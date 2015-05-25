Панорамная квартира с видом на Финский залив

Ультрасовременный двухуровневый пентхаус на Крестовском острове. Головокружительные пейзажи за окном. Близость к историческому центру города и хорошая экология. Парки для прогулок и отдыха, а также стадионы для занятий спортом. Мы перечислили характерные особенности и достоинства жизни в этой части Санкт-Петербурга. Однако как будет выглядеть жилое пространство в элитном доме с потрясающей панорамой на город? Завесу тайны открывает архитектурное бюро «Sky-Lines».
Заказчики, купившие две квартиры в элитном пентхаусе на Крестовском острове, приняли решение объединить их в одну. Прекрасной особенностью этого пространства стала галерея окон, которая заменяет наружные стены и часть потолка. Именно здесь и была организована гостиная для вечеров в кругу семьи и приемов. Пространство было разбито на несколько функциональных зон: кухня, столовая, гостиная и зона отдыха, которая была дополнительно создана архитекторами. Из галереи открывается потрясающий вид на водную гладь Финского залива и примыкающий к нему парк.
Главное в этом проекте – архитектура, выгодно оттеняющая головокружительные пейзажи за окном. Именно поэтому оформление интерьера определено как лаконичное, сдержанное. Все пространство пентхауса окрашено в бескомпромиссно-белый цвет, лишь изредка разбавленный яркими акцентами.
Планировка квартиры выглядит невероятно удобной. Архитекторы выбрали сквозную организацию приватного пространства. В спальню хозяев можно попасть из гостиной, а также через кухню, пройдя гардеробную. Ванная комната примыкает к спальне, она же сообщается и с детской комнатой. В детскую также можно попасть через гостиную. Как замечают авторы проекта, простенок между гардеробной и спальней используется в качестве экрана домашнего кинотеатра, и хозяева могут наслаждаться просмотром любимых фильмов даже лежа в ванной.
Гостиная занимает центральную часть стеклянной галереи. Чтобы объединить зоны гостиной и столовой, часть несущей стены между квартирами была разобрана. Стоит отметить диваны-трансформеры, которые позволяют видоизменить облик пространства. На потолке мы видим полотно, оснащенное подсветкой и имитирующее дневное небо. Двусторонний камин позволяет наслаждаться игрой пламени сразу в двух помещениях, в том числе и из зоны отдыха.
Хозяевам особо полюбилось пространство для отдыха, которое соседствует с гостиной. Желая подчеркнуть красивейший вид на залив, архитекторы создали второй стеклянный этаж в этой части галереи. Однако попасть туда – задача экстремальная. Ступени лестницы закреплены в стене, у нее нет поручней – в какой-то степени создается ощущение пребывания в невесомости. Проект лестницы пришелся заказчику по душе, можно предположить, что хозяева любят смелые эксперименты и радикальные решения. Более подробные фото галереи и остальных комнат квартиры можно увидеть в этом разделе.