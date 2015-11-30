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Уютное очарование дома хонка

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Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Кухня в стиле кантри Дерево
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Уютные финские домики — мечта многих из нас, кто стремится жить в гармонии с окружающим миром. Хонка — это символ комфортного современного загородного жилья. В качестве строительного материала используется сосна высокого качества, так как именно она является наиболее прочным и морозостойким сырьем, благодаря плотноволокнистости и естественной прямой форме.

Сегодняшнюю книгу идей мы посвящаем обзору дома Хонка, проектировкой и строительством которого занималась студия MARINA PENNIEDESIGN&ART.

Преимущества и положительные свойства

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Дома в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Дома Хонка– это сосны центральной полосы Финляндии, а именно, клееная древесина, которой используется особый паропроницаемый клей. Он не создает внутри материала непроходимых для воздуха барьеров, тем самым сохраняются «дышащие» природные свойства дерева. Нет ничего странного в том, что такие дома пользуются весьма большой популярностью. Ведь среди его основных свойств — экологичность. Согласитесь, что это первое, о чем мы думаем, когда речь идет о жизни семьи с маленькими детьми за городом.

Дом для жизни

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Дома в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Внешне домик напоминает сказочный теремок из скандинавской сказки. Такой дом идеально подходит для жизни за городом круглый год. Здесь есть просторная кухня и столовая, гостиная с камином, санузел и три спальни. Общая площадь составляет 204,6кв.м.

Внутреннее убранство

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Кухня в стиле кантри Дерево
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Дом имеет несколько входных дверей, одна используется в зимнее время года и имеет прихожую, где хранится верхняя одежда. Вторая дверь расположена в другой части дома — столовой. Такое решение позволяет в летнее время года устраивать чаепития и обеды на крыльце или в саду. Из прихожей мы попадаем в большой зал, в котором размещено несколько комфортабельных функциональных зон.

Кулинарный праздник

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Кухня в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Визуально одну зону от другой отделяет напольная керамическая плитка, также кухня отделена от жилой части небольшим островом. Световой сценарий предусматривает комфортную работу за столом, над ним разместилась симпатичная люстра, выполненная из деревянных панелей.

Уютная кухня

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Кухня в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

В интерьере кухни царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Элегантный орнамент кухонного фартука тематически объединяет декор острова и кухонный гарнитур. Многие считают, что оливковый цвет — устоявшийся и консервативный, но в то же время он символизирует мудрость, дарит уверенность и ощущение прочной почвы под ногами.

Гостиная с камином

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Гостиная в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Соотношение и зонирование комнат, расстановка мебели, а также декор продиктованы намерением подчеркнуть теплоту домашнего очага и уют. Камин в гостиной стал центром этой комнаты и её главным элементом. Таким образом, дальнейшее пространство выстроилось именно вокруг него. Что может быть прекраснее семейного отдыха зимними вечерами перед камином, тепло которого располагает к размеренному и спокойному общению…

Спальня родителей

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Спальня в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Этот небольшой дом напоминает уютный шале, в котором так приятно проводить время в любое время года в окружении семьи и близких друзей. В то же время, для каждого члена семьи предусмотрено собственное пространство. Сейчас мы оказались в спальне родителей, однако, проект подразумевает еще две комнаты (скорее всего для уже взрослых детей). Для мебели отдано предпочтение такому материалу, как ротанг. Это идеальное решение, которое поддерживает атмосферу изящности, легкости и воздушности. 

Вероятно, вас заинтересует книга идей, посвященная правильному расположению кровати в спальне. 

Идеи для оформления квартиры на темной стороне
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