Квартира для трех поколений в историческом центре Санкт-Петербурга

Детские комнаты заметно отличаются от общей стилистики квартиры. Но эти комнаты – исключительно территория детей, поэтому учитывались лично их пожелания к оформлению. Комната девочки наполнена насыщенным густым черничным цветом, также дизайнеры добавили контрастирующий с ним горчичный. Комната разделена белой ажурной перегородкой. Тем самым создается еще одно пространство для учебы. Большое количество мест для хранения делает эту комнату аккуратной и функциональной. Комната оборудована большим зеркальным шкафом-купе, который зрительно увеличивает её размер. Стену украшает красивый ночной пейзаж Торонто.

Посмотрите фотографии этой и других комнат, которые не вошли в книгу идей homify, на страничке проекта студии.