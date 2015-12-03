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Современность и простота в красивом доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Дома в стиле модерн
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Обворожительный проект современного дома в горах Швейцарии выполнен в стиле модернизм и имеет очень привлекательную отделку фасадов натуральным деревом. Архитектурное бюро Dreipunkt Ag, работавшее над данным проектом, хотело создать облик новой, эко-направленной архитектуры на фоне потрясающего альпийского пейзажа.

Такой проект – всегда глоток свежего воздуха, ведь в нем есть не только трендовые дизайнерские приемы, но и эксклюзивные решения, которые могут вдохновить вас и на собственные творческие поиски.

Планировка

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Дома в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Одной из главных особенностей данного проекта является конструкция самого дома. Сначала кажется, что вы смотрите на куб, хотя на самом деле дом расположен буквой Г и занимает лишь три четверти намеченного конструкцией куба. Остальное – просторная терраса, вид на которую открывается с верхнего балкончика на втором этаже. На фотографии выше мы видим, что именно для этого балкончика и была создана конструкция, имитирующая кубическую форму здания, ведь без нее он был бы виден с соседнего участка.

Дизайн интерьера

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Кухня в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Внутри нас ждет современная, почти нейтральная отделка в бело-серых тонах, готовая стать универсальным дизайном интерьера для любой семьи, которая захочет иметь домик в горах. Интересным в планировке кухни, например, выглядит расположение холодильника. Выполненный в стиле ретро он не встроен в гарнитур, а стоит отдельно недалеко от модуля хранения. Кухонный остров делит пространство на две части – кулинарную и обеденную зону, а окна в пол в одной из сторон делают комнату очень солнечной. Слева мы видим и предусмотренную архитектором кладовую со стеллажами от пола до потока, отлично помогающими хозяйке в организации хозяйственного и бытового хранения.

Комбинированная отделка

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Кухня в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

С этого ракурса особенно хорошо заметно, что одна из столешниц выполнена из нержавеющей стали, а другая, на кухонном острове, из натурального дерева. Так, слева мы видим представителя стиля модернизм, даже слегка уходящего в лаконичный индастриал, который, продвигаясь к зоне столовой, становится более уютным и скорее минималистичным. Справа – панорамное остекление в столовой с шикарным видом на окрестности.

Ванная комната

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Ванная комната в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Очень интересное проектное решение – организация ванной комнаты на втором этаже с видом на лестницу, благодаря стеклянному экрану. На противоположной стене мы найдем аналогичное остекление в зоне зимнего сада, здесь такой прием выглядит и вовсе фантастически.

Гардеробная

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Отдельно в одном из коридоров дома есть яркая гардеробная, которая прерывает практически полностью бело-серый интерьер дома и вносит в него свежие краски. Томатный оттенок, хорошо сочетающийся как с плиткой под натуральный камень, так и с оттенками древесины, выглядит здесь очень уместно.

Отделка фасадов

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Балкон и терраса в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Матовые декоративные отделочные панели были выбраны для фасада с парадной стороны – здесь здание более брутально, чем при взгляде издалека. С террасы заметна большая комната на первом этаже – будущая гостиная.

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Парадный вид

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Дома в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Подъезд автомобиля осуществляется на первый, цокольный этаж здания, где мы найдем охранную систему и хозяйственные помещения.

Вечерний вид

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Дома в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Изумительная вечерняя подсветка выглядит потрясающе в контексте комбинированной отделки фасадов и горного пейзажа! А панорамное остекление делает внутреннее освещение важной частью внешнего облика здания.

Спальня

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Балкон и терраса в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

На втором этаже мы найдем несколько спален в бело-серых тонах, каждая из которых имеет панорамное остекление с потрясающим видом. У некоторых есть и собственные балконы с полами из натурального дерева.

На этом мы заканчиваем прогулку по этому интересному современному дому в Швейцарии и надеемся, что вам нравятся наши путешествия по миру дизайна интерьера и частной архитектуры.

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