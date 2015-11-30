Уютное очарование дома хонка

Уютные финские домики — мечта многих из нас, кто стремится жить в гармонии с окружающим миром. Хонка — это символ комфортного современного загородного жилья. В качестве строительного материала используется сосна высокого качества, так как именно она является наиболее прочным и морозостойким сырьем, благодаря плотноволокнистости и естественной прямой форме.
Сегодняшнюю книгу идей мы посвящаем обзору дома Хонка, проектировкой и строительством которого занималась студия MARINA PENNIEDESIGN&ART.
Дома Хонка– это сосны центральной полосы Финляндии, а именно, клееная древесина, которой используется особый паропроницаемый клей. Он не создает внутри материала непроходимых для воздуха барьеров, тем самым сохраняются «дышащие» природные свойства дерева. Нет ничего странного в том, что такие дома пользуются весьма большой популярностью. Ведь среди его основных свойств — экологичность. Согласитесь, что это первое, о чем мы думаем, когда речь идет о жизни семьи с маленькими детьми за городом.
Внешне домик напоминает сказочный теремок из скандинавской сказки. Такой дом идеально подходит для жизни за городом круглый год. Здесь есть просторная кухня и столовая, гостиная с камином, санузел и три спальни. Общая площадь составляет 204,6кв.м.
Дом имеет несколько входных дверей, одна используется в зимнее время года и имеет прихожую, где хранится верхняя одежда. Вторая дверь расположена в другой части дома — столовой. Такое решение позволяет в летнее время года устраивать чаепития и обеды на крыльце или в саду. Из прихожей мы попадаем в большой зал, в котором размещено несколько комфортабельных функциональных зон.
Визуально одну зону от другой отделяет напольная керамическая плитка, также кухня отделена от жилой части небольшим островом. Световой сценарий предусматривает комфортную работу за столом, над ним разместилась симпатичная люстра, выполненная из деревянных панелей.
В интерьере кухни царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Элегантный орнамент кухонного фартука тематически объединяет декор острова и кухонный гарнитур. Многие считают, что оливковый цвет — устоявшийся и консервативный, но в то же время он символизирует мудрость, дарит уверенность и ощущение прочной почвы под ногами.
Соотношение и зонирование комнат, расстановка мебели, а также декор продиктованы намерением подчеркнуть теплоту домашнего очага и уют. Камин в гостиной стал центром этой комнаты и её главным элементом. Таким образом, дальнейшее пространство выстроилось именно вокруг него. Что может быть прекраснее семейного отдыха зимними вечерами перед камином, тепло которого располагает к размеренному и спокойному общению…
Этот небольшой дом напоминает уютный шале, в котором так приятно проводить время в любое время года в окружении семьи и близких друзей. В то же время, для каждого члена семьи предусмотрено собственное пространство. Сейчас мы оказались в спальне родителей, однако, проект подразумевает еще две комнаты (скорее всего для уже взрослых детей). Для мебели отдано предпочтение такому материалу, как ротанг. Это идеальное решение, которое поддерживает атмосферу изящности, легкости и воздушности.
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