Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

12 комнат для идеального детства

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Neugestaltung eines Kinderzimmers, Münchner HOME STAGING Agentur Münchner HOME STAGING Agentur Детская комнатa в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Вдохновляющая подборка потрясающих интерьеров детских комнат от дизайнеров homify специально для мам. Дизайнерские идеи, декоративные мелочи и просто хорошее настроение вам обеспечено!

В стране нежности и заботы

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details Детские комната в эклектичном стиле
Design Studio Details

Таунхаус в г.Краснодар

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Именно эта восхитительная детская, созданная дизайнерами из студии «Детали», вдохновила нас на данную фото-подборку спален для наших малышей – добрых, красивых, идеальных.  Расположенная в маленькой комнате на мансарде она оформлена в классическом стиле с использованием очень удачной цветовой гаммы.

Отделка стен использует белые обои с мелким рисунком и оттенок кофе с молоком на акцентной стене, а темные деревянные полы придают комнате ощущение уюта и основательности.  Удивительный зайчик под потолком и прекрасное местечко у окна для мамы делают эту комнату и вовсе просто потрясающей. Кажется, в ней может вырасти только абсолютно счастливый ребенок.

Современная детская

Apartamento MR, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Детские комната в эклектичном стиле
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

Более современная детская с дополнительной кроватью для мамы тоже выглядит прекрасно. Здесь традиционная отделка рассчитана на любой пол ребенка, а практичная мебель (пеленальный столик, который неотличим от комода) выглядит очень стильно.

Пряничный домик

Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO Детская комнатa в скандинавском стиле
KYD BURO

Квартира Skandi Klubb

KYD BURO
KYD BURO
KYD BURO

Шалашик и интересный стеллаж в виде игрушечного домика делают эту детскую комнату отдельным миром со своими собственными правилами. Мишки здесь любят посидеть на балконе, а за окошками на подоконнике хранятся книги. Дверь – это и вовсе маленький шкафчик для одежды, уютно приютившийся между игрушек и красивых картинок.

В стране чудес

Горошек, горошек, горошек!!!, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Детская комната в стиле модерн
Sweet Hoome Interiors

Горошек, горошек, горошек!!!

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

Еще одна идея для дизайна детской комнаты, созданной на основе силуэта небольшого домика, выполнена в более провинциальном стиле. Здесь есть и столовая для чаепитий, и буфет, который используется как стеллаж для книг, и даже березы на обоях.

Детская в стиле богемный шик

Apartamento Ipanema, andre piva arquitetura andre piva arquitetura Детская комната в стиле модерн
andre piva arquitetura

andre piva arquitetura
andre piva arquitetura
andre piva arquitetura

Стиль богемный шик тоже отлично подходит для дизайна интерьера детской, ведь в нем полный порядок только мешает красивому внешнему виду комнаты! В этом интерьере мы найдем картонного слона над кроватью, карту мира, где страны окрашены различными орнаментами, и множество мелочей, способных заставить даже взрослых снова поверить в чудеса.

На облачке

quarto de bebe, BMG Arquitetura BMG Arquitetura Детская комнатa в классическом стиле
BMG Arquitetura

BMG Arquitetura
BMG Arquitetura
BMG Arquitetura

Удивительная детская, оформленная в нежно-голубых тонах, может стать идеальным решением для спальни не только мальчика, но и девочки!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Детская на троих

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Детские спальни
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Оригинальная детская на троих создана не с помощью двухярусной кровати, а на основе эксклюзивной и гораздо более удобной конструкции. В ней отсутствуют кровати, а  есть только подиумы, на которых лежат матрасы. Такая система безумно удобна и практична, а матрасы к тому же можно подбирать отдельно, под возраст ребенка, постепенно увеличивая их размер. И как только старший подрастет и переедет в собственную комнату, вы не найдете в комнате пустой кровати – лишь удобный подиум или чердак для игр!

Морские путешествия

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Детская комнатa в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Восхитительная спальня от дизайн-студии Samarina Project способна даже далекого от морской тематики мальчишку полюбить паруса и очарование стиля коастал! Белоснежно-голубая цветовая гамма выглядит очень позитивно в лучах солнца и является прекрасным традиционным решением для спальни вашего сына.

Спальня принцессы

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Детская комнатa в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Классическая мебель и балдахин – лучшая основа для создания спальни для вашей принцессы, которая наверняка одобрит такой выбор. Интересное решение создать в этом интерьере и настроение в стиле коастал с помощью голубого и кораллового оттенков, а также ракушек и тематических скульптур выглядит изумительно!

Современный подход

подборка детских комнат, izooom izooom Детская комнатa в стиле минимализм
izooom

подборка детских комнат

izooom
izooom
izooom

Еще один вариант обустройства спальни для мальчика – организации спального места на подиуме возле окна, рядом со стеллажом для книг и TV-зоной. Ближе ко входу – рабочее место, спортивный уголок и и модули хранения, а подсветка подиума делает эту спальню очень стильной и современной. Обратив внимание на классическую отделку, вы увидите, что такая спальня легко становится более традиционной и почти взрослой, если ребенок того хочет.

Мечта любого ребенка

Neugestaltung eines Kinderzimmers, Münchner HOME STAGING Agentur Münchner HOME STAGING Agentur Детская комнатa в скандинавском стиле
Münchner HOME STAGING Agentur

Münchner HOME STAGING Agentur
Münchner HOME STAGING Agentur
Münchner HOME STAGING Agentur

Только покажите своему малышу эту фотографию, и он наверняка захочет себе такой же домик, который по совместительству является кроватью, мачтой корабля и коттеджем рыбака, на ваш вкус.

Легкая эстетика

Villa Giulia, MAAD Architectes MAAD Architectes Детская комната в стиле модерн
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

Эта спальня для новорожденной девочки отличается очень легкой мебелью на тонких ножках и очень трепетным подходом к декору. Акцентная стена почти незаметна ребенку, а расположение кровати на идеальном удалении от окна делает такую спаленку и практичной, и очаровательной.

Специально для вас на homify:

Белоснежный семейный коттедж;

Красивые ванные комнаты.

Зонирование с помощью света
А вы бы какую комнату хотели бы подарить своему ребенку?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо