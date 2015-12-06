Дом, в котором царит уют

Солнечный и eco-friendly коттедж в горной местности выполнен архитектурной студией FingerHaus GmbH с любовью к натуральным материалам и доброй атмосфере семейного очага. Такой домик может быть расположен и в пригороде, и в провинции, и выглядит одинаково стильно даже в окружении более крупных и дорогих проектов.

Выполненный в стиле модерн он пытается копировать настроение в стиле рустик – комбинированая отделка из штукатурки и дерева с рыжеватым отливом это подтверждает. Особенное внимание архитекторы уделили созданию на основе данного коттеджа определенного стиля жизни – семейного и активного. Так, на террасах появились сразу три места отдыха – столовая группа, шезлонг для принятия солнечных ванн и уголок из двух кресел, окруженных цветущими растениями. Здесь, на очень маленькой площади образовался своеобразный оазис идеальной жизни в пригороде, который наверняка понравится традиционным семьям.