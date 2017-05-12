10 лайфхаков для маленькой квартиры

Супер-функциональный, очень современный и просто фантастический стиль дизайна интерьера бразильяно спешит на помощь владельцам малогабариток, решая, точнее сметая все их проблемы с пути! В итоге мы получаем светлые, яркие, идеальные интерьеры, которые вмещают все необходимое и делают это действительно гениально!

Если у вас много вещей, вам не поможет скандинавский минимализм, который основан на аскетичном, а иногда и вовсе провинциальном стиле жизни. Именно бразильяно – с его любовью к минимализму, функционалу, оригинальным решениям в модулях хранения и действительно практичном декоре, не требующем постоянной уборки, сделает вашу маленькую квартиру красивой, аккуратной и стильной.

Каждый проект в стиле бразильяно – шкатулка с драгоценными идеями о том, как современно можно организовать хранение на маленькой площадки и сделать это с дизайнерским шиком! Посмотрим, чему нас научит бразильяно?