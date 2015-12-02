Современный дом как искусство хорошо жить

Шикарная вилла в стиле модерн, расположенная в Швейцарии, порадует любителей просторных комнат и эклектичных сочетаний в дизайне. Спроектированная архитектурной студией Marty Häuser AG она выглядит как прекрасный повод поговорить о том, почему мы любим модерн и за что.

Эволюция частного дома переживала разные этапы. Изначально, люди были рады приватной собственности, затем начали ее модернизировать, а с приходом промышленной революции и городских коммуникаций дом стал почти таким, каким мы видим его сейчас. Следующим этапом стало повышение уровня комфорта – на порядок, за счет площади, высоты потолков, количества дополнительных комнат и обустройства участка на современный лад. Именно стиль модерн показал, что такое расширение может пройти очень гладко, иногда и вовсе практически незаметно, сохранив облик традиционного коттеджа настолько, насколько позволяют современные материалы.