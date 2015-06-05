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Лофт для бабушки

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Лофт для бабушки, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
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Каким читатель видит внутреннее убранство собственного домика в деревне: в стиле прованс, кантри или, может быть, американской или русской классики? Практически невозможно дать однозначный ответ, ведь каждый человек по-своему чувствует уют и тепло – характерные черты любого загородного дома. В процессе работы над интерьерами чаще всего учитывается мнение всех, кто будет в них жить. Именно поэтому дизайнеры выступают не только в роли профи своего дела, но также и психологов, которые стремятся уловить и воплотить желания заказчиков вплоть до мелочей. Так, например, дизайнеры МастерскойВарвары Зеленецкой выполнили проект гостиной для трех членов семьи – бабушки, дочери и внучки. Забегая вперед скажем, что результат отличается смелостью воплощения дизайнерских решений.

Как воплощались мечты

Лофт для бабушки, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Лофт для бабушки

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Старый интерьер комнаты выглядел совсем нерадостно. Стены, пол и потолок были обиты вагонкой, по периметру комнаты стояла мебель темного цвета. В центре гостиной находился круглый стол для чаепитий (он, кстати, был сохранен и использован в новом интерьере). Все женщины в семье хотели, чтобы гостиная выполняла сразу несколько функций. Для внучки было важно, чтобы она могла здесь весело проводить время друзьями, дочка – поклонница чайной церемонии, любит сидеть за столом, а бабушка всю жизнь мечтала о собственном камине и отдыхе перед чарующим живым огнем. Также хозяйки хотели привнести в комнату больший уют.

Смешение стилей: лофт, фьюжн и барокко

Лофт для бабушки, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Лофт для бабушки

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Выслушав пожелания, специалисты принялись за дело. Всё помещение было разделено на три функциональных пространства. Первое предназначено для чаепитий, второе – для развлечений, просмотра ТВ и караоке, а третье – для отдыха у камина, которого до этого в доме не было. Интерьер комнаты выполнен в стиле лофт, который проявляется в использовании белого кирпича в отделке стен, современных жалюзи на окнах и потолочного светильника-вентилятора. Также в нем присутствуют предметы в стиле фьюжн, местами проявляются отголоски барокко. Практически вся мебель была выполнена на заказ или переделана из старой.

Световое решение

Лофт для бабушки, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Лофт для бабушки

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Торцевые стены комнаты покрашены в темный цвет, что позволило всему силуэту комнаты измениться. Он поддержан фактурой окон, пола и темных дверей. Так как по характеру интерьер больше похож на вечерний, то дизайнеры разместили много дополнительных источников света. Например, люстра над столом выполнена из текстиля и дерева, абажур напоминает дамский чепчик. Она дарит мягкий и приглушенный свет. Торшер в эко-стиле был изготовлен мастерами самой студии из ветви дерева. В диванной зоне находится еще один напольный светильник для чтения.

Центр гостиной – камин

Лофт для бабушки, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Лофт для бабушки

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Чугунная печь-камин под старину стала основным конструктивным элементом и центром гостиной. Зона камина обшита фанерой, которая покрашена в коричневый цвет. Над камином появился светодиодный короб, он и обозначил визуально границы этого пространства. Этот lightbox также был создан по эскизам дизайнеров проекта. В креслах стиле барокко особенно приятно любоваться игрой пламени. 

Мебель

Лофт для бабушки, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Лофт для бабушки

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

В зоне развлечений мы видим красивый стеганый диван Честер с пуговицами. На нем могут легко разместиться одновременно три человека. Дизайнеры выбрали в качестве доминирующего в интерьере текстиля – материал шенилл. Он использован в обивке мебели и портьерах для окон. В зоне чаепития – небольшой открытый шкаф для посуды, а также еще один, но закрытый для хранения бабушкиных сладостей.

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