с улицы, показывая соседям и прохожим самые лучшие и дорогие украшения, как классический стиль. Скорее, наоборот, именно экстерьер со стороны улицы должен быть оформлен неприметно, иметь маленькие окна, сохраняющие приватность и, в целом, не выделяться среди соседей.
А панорамное остекление, прибереженное для реальных потребностей, было реализовано в общественной зоне и в спальнях, которые обращены в сторону живописной долины. Таким образом, дом будто бы повернулся от улицы в сторону мира, переставая быть важной частью района в целом, но становясь самодостаточной и невероятно эффективной единицей.
В отделке, дизайне интерьера и декоре модерн сделал дом удобным для хозяйки. Наконец-то позаботился обо всех стыках, переходах, гладких поверхностях и материалах, использованных в декоре, и уборка перестала отнимать все свободное время и может быть сделана в самые короткие сроки. Дом действительно стал чище, и иногда доходящий до перфекционизма порядок позволяет показать новый уровень комфорта и чистоты во всей его красоте.
Модерн также всегда был первым стилем, который внедрял в дизайн интерьера и архитектуру существующие инновации. Так, встроенная бытовая техника, очень удобная по сравнению с более старыми аналогами, впервые появилась именно в составе данного стиля. Теперь кроме духовки и плиты мы видим удачно размещенные холодильники, микроволновки, грильницы, винные холодильники и посудомоечные машины, которые отлично смотрятся в качестве части современного гарнитура кухни.
В непосредственном дизайне модерн всегда любил контрасты и символизм – здесь, как и в любом другом доме, построенном в этом стиле, они видны очень хорошо. Эффектный постер на стене в лестничном холле очень выделяется на фоне светлого интерьера, а дерево посреди коридора с его основательным контейнером «под камень» очень контрастирует на фоне, казалось бы, столь хрупкого стекла.
Такие контрасты стали доступны в модерне тоже именно благодаря технологиям. Мы видим чистейшую белую краску, возможность выбрать для лестницы стеклянные экраны (которые, для справки, не бьются даже при сильном ударе!) и создать на основе этих новшеств настоящее произведение искусства.
Модерн также позволил нам жить более свободно и открыто – встроенные системы хранения сделали интерьеры более разгруженными и светлыми. В этой удивительной спальне в стиле модерн мы видим еще и влияние панорамного остекления на атмосферу в интерьере – потрясающе эффектное!
Дом перестал быть пространством с местом для еды и сна. Теперь здесь можно работать, отдыхать, веселиться, собирать вечеринки, прогуливаться с детьми в собственном парке и даже набираться вдохновения для своих проектов. Дом как комплекс, мини-городок со всем необходимым, стал возможностью жить именно так, как тебе хочется, не полагаясь на общественные удобства, а самостоятельно выбирая эксклюзивно созданный образ жизни.
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