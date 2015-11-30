Уютное очарование дома хонка

Уютные финские домики — мечта многих из нас, кто стремится жить в гармонии с окружающим миром. Хонка — это символ комфортного современного загородного жилья. В качестве строительного материала используется сосна высокого качества, так как именно она является наиболее прочным и морозостойким сырьем, благодаря плотноволокнистости и естественной прямой форме.

Сегодняшнюю книгу идей мы посвящаем обзору дома Хонка, проектировкой и строительством которого занималась студия MARINA PENNIEDESIGN&ART.