Стильный и эффектный дом в стиле минимализм

Современное совершенство – именно так можно назвать этот простой, но при этом по-инновационному изысканный и просто шикарный проект от архитектурной студии FingerHaus GmbH.

В нем есть все, что нужно идеальному дому в стиле минимализм – лаконичность форм, трендовая комбинированная отделка, черно-белые контрасты, эффектная планировка и, конечно же, дизайнерские интерьеры, полные духа современной эпохи и лаконичной эстетики.