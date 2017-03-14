Как сделать маленькую кухню лучше?

Многие мечтают о большой кухне. Это хорошо, но не стоит забывать и про реальность. Вы должны сделать дизайн имеющейся кухни наилучшим образом. Давайте посмотрим идеи от дизайнеров, что вы можете сделать для кухни маленького размера.
Для кухни желтый цвет идеален. Но не выбирайте бледные тона. Особенно если окна выходят на север и мало солнечного света. Здесь мы видим еще и контраст благодаря синим табуреткам.
Промышленный стиль – один из самых популярных стилей декорирования среди молодежи. Нержавеющая сталь, древесина, кирпич – все это присуще этому стилю. В нем есть элементы и из современной эпохи.
На кухне маленького дома хорошо смотрится именно кантри стиль. Добавьте рустикальные аксессуары. Для такого случая подойдет L-образная планировка. Получится вполне удобное пространство.
Ваша небольшая кухня может иметь открытую планировку, плавно переходя в гостиную. Это зрительно ее увеличит. Хорошо если она будет сочетаться с гостиной по цвету и стилю.
Такой вариант, как на фото, также выглядит достойно. Эта кухня спрятана за откидной дверью, находится в коридоре! Белая и стильная, что еще нужно?
Если есть ненужные остатки материалов, сломанные вещи, вы можете из них сделать оригинальный декор. Для этого подойдут баночки, полотенца, ковши, столовые приборы и многое другое.