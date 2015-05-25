Панорамная квартира с видом на Финский залив

Заказчики, купившие две квартиры в элитном пентхаусе на Крестовском острове, приняли решение объединить их в одну. Прекрасной особенностью этого пространства стала галерея окон, которая заменяет наружные стены и часть потолка. Именно здесь и была организована гостиная для вечеров в кругу семьи и приемов. Пространство было разбито на несколько функциональных зон: кухня, столовая, гостиная и зона отдыха, которая была дополнительно создана архитекторами. Из галереи открывается потрясающий вид на водную гладь Финского залива и примыкающий к нему парк.