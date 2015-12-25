Стильный и эффектный дом в стиле минимализм

Современное совершенство – именно так можно назвать этот простой, но при этом по-инновационному изысканный и просто шикарный проект от архитектурной студии FingerHaus GmbH.
В нем есть все, что нужно идеальному дому в стиле минимализм – лаконичность форм, трендовая комбинированная отделка, черно-белые контрасты, эффектная планировка и, конечно же, дизайнерские интерьеры, полные духа современной эпохи и лаконичной эстетики.
Перфекционизм во всем – в идеальной, просторной террассе, в строгих пропорциях комбинированной отделки, эффектных панорамных окнах в столовой на первом этаже. Этот проект реально вдохновляет! Кажется, что именно такой должна быть жизнь в пригороде – с просторным и солнечным участком, красивым и аккуратным домом, с большими комнатами и стильной мебелью.
Добиться именно такого прекрасного уровня в наших собственных жизнях мы действительно в состоянии. Ведь что, если не мечты и упорная работа над ними, привели хозяев этого дома к столь блистательному успеху?
Удобная планировка, которая подразумевает отсутствие сплошного забора и защиту приватности именно с помощью конструктивных решений, здесь сразу бросается в глаза. Выступы закрывают террассу от посторонних взглядов, при этом не создавая ощущения внутреннего дворика или замкнутого пространства. Наоборот, удобно размещенная почти в нише она имеет панорамные виды на окрестности и выглядит идиллически!
Приватные фасады со стороны улицы подразумевают меньшие по размеру окна нестандартных размеров. Маленькие квадратные и широкие, но совсем невысокие они позволяют солнечному свету проникать в дом, при этом оставаясь почти незамеченными.
Ландшафтный дизайн на участке решен очень оригинально – в пустынном стиле, с использованием мульчирования мелкой галькой, карликовыми хвойными и почвопокровными растениями, а также декоративными акцентами в виде крупных камней.
Практически идеальная кухня, расположенная в укромном уголке просторного солнечного помещения, просто очаровательна! Белая отделка буквально сверкает в лучах полуденного солнца, а столовая выглядит очень парадно и глянцево благодаря дизайнерскому светильнику и шикарной столовой группе. Кулинарная зона отлично вписана в узкое пространство. Традиционный кулинарный модуль дополнен кухонным островом с варочной поверхностью и модулем для хранения со встроенной бытовой техникой, который расположился ближе к столовой.
Стильная лестница со стеклянными экранами и дополнительным световым окном в полу второго этажа выглядит футуристично – невероятно удачный ход для дизайна загородного коттеджа.
Просторная и светлая спальня – идеальное укромное место, чтобы отдохнуть и приятно провести воскресное утро. Стильные постеры с паспарту в дизайнерских рамках, модная металлическая прикроватная лампа с возможностью регулировки и красивое постельное белье – что еще нужно для декора спальни?
Черно-белая ванная комната с драматично-алыми акцентами в виде текстиля выглядит восхитительно в формате этого проекта! Стеклянные двери душевой кабины настолько тонки, что кажутся почти воздушными, а отделка пола в душе черной мозаикой эффектно контрастирует с крупной квадратной плиткой в остальной части комнаты. Интересно, что большая часть стен здесь оштукатурена – смелый дизайнерский ход, позволяющий сделать в ванной интересную комбинированную отделку. Кроме того, такие приятные дополнения, как встроенный слив и два окна, делают эту комнату еще и очень удобной в эксплуатации.
Этот дом, впрочем, как и другие проекты данного архитектурного бюро, выглядит очень многообещающе – просторный, уютный и очень современный. Он буквально создан для идеальной семейной жизни в пригороде!
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