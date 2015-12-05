12 комнат для идеального детства

Вдохновляющая подборка потрясающих интерьеров детских комнат от дизайнеров homify специально для мам. Дизайнерские идеи, декоративные мелочи и просто хорошее настроение вам обеспечено!
Именно эта восхитительная детская, созданная дизайнерами из студии «Детали», вдохновила нас на данную фото-подборку спален для наших малышей – добрых, красивых, идеальных. Расположенная в маленькой комнате на мансарде она оформлена в классическом стиле с использованием очень удачной цветовой гаммы.
Отделка стен использует белые обои с мелким рисунком и оттенок кофе с молоком на акцентной стене, а темные деревянные полы придают комнате ощущение уюта и основательности. Удивительный зайчик под потолком и прекрасное местечко у окна для мамы делают эту комнату и вовсе просто потрясающей. Кажется, в ней может вырасти только абсолютно счастливый ребенок.
Более современная детская с дополнительной кроватью для мамы тоже выглядит прекрасно. Здесь традиционная отделка рассчитана на любой пол ребенка, а практичная мебель (пеленальный столик, который неотличим от комода) выглядит очень стильно.
Шалашик и интересный стеллаж в виде игрушечного домика делают эту детскую комнату отдельным миром со своими собственными правилами. Мишки здесь любят посидеть на балконе, а за окошками на подоконнике хранятся книги. Дверь – это и вовсе маленький шкафчик для одежды, уютно приютившийся между игрушек и красивых картинок.
Еще одна идея для дизайна детской комнаты, созданной на основе силуэта небольшого домика, выполнена в более провинциальном стиле. Здесь есть и столовая для чаепитий, и буфет, который используется как стеллаж для книг, и даже березы на обоях.
Стиль богемный шик тоже отлично подходит для дизайна интерьера детской, ведь в нем полный порядок только мешает красивому внешнему виду комнаты! В этом интерьере мы найдем картонного слона над кроватью, карту мира, где страны окрашены различными орнаментами, и множество мелочей, способных заставить даже взрослых снова поверить в чудеса.
Удивительная детская, оформленная в нежно-голубых тонах, может стать идеальным решением для спальни не только мальчика, но и девочки!
Оригинальная детская на троих создана не с помощью двухярусной кровати, а на основе эксклюзивной и гораздо более удобной конструкции. В ней отсутствуют кровати, а есть только подиумы, на которых лежат матрасы. Такая система безумно удобна и практична, а матрасы к тому же можно подбирать отдельно, под возраст ребенка, постепенно увеличивая их размер. И как только старший подрастет и переедет в собственную комнату, вы не найдете в комнате пустой кровати – лишь удобный подиум или чердак для игр!
Восхитительная спальня от дизайн-студии Samarina Project способна даже далекого от морской тематики мальчишку полюбить паруса и очарование стиля коастал! Белоснежно-голубая цветовая гамма выглядит очень позитивно в лучах солнца и является прекрасным традиционным решением для спальни вашего сына.
Классическая мебель и балдахин – лучшая основа для создания спальни для вашей принцессы, которая наверняка одобрит такой выбор. Интересное решение создать в этом интерьере и настроение в стиле коастал с помощью голубого и кораллового оттенков, а также ракушек и тематических скульптур выглядит изумительно!
Еще один вариант обустройства спальни для мальчика – организации спального места на подиуме возле окна, рядом со стеллажом для книг и TV-зоной. Ближе ко входу – рабочее место, спортивный уголок и и модули хранения, а подсветка подиума делает эту спальню очень стильной и современной. Обратив внимание на классическую отделку, вы увидите, что такая спальня легко становится более традиционной и почти взрослой, если ребенок того хочет.
Только покажите своему малышу эту фотографию, и он наверняка захочет себе такой же домик, который по совместительству является кроватью, мачтой корабля и коттеджем рыбака, на ваш вкус.
Эта спальня для новорожденной девочки отличается очень легкой мебелью на тонких ножках и очень трепетным подходом к декору. Акцентная стена почти незаметна ребенку, а расположение кровати на идеальном удалении от окна делает такую спаленку и практичной, и очаровательной.
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— Белоснежный семейный коттедж;