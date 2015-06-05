Лофт для бабушки

Каким читатель видит внутреннее убранство собственного домика в деревне: в стиле прованс, кантри или, может быть, американской или русской классики? Практически невозможно дать однозначный ответ, ведь каждый человек по-своему чувствует уют и тепло – характерные черты любого загородного дома. В процессе работы над интерьерами чаще всего учитывается мнение всех, кто будет в них жить. Именно поэтому дизайнеры выступают не только в роли профи своего дела, но также и психологов, которые стремятся уловить и воплотить желания заказчиков вплоть до мелочей. Так, например, дизайнеры МастерскойВарвары Зеленецкой выполнили проект гостиной для трех членов семьи – бабушки, дочери и внучки. Забегая вперед скажем, что результат отличается смелостью воплощения дизайнерских решений.