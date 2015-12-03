Современность и простота в красивом доме

Обворожительный проект современного дома в горах Швейцарии выполнен в стиле модернизм и имеет очень привлекательную отделку фасадов натуральным деревом. Архитектурное бюро Dreipunkt Ag, работавшее над данным проектом, хотело создать облик новой, эко-направленной архитектуры на фоне потрясающего альпийского пейзажа.

Такой проект – всегда глоток свежего воздуха, ведь в нем есть не только трендовые дизайнерские приемы, но и эксклюзивные решения, которые могут вдохновить вас и на собственные творческие поиски.