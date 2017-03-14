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Как сделать маленькую кухню лучше?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Кухня в стиле лофт
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Многие мечтают о большой кухне. Это хорошо, но не стоит забывать и про реальность. Вы должны сделать дизайн имеющейся кухни наилучшим образом. Давайте посмотрим идеи от дизайнеров, что вы можете сделать для кухни маленького размера.

1) Вы можете использовать яркие цвета, чтобы придать узкому пространству живой вид

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura Кухни в эклектичном стиле
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

Для кухни желтый цвет идеален. Но не выбирайте бледные тона. Особенно если окна выходят на север и мало солнечного света. Здесь мы видим еще и контраст благодаря синим табуреткам.

2) Промышленный стиль

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Кухня в стиле лофт
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Промышленный стиль – один из самых популярных стилей декорирования среди молодежи. Нержавеющая сталь, древесина, кирпич – все это присуще этому стилю. В нем есть элементы и из современной эпохи.

3) Применение кантри стиля

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses Кухня в средиземноморском стиле
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

На кухне маленького дома хорошо смотрится именно кантри стиль. Добавьте рустикальные аксессуары. Для такого случая подойдет L-образная планировка. Получится вполне удобное пространство.

4) Небольшая кухня с открытой планировкой

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Ваша небольшая кухня может иметь открытую планировку, плавно переходя в гостиную. Это зрительно ее увеличит. Хорошо если она будет сочетаться с гостиной по цвету и стилю.

5) Ваша кухня имеет микроскопический размер? Нет проблем!

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Кухня в стиле минимализм
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Такой вариант, как на фото, также выглядит достойно. Эта кухня спрятана за откидной дверью, находится в коридоре! Белая и стильная, что еще нужно?

6) Украшения из подручных материалов

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Кухня в стиле лофт
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Если есть ненужные остатки материалов, сломанные вещи, вы можете из них сделать оригинальный декор. Для этого подойдут баночки, полотенца, ковши, столовые приборы и многое другое.

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