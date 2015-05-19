Квартира для трех поколений в историческом центре Санкт-Петербурга

Квартира для трех поколений должна в первую очередь быть функциональной и удобной. В работе над такими проектами дизайнеры прислушиваются ко всем членам семьи, пытаются изучить их предпочтения, узнать личные взгляды, чтобы учесть все пожелания и темп жизни. Приоритетным результатом в работе, безусловно, является выполнение желания заказчиков быть вместе, разделять общее пространство друг с другом, а также иметь возможность уединиться в собственной части дома или квартиры. Студия дизайна ELENA-ART столкнулась именно с такой задачей, с которой очень хорошо справилась.
Большое внимание было уделено общему помещению, а именно, кухне-гостиной. Главной хозяйкой этого пространства является самый старший член семьи – бабушка, поэтому кухня создавалась в первую очередь с учетом её личных предпочтений. Рабочая поверхность была увеличена за счет превращения подоконника в столешницу, которая выполнена из акрила. Здесь же стоит большой раскладывающийся стол, который превращается в место для отдыха всей семьи в вечернее время.
Здесь же находится большой и удобный диван, расположившись на котором можно посмотреть любимый сериал или утренние новости. Солидная хрустальная люстра выполняет функцию украшения кухни и делает её нарядной. Визуальное разделение функциональных пространств достигнуто благодаря использованию различных напольных покрытий. В рабочей зоне кухни – это плитка, в обеденной – паркетная доска. Цветовая гамма выбрана спокойная и сбалансированная, легкие акценты использованы в выборе цвета штор на окнах и напольных покрытий.
В гостиной мы видим также спокойную цветовую гамму. В отделке использованы бумажные обои, паркетная доска и краска. В комнате создана диванная зона, где могут с удобством разместиться все члены семьи. Для телевизора создана специальная ниша с полочками для разных мелочей и книг. Центральным предметом в интерьере гостиной стало отреставрированное старинное пианино, что было отдельным пожеланием заказчика. Как и кухню-столовую, эту комнату украшает большая хрустальная люстра, на полу постелен большой однотонный ковер – элемент тепла и уюта.
Гостиная объединена с остекленным балконом, где разместили компактный письменный стол. Это пространство можно спрятать от глаз, просто сдвинув шторы. Любой член семьи может уединиться в этой части гостиной и сосредоточиться на работе, в то же время оставаясь вблизи от родных, наблюдая за всем происходящим в квартире и принимая личное участие.
Спальная комната не перегружена мебелью, так как в квартире предусмотрена отдельная гардеробная для хранения. Здесь мы видим компактный комод, столик возле окна для женских мелочей, а также книжный стеллаж. Цветовая гамма спокойная, пастельных тонов. Главный акцент в этой комнате – большое и удобное кресло кораллового цвета.
Детские комнаты заметно отличаются от общей стилистики квартиры. Но эти комнаты – исключительно территория детей, поэтому учитывались лично их пожелания к оформлению. Комната девочки наполнена насыщенным густым черничным цветом, также дизайнеры добавили контрастирующий с ним горчичный. Комната разделена белой ажурной перегородкой. Тем самым создается еще одно пространство для учебы. Большое количество мест для хранения делает эту комнату аккуратной и функциональной. Комната оборудована большим зеркальным шкафом-купе, который зрительно увеличивает её размер. Стену украшает красивый ночной пейзаж Торонто.
Посмотрите фотографии этой и других комнат, которые не вошли в книгу идей homify, на страничке проекта студии.