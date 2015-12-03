Современность и простота в красивом доме

Обворожительный проект современного дома в горах Швейцарии выполнен в стиле модернизм и имеет очень привлекательную отделку фасадов натуральным деревом. Архитектурное бюро Dreipunkt Ag, работавшее над данным проектом, хотело создать облик новой, эко-направленной архитектуры на фоне потрясающего альпийского пейзажа.
Такой проект – всегда глоток свежего воздуха, ведь в нем есть не только трендовые дизайнерские приемы, но и эксклюзивные решения, которые могут вдохновить вас и на собственные творческие поиски.
Одной из главных особенностей данного проекта является конструкция самого дома. Сначала кажется, что вы смотрите на куб, хотя на самом деле дом расположен буквой Г и занимает лишь три четверти намеченного конструкцией куба. Остальное – просторная терраса, вид на которую открывается с верхнего балкончика на втором этаже. На фотографии выше мы видим, что именно для этого балкончика и была создана конструкция, имитирующая кубическую форму здания, ведь без нее он был бы виден с соседнего участка.
Внутри нас ждет современная, почти нейтральная отделка в бело-серых тонах, готовая стать универсальным дизайном интерьера для любой семьи, которая захочет иметь домик в горах. Интересным в планировке кухни, например, выглядит расположение холодильника. Выполненный в стиле ретро он не встроен в гарнитур, а стоит отдельно недалеко от модуля хранения. Кухонный остров делит пространство на две части – кулинарную и обеденную зону, а окна в пол в одной из сторон делают комнату очень солнечной. Слева мы видим и предусмотренную архитектором кладовую со стеллажами от пола до потока, отлично помогающими хозяйке в организации хозяйственного и бытового хранения.
С этого ракурса особенно хорошо заметно, что одна из столешниц выполнена из нержавеющей стали, а другая, на кухонном острове, из натурального дерева. Так, слева мы видим представителя стиля модернизм, даже слегка уходящего в лаконичный индастриал, который, продвигаясь к зоне столовой, становится более уютным и скорее минималистичным. Справа – панорамное остекление в столовой с шикарным видом на окрестности.
Очень интересное проектное решение – организация ванной комнаты на втором этаже с видом на лестницу, благодаря стеклянному экрану. На противоположной стене мы найдем аналогичное остекление в зоне зимнего сада, здесь такой прием выглядит и вовсе фантастически.
Отдельно в одном из коридоров дома есть яркая гардеробная, которая прерывает практически полностью бело-серый интерьер дома и вносит в него свежие краски. Томатный оттенок, хорошо сочетающийся как с плиткой под натуральный камень, так и с оттенками древесины, выглядит здесь очень уместно.
Матовые декоративные отделочные панели были выбраны для фасада с парадной стороны – здесь здание более брутально, чем при взгляде издалека. С террасы заметна большая комната на первом этаже – будущая гостиная.
Подъезд автомобиля осуществляется на первый, цокольный этаж здания, где мы найдем охранную систему и хозяйственные помещения.
Изумительная вечерняя подсветка выглядит потрясающе в контексте комбинированной отделки фасадов и горного пейзажа! А панорамное остекление делает внутреннее освещение важной частью внешнего облика здания.
На втором этаже мы найдем несколько спален в бело-серых тонах, каждая из которых имеет панорамное остекление с потрясающим видом. У некоторых есть и собственные балконы с полами из натурального дерева.
На этом мы заканчиваем прогулку по этому интересному современному дому в Швейцарии и надеемся, что вам нравятся наши путешествия по миру дизайна интерьера и частной архитектуры.
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