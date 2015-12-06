Дом с характером

Коттедж мечты на одну семью! Новый немецкий проект порадует вас основательным внешним видом, безумно удачной планировкой и просто очень уютными интерьерами! Коттедж, который спроектировали архитекторы из студии FingerHaus GmbH выглядит очень заманчиво – небольшой, аккуратный, расположенный в тихом пригороде и просто красивом районе он может стать идеальной отправной точкой для создания вашей собственной мечты в реальности!
Напоминаем вам, что просматривая проекты, вы можете собирать из любых фотографий homify собственные коллекции на любые темы, и таким образом создавать, пока виртуальный, образ дома вашей мечты! Давайте воплощать ее вместе!
Возвращаясь к теме нашего сегодняшнего проекта, мы замечаем, что традиционная отделка загородного дома красным кирпичом выглядит здесь слегка иначе, чем обычно. Оригинальная планировка, а также формат окон – высоких и узких, преобразовывает внешний облик кирпичного коттеджа и делает его гораздо более современным.
Интересно, что в этом проекте архитектор полностью отказался от забора, заменив его декоративными конструкциями на основе металлической сетки с натуральным камнем, что является современной копией традиционного забора в данном регионе. Отказ от забора – не просто проектное решение, а также правила этой и соседних улиц, которые ради красивых пейзажей и благоприятной атмосферы сделали свой выбор в пользу открытого пространства.
Очень привлекательна и новая планировка здания – традиционная симметрия на фоне современного остекления выглядит очень интригующе. Кажется, что этот дом – скорее реконструкция старого поместья, чем абсолютно новый коттедж, построенный в этом году. Цвет кровли – нежный томатный, отчасти он закрыт солнечными панелями, которые помогают дому быть автономным от региональных электросетей и полностью обеспечивать потребности семьи в электричестве.
Расположившееся перед домом просторное патио с мягким диваном и столовой группой очень аккуратно вписывается во внешний облик коттеджа. Цветовая гамма, которая повторяет оттенки, использованные в экстерьере и интерьере дома, и простые линии органично вписывают террасу в весь проект.
Оформленная в теплых тонах гостиная выглядит очень по-семейному. Здесь стоит большой угловой диван со множеством подушек, а оттенки натурального дерева и горчицы добавляют интерьеру уюта.
Роскошная современная кухня, очень функциональная и глянцевая, оформлена в стиле модерн. Особенно красивы черные столешницы и верхние шкафы гарнитура, которые имеют отделку матовым стеклом как со стороны фасада, так и снизу, и эффектную встроенную подсветку.
Парадная столовая, которая позаимствовала у классического стиля чехлы в пол для стульев с высокими спинками и изящную хрустальную люстру, выглядит просто божественно! Волшебная атмосфера здесь достигается благодаря светлой отделке и сочетанию белого цвета с нежным бежевым и оттенком слоновой кости. Если вы вспомните фотографию экстерьера, то поймете, что эта комната как раз находится в этом эффектном выступе, который изнутри выглядит, как огромный эркер.
Спальня родителей в этом проекте оформлена в аналогичной цветовой гамме, что и гостиная, и тоже имеет акцентную стену горчичного цвета. Белая деревянная мебель отлично смотрится в небольшой комнате, а качественный ковролин идеально подходит для спальни априори.
Над столовой, в эффектном выступе, разместилась гардеробная, оформленная в очень элегантной манере и светлых цветах. Традиционный прием размещения столика посреди комнаты здесь был расширен до модуля комода и выглядит весьма изысканно.
В этом интерьере благодаря качественному зонированию ванная комната очень просторна и удобна. Сама чаша расположилась вдоль стены с отделкой декоративным камнем, а душевая в нише и раковина поделили вторую половину комнаты.
Этот проект – от пола до потолка, от архитектуры до декора можно считать современным вариантом традиционного дома мечты!
Специально для вас на homify:
— Проект дома для маленького участка;
— Лучшие дизайн-проекты кухонь от дизайнеров homify.