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10 лайфхаков для маленькой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
APTO. M. R., Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto Столовая комната в стиле модерн Синий
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Супер-функциональный, очень современный и просто фантастический стиль дизайна интерьера бразильяно спешит на помощь владельцам малогабариток, решая, точнее сметая все их проблемы с пути! В итоге мы получаем светлые, яркие, идеальные интерьеры, которые вмещают все необходимое и делают это действительно гениально!

Если у вас много вещей, вам не поможет скандинавский минимализм, который основан на аскетичном, а иногда и вовсе провинциальном стиле жизни. Именно бразильяно – с его любовью к минимализму, функционалу, оригинальным решениям в модулях хранения и действительно практичном декоре, не требующем постоянной уборки, сделает вашу маленькую квартиру красивой, аккуратной и стильной.

Каждый проект в стиле бразильяно – шкатулка с драгоценными идеями о том, как современно можно организовать хранение на маленькой площадки и сделать это с дизайнерским шиком! Посмотрим, чему нас научит бразильяно?

Студия в стиле luxury

Arquitetura de Interiores Residencial , Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores

Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores

Шикарный проект от дизайнера Аны Кристины Авила выполнен в современном стиле бразильяно и выглядит очень эффектно. Отличное решение для интерьера квартиры в большом городе. Яркое, глянцевое и роскошное оно серьезно повышает уровень жизни даже в обычной квартире.

Для визуального увеличения пространства здесь были использованы зеркальные фасады кухонного гарнитура, светлая отделка, хорошо отражающие поверхности и просто превосходная комбинация в планировке!

Студия в пляжном стиле

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта трендовая студия от дизайнера Крис Сильвейра создана для молодой семейной пары. Возле окна расположилась комфортная кровать, которая парадно оформлена в стиле бразильяно с зеркальной отделкой. За ней – рабочее место на присоединенном к жилой площади балконе. Небольшая кухня расположена у входа дверь и осталась за кадром (слева), а общая площадь студии не превышает 33 квадратных метра.

Позитивная гостиная

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN Гостиная в стиле модерн
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

Этот интерьер, оформленный в ярких красках с гламурными нотками, выполнен дизайнерами из STUDIO LN с особой любовью к морскому оттенку. В гостиной, площадь которой равняется примерно 18 квадратным метрам, мы находим парадную столовую с красивым зеркальным консольным столиком и гостиную – зону домашнего кинотеатра.

Шоколадная гостиная

FG, Neoarch Neoarch Гостиная в стиле модерн
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Еще одна гениальная гостиная площадью не более 20 квадратных метров оформлена студией NEOARCH и выглядит, как настоящий пентхаус! Стиль бразильяно в шоколадно-бежевой раскраске просто идеально подходит для современной гостиной в большом городе! Обратите внимание на столовую группу, за которой могут разместиться 6 персон, и зеркальную отделку акцентной стены над ней.

20 квадратных метров чистого бразильяно

APTO. M. R., Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto Столовая комната в стиле модерн Синий
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

В этом проекте мы видим, как шикарно стиль бразильяно выглядит в исполнении дизайнера Матеуса Менезеса, который особенное внимание уделил эффектной подсветке в зоне столовой. Глянцевые фасады мебели и стена из тонированного черного зеркала создают потрясающий фон для главного фокуса в интерьере – обеденного стола, который в центре комнаты превращается в кофейный столик.

5 в 1: супер-проект студии

homify Гостиная в стиле модерн Бежевый
homify

homify
homify
homify

На площади чуть меньше 24 квадратных метров расположилась стильная спальня, парадная гостиная, зона отдыха с маленьким баром, рабочий уголок, кухня и ванная комната! Только бразильяно способен на такие изящные фокусы с площадью, делая при этом интерьер гармоничным и столь колоритным!

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Футуристичная гостиная

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Еще один удивительный проект на 20 квадратах от студии дизайна CASA100 ARQUITETURA выглядит очень футуристично. Здесь стиль бразильяно стал более геометричным и современным, но не потерял свое главное достоинство – прекрасные комбинации из мебели на маленькой площади.

Под зону гостиной здесь было отдано боковое окно – около 8 квадратных метров занимает зона домашнего кинотеатра. Примерно такое же пространство мы найдем слева, возле панорамного остекления, с барной стойкой вместо столовой группы. Еще около 4 квадратов – на переднем плане, это зона коридора между гостиной и кухней открытой планировки.

Маленькая кухня в стиле бразильяно

Apartamento RM, Flavia Sa Arquitetura Flavia Sa Arquitetura Кухня в стиле модерн
Flavia Sa Arquitetura

Flavia Sa Arquitetura
Flavia Sa Arquitetura
Flavia Sa Arquitetura

Необычная барная стойка у стены – фирменный знак кухни в стиле бразильяно. Она помогает сделать комнаты площадью менее 8 квадратных метров удобными и эргономичными. Такие интерьеры всегда кажутся аккуратными и выглядят просторнее, чем они есть на самом деле.

Редизайн балкона в райский уголок

Apartamento RM, Flavia Sa Arquitetura Flavia Sa Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Flavia Sa Arquitetura

Flavia Sa Arquitetura
Flavia Sa Arquitetura
Flavia Sa Arquitetura

Еще одна особенность стиля бразильяно – особое внимание к балконам и лоджиям, которые даже в стандартных квартирах часто бывают достаточно просторными. Но гораздо важнее – подход в дизайне, который делает в целом просто оформленные пространства на вид невероятно волшебными!

Спальня девушки: 8 квадратов чистого гламура

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Идеальная спальня для модной девушки-подростка, оформленная в гламурном стиле и с использованием фуксии, выглядит, как роскошная комната рокерской принцессы. Интересно, что для реализации идеи вовсе не потребовалось много места – дизайнеры из студии RB ARQUITETOSA ASSOCIADOS справились и в крохотной спальне.

Спальня молодого человека: 11 квадратных метров минимализма

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Стиль бразильяно часто ощущается как футуристический минимализм из-за своих плавных форм, интересной подсветки и очень четкой цветовой гаммы. В этой комнате молодого человека мы найдем еще и прекрасную организацию пространства – красиво, светло и уютно может быть в любом месте!

Студия 23 кв. метра

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта мини-студия площадью в 23 кв. метра с дополнительной лоджией 9-10 кв. метров выглядит просто потрясающе! Бразильяно помог зонировать гостиную и спальню модульной мебелью и вращающимся TV!

Спальня на двоих: 12 квадратных метров южноамериканского шика

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Еще одна спальня, оформленная в стиле бразильяно с гламурным эффектом, рассчитана на супружескую пару. Стекло и зеркала, роскошные блестящие ткани и красивая мебель делают даже небольшую спальню шикарной!

Стиль бразильяно отлично подходит для любой площади, маленьких и даже плохо освещенных комнат, и может сделать буквально на пустом месте интерьер вашей мечты! Не пропустите наши новые материалы о стиле бразильяно – уже совсем скоро…

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homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
Современная квартира в скандинавском стиле
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