Дом с характером

Коттедж мечты на одну семью! Новый немецкий проект порадует вас основательным внешним видом, безумно удачной планировкой и просто очень уютными интерьерами! Коттедж, который спроектировали архитекторы из студии FingerHaus GmbH выглядит очень заманчиво – небольшой, аккуратный, расположенный в тихом пригороде и просто красивом районе он может стать идеальной отправной точкой для создания вашей собственной мечты в реальности!

Напоминаем вам, что просматривая проекты, вы можете собирать из любых фотографий homify собственные коллекции на любые темы, и таким образом создавать, пока виртуальный, образ дома вашей мечты! Давайте воплощать ее вместе!