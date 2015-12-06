Дом, в котором царит уют

Солнечный и eco-friendly коттедж в горной местности выполнен архитектурной студией FingerHaus GmbH с любовью к натуральным материалам и доброй атмосфере семейного очага. Такой домик может быть расположен и в пригороде, и в провинции, и выглядит одинаково стильно даже в окружении более крупных и дорогих проектов.
Выполненный в стиле модерн он пытается копировать настроение в стиле рустик – комбинированая отделка из штукатурки и дерева с рыжеватым отливом это подтверждает. Особенное внимание архитекторы уделили созданию на основе данного коттеджа определенного стиля жизни – семейного и активного. Так, на террасах появились сразу три места отдыха – столовая группа, шезлонг для принятия солнечных ванн и уголок из двух кресел, окруженных цветущими растениями. Здесь, на очень маленькой площади образовался своеобразный оазис идеальной жизни в пригороде, который наверняка понравится традиционным семьям.
Образ жизни кроется не просто в дизайне или декоре, но и в планировке. Столовая группа, расположенная в эркере, имеет панорамное освещение, за счет которого мама с кухни может наблюдать за детьми на игровой площадке и газоне. Рядом находится и дверь, что позволяет детям удобно пользоваться задним двориком на постоянной основе для прогулок и игр и, заходя в дом, сразу попадать в столовую – на обед или ужин.
Подъезд для автомобиля виден в дальнем правом углу верхней фотографии, а за основным зданием там еще выстроен отдельный гараж для зимней стоянки.
Вокруг дома мы найдем очень живописную полудикую местность. Горные пейзажи с сосновыми лесами и закаты, уходящие за горные пики, поражают воображение. Комнаты, расположенные на втором этаже – спальни и ваные комнаты, могут наслаждаться таким видом каждое мгновение, а на первом этаже мы видим остекление, расположенное выше обычного уровня и позволяющее создать приватность со стороны соседей.
Под массивным навесом находится парадное крыльцо с полноценным мощением тротуарной плиткой всего дворика. Справа – дверь в гараж, за кадром осталась достаточно большая площадка для стоянки автомобиля или даже двух.
Стильная прихожая, оформленная в современном стиле, очень удобно вмещает одежду родителей и детей, позволяя сэкономить площадь, благодаря разумному размещению мебели в нише.
Просторная и очень светлая гостиная с настоящим деревянным полом и камином расположена в одном помещении с кухней.
Очаровательная кухня оформлена по последнему писку моды –
барные стулья в обивке с длинным ворсом и минималистичная отделка гарнитура в стиле эко-люкса очень привлекательны!
Гостевая уборная, расположенная на первом уровне, элегатно встречает гостей зеркалом в позолоченной раме, настоящей картиной и элегантной классической люстрой, хотя отделка выполнена в соотстветсвии с небольшим бюджетом.
Маленькая спальня сына оформлена почти в классическом стиле. Отдельно можно выделить подставку для лимонада в форме блока, которая расположилась возле разноцветного дивана и очень радует ребенка.
Младшая дочка получила соседнюю спальню, оформленную в лиловых оттенках, частично мебелью фирмы IKEA.
Интерьер этой комнаты, самый классический из всех, принадлежит родителям и соединяет современный стиль модерн, классику и кантри.
Посетив комнаты этого дома, возможно, вы по-другому взгляните на его фасады. Как вы думаете, какая часть дома удалась архитекторам лучше всего?
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