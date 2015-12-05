12 комнат для идеального детства

Именно эта восхитительная детская, созданная дизайнерами из студии «Детали», вдохновила нас на данную фото-подборку спален для наших малышей – добрых, красивых, идеальных. Расположенная в маленькой комнате на мансарде она оформлена в классическом стиле с использованием очень удачной цветовой гаммы.

Отделка стен использует белые обои с мелким рисунком и оттенок кофе с молоком на акцентной стене, а темные деревянные полы придают комнате ощущение уюта и основательности. Удивительный зайчик под потолком и прекрасное местечко у окна для мамы делают эту комнату и вовсе просто потрясающей. Кажется, в ней может вырасти только абсолютно счастливый ребенок.