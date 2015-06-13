Коттедж 38 м2 с неожиданными сюрпризами

Японское бунгало – это всегда интересная смесь традиций страны и более европейского облика маленького коттеджа. На этот раз мы представляем вашему вниманию проект с дровяным отоплением, расположенный на очень узком участке – таком, что хватило лишь на парадный фасад здания.
Архитекторы спроектировали этот дом с расчетом на семейное проживание. Гостиная просторна и отлично подходит для игр, во дворе мы найдем идеальную площадку и холмик для детских развлечений, а также интересную квадратную лавочку, которая в будущем будет опоясывать огромное дерево. Дом построен для молодой семьи в пригороде, прямо на границе с крупным лесным массивом. В воздухе витают хвойные ароматы, а закаты можно наблюдать прямо со своей террасы.
Очень ровные линии всего – кровли, террасы, оконных рам, газонов и дорожек, лавочки и границы участка – очень привлекательны в контексте маленького загородного дома. В отсутствие других декоративных элементов такой подход отлично окупается, минимализм действительно является самым удобным стилем для семейного проживания.
С этого ракурса мы видим парадный вход в дом, который рассчитан и на детскую коляску, хотя дорожка к дому создана из крупной речной гальки – по древней японской традиции. Каменные плиты здесь делают такой прием более практичным, но ощущение эко-дизайна все-таки остается.
Идеально ровный газон доходит прямо до дома. Здесь, спрыгнув с террасы, дети могут веселиться на славу, а родители могут устроить пикник или званый обед для друзей. Сквозь окна мы видим столовую и гостиную с прекрасным панорамным остеклением в виде двух комплектов дверей-слайдеров, выходящих на террасу.
А вот так выглядит интерьер столовой. Исключительно натуральные материалы – древесина и натуральный текстиль – используются в отделке и декоре. Уровень пола гостиной и террасы идеально выверен, и в летнее время границы экстерьера и интерьера сливаются.
Пусть вас не пугает попавшая в кадр синяя сетка, которая оберегает новые посадки крупных деревьев на время их роста от насекомых. Через несколько месяцев они будут сняты, и из окон будет виден приватный, расположенный прямо на границе участка, идеальный и при этом новый парк.
Небольшой зимний сад, который на самом деле является частью улицы и имеет естественное солнечное освещение и даже полив, виден из окна в ванной комнате. По-современному реализованная идея традиционного японского сада камней выглядит очень эффектно! Такой дизайнерский прием отлично подойдет и для современного коттеджа в Германии или Великобритании, оформленного в стиле минимализм.
Печное отопление в этом доме реализовано благодаря этой маленькой печи. К счастью, в этом регионе Японии есть лишь прохладные, влажные и ветреные зимы, которые все-таки нельзя назвать холодными. Такого отопления хватает для того, чтобы на ночь прогреть дом и сделать его более комфортным. В первую очередь оно рассчитано на то, что тепло будет подниматься вверх – на второй уровень, в зону приватных спален.
Очень оригинальное решение для дизайна интерьера традиционно японской спальни, где вместо кровати мы видим удобные встроенные в пол мягкие блоки с системами хранения под ними, выглядит просто потрясающе! Окно, выходящее на соседний дом, закрыто подвесными шкафами, при этом небольшая его часть все-таки видна с японской кровати, и встречает по утрам рассветным солнцем и зеленью листвы из сада.
В японской традиции в принципе спальня – очень удлиненное, маленькое и максимально приватное место, и даже в этом современном коттедже оно остается таким, во славу местной культуры и ее аутентичности.
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