Коттедж 38 м2 с неожиданными сюрпризами

Японское бунгало – это всегда интересная смесь традиций страны и более европейского облика маленького коттеджа. На этот раз мы представляем вашему вниманию проект с дровяным отоплением, расположенный на очень узком участке – таком, что хватило лишь на парадный фасад здания.

Архитекторы спроектировали этот дом с расчетом на семейное проживание. Гостиная просторна и отлично подходит для игр, во дворе мы найдем идеальную площадку и холмик для детских развлечений, а также интересную квадратную лавочку, которая в будущем будет опоясывать огромное дерево. Дом построен для молодой семьи в пригороде, прямо на границе с крупным лесным массивом. В воздухе витают хвойные ароматы, а закаты можно наблюдать прямо со своей террасы.