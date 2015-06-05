Лофт для бабушки

Каким читатель видит внутреннее убранство собственного домика в деревне: в стиле прованс, кантри или, может быть, американской или русской классики? Практически невозможно дать однозначный ответ, ведь каждый человек по-своему чувствует уют и тепло – характерные черты любого загородного дома. В процессе работы над интерьерами чаще всего учитывается мнение всех, кто будет в них жить. Именно поэтому дизайнеры выступают не только в роли профи своего дела, но также и психологов, которые стремятся уловить и воплотить желания заказчиков вплоть до мелочей. Так, например, дизайнеры МастерскойВарвары Зеленецкой выполнили проект гостиной для трех членов семьи – бабушки, дочери и внучки. Забегая вперед скажем, что результат отличается смелостью воплощения дизайнерских решений.
Старый интерьер комнаты выглядел совсем нерадостно. Стены, пол и потолок были обиты вагонкой, по периметру комнаты стояла мебель темного цвета. В центре гостиной находился круглый стол для чаепитий (он, кстати, был сохранен и использован в новом интерьере). Все женщины в семье хотели, чтобы гостиная выполняла сразу несколько функций. Для внучки было важно, чтобы она могла здесь весело проводить время друзьями, дочка – поклонница чайной церемонии, любит сидеть за столом, а бабушка всю жизнь мечтала о собственном камине и отдыхе перед чарующим живым огнем. Также хозяйки хотели привнести в комнату больший уют.
Выслушав пожелания, специалисты принялись за дело. Всё помещение было разделено на три функциональных пространства. Первое предназначено для чаепитий, второе – для развлечений, просмотра ТВ и караоке, а третье – для отдыха у камина, которого до этого в доме не было. Интерьер комнаты выполнен в стиле лофт, который проявляется в использовании белого кирпича в отделке стен, современных жалюзи на окнах и потолочного светильника-вентилятора. Также в нем присутствуют предметы в стиле фьюжн, местами проявляются отголоски барокко. Практически вся мебель была выполнена на заказ или переделана из старой.
Торцевые стены комнаты покрашены в темный цвет, что позволило всему силуэту комнаты измениться. Он поддержан фактурой окон, пола и темных дверей. Так как по характеру интерьер больше похож на вечерний, то дизайнеры разместили много дополнительных источников света. Например, люстра над столом выполнена из текстиля и дерева, абажур напоминает дамский чепчик. Она дарит мягкий и приглушенный свет. Торшер в эко-стиле был изготовлен мастерами самой студии из ветви дерева. В диванной зоне находится еще один напольный светильник для чтения.
Чугунная печь-камин под старину стала основным конструктивным элементом и центром гостиной. Зона камина обшита фанерой, которая покрашена в коричневый цвет. Над камином появился светодиодный короб, он и обозначил визуально границы этого пространства. Этот lightbox также был создан по эскизам дизайнеров проекта. В креслах стиле барокко особенно приятно любоваться игрой пламени.
В зоне развлечений мы видим красивый стеганый диван Честер с пуговицами. На нем могут легко разместиться одновременно три человека. Дизайнеры выбрали в качестве доминирующего в интерьере текстиля – материал шенилл. Он использован в обивке мебели и портьерах для окон. В зоне чаепития – небольшой открытый шкаф для посуды, а также еще один, но закрытый для хранения бабушкиных сладостей.