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Вдохновляющие идеи дизайна из Скандинавии

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
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Скандинавский стиль – это всегда особенное вдохновение, приходящее к нам с далекого севера – из Лапландии, аристократичного Стокгольма и прибрежных северных коттеджей. В этой статье мы собрали для вас интересные и красивые идеи в скандинавском стиле, которые помогут вам как начать декорировать дом на северный манер, так и просто обновить его к зимнему сезону.

Добавьте шоколада

Mieszkanie na poddaszu , ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Гостиная в стиле модерн
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Любая гостиная в зимний период нуждается в бонусном уюте и тепле. Подарите ей его с помощью аксессуаров шоколадного цвета – нового кашпо, пледа, ковра, рамок для фотографий или плетеных корзинок.

Превосходная комбинация

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Спальня в классическом стиле Белый
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

Скандинавский стиль – это не только белые стены и мебель, но и еще и настоящее царство качественного и красивого текстиля! Обновить спальню с шиком вы можете очень легко – сочетайте два различных комплекта, создающих гармоничную пару из однотонного текстиля и цветочного или геометричного орнамента!

Солнечная нежность

Lady in Grey , Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni Гостиная в стиле модерн
Living by Design – sztuka tworzenia przestrzeni

Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni
Living by Design – sztuka tworzenia przestrzeni
Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni

Добавить в дом немного дополнительного света – всегда хорошая идея! Красивые подсвечники на кофейном столике, удивительные арабские светильники на комоде или настенные классические лампы будут здесь кстати!

Новая полочка

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Гостиная в классическом стиле
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

Даже маленький красиво оформленный уголок в доме может потрясающим образом поднимать вам настроение следующие пару лет! Новая белоснежная или черная полочка в интерьер – отличный и универсальный совет из скандинавского стиля. Добавьте к ней картину или зеркало, подсвечники и вазу, и вы получите рецепт простого человеческого счастья!

Скандинавский подход

REFORMA EN CALA MORAGUES, JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo Спальня в стиле модерн
JAIME SALVÁ, Arquitectura &amp; Interiorismo

JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo
JAIME SALVÁ, Arquitectura &amp; Interiorismo
JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo

Важной частью скандинавского стиля жизни и дизайна интерьера в частности является особенный подход к жизни. В такой квартире вы не найдете вещей, которые не используются или вышли из моды, а интерьер постоянно обновляется. Поэтому чтобы действительно следовать правилам скандинавского стиля, проведите комплексную уборку. По легендарному принципу системы FlyLady это значит выбросить по одной картонной коробке вещей из каждой комнаты, а из шкафа или гардероба – две! Так вы освободите место новым – еще более лучшим вещам!

Дизайнерские орнаменты

Dom w Brzegu Dolnym, Finchstudio Finchstudio Спальня в классическом стиле
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Если ваш интерьер уже оформлен в скандинавском стиле, но вам кажется, что ему не хватает последнего штриха, обратитесь к традиционным геометричным орнаментам!  Небольшой уголок, оформленный дизайнерскими обоями, пара подушек или ковер сделают комнату действительно эталонной.

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Уточните цветовую гамму

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL SKANDYNAWSKI - AVIATOR - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Столовая комната в скандинавском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

В вашем интерьере наверняка есть вещи, которые визуально слегка выбиваются из стиля оформления. Такие неприятности часто случаются даже с дизайнерскими комнатами, но они поправимы. Уточните вашу цветовую гамму для себя лично и сделайте небольшую уборку. Как минимум, вам нужно поместить все не подходящие предметы на закрытые полки, как максимум – заменить их на новые, идеально вписывающиеся в образ интерьера.

Добавьте ультра-модный текстиль

Apartamento no Brooklin, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Спальня в стиле модерн
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

В этом сезоне мы видим очень интересный и при этом международный тренд на маленькие вязаные подушки и пледы, будто ручной работы. Таким изящным штрихом вы добавите новой комнате ощущение уюта и тепла, что очень важно в зимний период.

Декоративные балки

Mieszkanie Salwator, Kraków, Odwzorowanie Odwzorowanie Гостиные в эклектичном стиле
Odwzorowanie

Odwzorowanie
Odwzorowanie
Odwzorowanie

Если в вашем скандинавском интерьере еще нет декоративных балок – самое время подумать о том, чтобы их добавить! Вопреки расхожему мнению для них вовсе не нужны высокие потолки или идеальный профессиональный интерьер вокруг. Вы можете установить и деревянные колонны, как в этом проекте, а на потолке ограничиться лишь одной эффектной перекладиной.

Добавьте luxury в повседневность

Mieszkanie na poddaszu , ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Кухня в стиле модерн
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Посуда для готовки и сервировки, бытовые мелочи для уборки, аксессуары, которыми вы пользуетесь каждый день, но которые почти незаметны – все эти вещи и определяют ваш образ и уровень жизни, поэтому их замена на более качественные, дорогие и дизайнерские даст вам даже больше, чем покупка нового дивана.

Ванная комната

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комната в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

То же самое – и в ванной комнате, где замена текстиля не бывает слишком частой! Новое зеркальце, подсвечники или плетеные корзинки тоже отлично подойдут в качестве зимнего обновления.

Творческий уголок

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Рабочий кабинет в скандинавском стиле Дерево Белый
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Чтобы зима прошла более плодотворно – заранее позаботьтесь о рабочем уголке, сделав его максимально вдохновляющим и ярким! Если вы планируете большую часть времени проводить дома, сделайте так, чтобы это время вы потратили с умом – занялись новым творческим проектом, хенд-мейдом или просто хорошо поработали.

Место для отдыха

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Зима – не повод отказывать себе в радости пребывания на свежем воздухе! Бывают и солнечные, яркие дни, которые очень хочется провести красиво и в стиле американского weekend’а. Подумайте о том, чтобы наконец организовать на балконе или лоджии по-настоящему красивое местечко для отдыха. Съемные подушки, металлическая или пластмассовая мебель и железный гриль подходят и для использования зимой!

Кофейный столик как лекарство от грусти

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Серые будни зимой бывают особенно тоскливыми, но лекарство от грусти есть! Подарите себе новый кофейный столик, который скрасит ваше пребывание в гостиной и подарит вам ощущение повышенного комфорта. Разместите на нем глянцевые журналы, красивые аксессуары, поднос с чашечкой капучино и круассаном, и жизнь сразу станет веселей!

Подушка под ушко

Tac 5 Chandelier, Herstal A/S Herstal A/S Гостиная в стиле минимализм
Herstal A/S

Tac 5 Chandelier

Herstal A/S
Herstal A/S
Herstal A/S

Заменить подушки – еще одна потрясающая идея в свете зимнего обновления, ведь их срок годности гораздо короче, чем мы привыкли думать. Год или два – вполне достаточно для того, чтобы заменить все подушки в вашем доме, ведь с ними уйдут не просто пылинки, но и ваша усталость!

Столик для ноутбука для кровати

Pokój nastolatki, MONOstudio MONOstudio Детская комната в стиле лофт
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

Наверняка, вы давно мечтаете о таком – возможности лежать в кровати и работать или смотреть любимый сериал! Разве не пришло врем я расслабиться и подарить себе такое чудо? Нам кажется, что пришло!

Украшение стола

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Кухня в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Красивые подушки для стульев, салфетки для сервировки, подставки под блюда и кружки. Купите это немедленно и вы поймете, что значит «обедать», а не просто перекусывать!

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