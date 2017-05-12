10 лайфхаков для маленькой квартиры

Супер-функциональный, очень современный и просто фантастический стиль дизайна интерьера бразильяно спешит на помощь владельцам малогабариток, решая, точнее сметая все их проблемы с пути! В итоге мы получаем светлые, яркие, идеальные интерьеры, которые вмещают все необходимое и делают это действительно гениально!
Если у вас много вещей, вам не поможет скандинавский минимализм, который основан на аскетичном, а иногда и вовсе провинциальном стиле жизни. Именно бразильяно – с его любовью к минимализму, функционалу, оригинальным решениям в модулях хранения и действительно практичном декоре, не требующем постоянной уборки, сделает вашу маленькую квартиру красивой, аккуратной и стильной.
Каждый проект в стиле бразильяно – шкатулка с драгоценными идеями о том, как современно можно организовать хранение на маленькой площадки и сделать это с дизайнерским шиком! Посмотрим, чему нас научит бразильяно?
Шикарный проект от дизайнера Аны Кристины Авила выполнен в современном стиле бразильяно и выглядит очень эффектно. Отличное решение для интерьера квартиры в большом городе. Яркое, глянцевое и роскошное оно серьезно повышает уровень жизни даже в обычной квартире.
Для визуального увеличения пространства здесь были использованы зеркальные фасады кухонного гарнитура, светлая отделка, хорошо отражающие поверхности и просто превосходная комбинация в планировке!
Эта трендовая студия от дизайнера Крис Сильвейра создана для молодой семейной пары. Возле окна расположилась комфортная кровать, которая парадно оформлена в стиле бразильяно с зеркальной отделкой. За ней – рабочее место на присоединенном к жилой площади балконе. Небольшая кухня расположена у входа дверь и осталась за кадром (слева), а общая площадь студии не превышает 33 квадратных метра.
Этот интерьер, оформленный в ярких красках с гламурными нотками, выполнен дизайнерами из STUDIO LN с особой любовью к морскому оттенку. В гостиной, площадь которой равняется примерно 18 квадратным метрам, мы находим парадную столовую с красивым зеркальным консольным столиком и гостиную – зону домашнего кинотеатра.
Еще одна гениальная гостиная площадью не более 20 квадратных метров оформлена студией NEOARCH и выглядит, как настоящий пентхаус! Стиль бразильяно в шоколадно-бежевой раскраске просто идеально подходит для современной гостиной в большом городе! Обратите внимание на столовую группу, за которой могут разместиться 6 персон, и зеркальную отделку акцентной стены над ней.
В этом проекте мы видим, как шикарно стиль бразильяно выглядит в исполнении дизайнера Матеуса Менезеса, который особенное внимание уделил эффектной подсветке в зоне столовой. Глянцевые фасады мебели и стена из тонированного черного зеркала создают потрясающий фон для главного фокуса в интерьере – обеденного стола, который в центре комнаты превращается в кофейный столик.
На площади чуть меньше 24 квадратных метров расположилась стильная спальня, парадная гостиная, зона отдыха с маленьким баром, рабочий уголок, кухня и ванная комната! Только бразильяно способен на такие изящные фокусы с площадью, делая при этом интерьер гармоничным и столь колоритным!
Еще один удивительный проект на 20 квадратах от студии дизайна CASA100 ARQUITETURA выглядит очень футуристично. Здесь стиль бразильяно стал более геометричным и современным, но не потерял свое главное достоинство – прекрасные комбинации из мебели на маленькой площади.
Под зону гостиной здесь было отдано боковое окно – около 8 квадратных метров занимает зона домашнего кинотеатра. Примерно такое же пространство мы найдем слева, возле панорамного остекления, с барной стойкой вместо столовой группы. Еще около 4 квадратов – на переднем плане, это зона коридора между гостиной и кухней открытой планировки.
Необычная барная стойка у стены – фирменный знак кухни в стиле бразильяно. Она помогает сделать комнаты площадью менее 8 квадратных метров удобными и эргономичными. Такие интерьеры всегда кажутся аккуратными и выглядят просторнее, чем они есть на самом деле.
Еще одна особенность стиля бразильяно – особое внимание к балконам и лоджиям, которые даже в стандартных квартирах часто бывают достаточно просторными. Но гораздо важнее – подход в дизайне, который делает в целом просто оформленные пространства на вид невероятно волшебными!
Идеальная спальня для модной девушки-подростка, оформленная в гламурном стиле и с использованием фуксии, выглядит, как роскошная комната рокерской принцессы. Интересно, что для реализации идеи вовсе не потребовалось много места – дизайнеры из студии RB ARQUITETOSA ASSOCIADOS справились и в крохотной спальне.
Стиль бразильяно часто ощущается как футуристический минимализм из-за своих плавных форм, интересной подсветки и очень четкой цветовой гаммы. В этой комнате молодого человека мы найдем еще и прекрасную организацию пространства – красиво, светло и уютно может быть в любом месте!
Эта мини-студия площадью в 23 кв. метра с дополнительной лоджией 9-10 кв. метров выглядит просто потрясающе! Бразильяно помог зонировать гостиную и спальню модульной мебелью и вращающимся TV!
Еще одна спальня, оформленная в стиле бразильяно с гламурным эффектом, рассчитана на супружескую пару. Стекло и зеркала, роскошные блестящие ткани и красивая мебель делают даже небольшую спальню шикарной!
Стиль бразильяно отлично подходит для любой площади, маленьких и даже плохо освещенных комнат, и может сделать буквально на пустом месте интерьер вашей мечты! Не пропустите наши новые материалы о стиле бразильяно – уже совсем скоро…
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