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Дом, в котором царит уют

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сборные дома
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Солнечный и eco-friendly коттедж в горной местности выполнен архитектурной студией FingerHaus GmbH с любовью к натуральным материалам и доброй атмосфере семейного очага. Такой домик может быть расположен и в пригороде, и в провинции, и выглядит одинаково стильно даже в окружении более крупных и дорогих проектов.

Выполненный в стиле модерн он пытается копировать настроение в стиле рустик – комбинированая отделка из штукатурки и дерева с рыжеватым отливом это подтверждает. Особенное внимание архитекторы уделили созданию на основе данного коттеджа определенного стиля жизни – семейного и активного. Так, на террасах появились сразу три места отдыха – столовая группа, шезлонг для принятия солнечных ванн и уголок из двух кресел, окруженных цветущими растениями. Здесь, на очень маленькой площади образовался своеобразный оазис идеальной жизни в пригороде, который наверняка понравится традиционным семьям.

Идиллический пейзаж

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Образ жизни кроется не просто в дизайне или декоре, но и в планировке. Столовая группа, расположенная в эркере, имеет панорамное освещение, за счет которого мама с кухни может наблюдать за детьми на игровой площадке и газоне. Рядом находится и дверь, что позволяет детям удобно пользоваться задним двориком на постоянной основе для прогулок и игр и, заходя в дом, сразу попадать в столовую – на обед или ужин.

Подъезд для автомобиля виден в дальнем правом углу верхней фотографии, а за основным зданием там еще выстроен отдельный гараж для зимней стоянки.

Горный пейзаж

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Вокруг дома мы найдем очень живописную полудикую местность. Горные пейзажи с сосновыми лесами и закаты, уходящие за горные пики, поражают воображение. Комнаты, расположенные на втором этаже – спальни и ваные комнаты, могут наслаждаться таким видом каждое мгновение, а на первом этаже мы видим остекление, расположенное выше обычного уровня и позволяющее создать приватность со стороны соседей.

Парадное крыльцо

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Под массивным навесом находится парадное крыльцо с полноценным мощением тротуарной плиткой всего дворика. Справа – дверь в гараж, за кадром осталась достаточно большая площадка для стоянки автомобиля или даже двух.

Прихожая

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Стильная прихожая, оформленная в современном стиле, очень удобно вмещает одежду родителей и детей, позволяя сэкономить площадь, благодаря разумному размещению мебели в нише.

Гостиная

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Просторная и очень светлая гостиная с настоящим деревянным полом и камином расположена в одном помещении с кухней.

Кухня

homify Столовая комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Очаровательная кухня оформлена по последнему писку моды –
барные стулья в обивке с длинным ворсом и минималистичная отделка гарнитура в стиле эко-люкса очень привлекательны!

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Уборная

homify Ванная комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Гостевая уборная, расположенная на первом уровне, элегатно встречает гостей зеркалом в позолоченной раме, настоящей картиной и элегантной классической люстрой, хотя отделка выполнена в соотстветсвии с небольшим бюджетом.

Детская сына

homify Спальня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Маленькая спальня сына оформлена почти в классическом стиле. Отдельно можно выделить подставку для лимонада в форме блока, которая расположилась возле разноцветного дивана и очень радует ребенка.

Детская дочери

homify Спальни для девочек
homify

homify
homify
homify

Младшая дочка получила соседнюю спальню, оформленную в лиловых оттенках, частично мебелью фирмы IKEA.

Спальня родителей

homify Спальня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Интерьер этой комнаты, самый классический из всех, принадлежит родителям и соединяет современный стиль модерн, классику и кантри.

​ Вид издалека

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Посетив комнаты этого дома, возможно, вы по-другому взгляните на его фасады. Как вы думаете, какая часть дома удалась архитекторам лучше всего?

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