Вдохновляющие идеи дизайна из Скандинавии

Скандинавский стиль – это всегда особенное вдохновение, приходящее к нам с далекого севера – из Лапландии, аристократичного Стокгольма и прибрежных северных коттеджей. В этой статье мы собрали для вас интересные и красивые идеи в скандинавском стиле, которые помогут вам как начать декорировать дом на северный манер, так и просто обновить его к зимнему сезону.
Любая гостиная в зимний период нуждается в бонусном уюте и тепле. Подарите ей его с помощью аксессуаров шоколадного цвета – нового кашпо, пледа, ковра, рамок для фотографий или плетеных корзинок.
Скандинавский стиль – это не только белые стены и мебель, но и еще и настоящее царство качественного и красивого текстиля! Обновить спальню с шиком вы можете очень легко – сочетайте два различных комплекта, создающих гармоничную пару из однотонного текстиля и цветочного или геометричного орнамента!
Добавить в дом немного дополнительного света – всегда хорошая идея! Красивые подсвечники на кофейном столике, удивительные арабские светильники на комоде или настенные классические лампы будут здесь кстати!
Даже маленький красиво оформленный уголок в доме может потрясающим образом поднимать вам настроение следующие пару лет! Новая белоснежная или черная полочка в интерьер – отличный и универсальный совет из скандинавского стиля. Добавьте к ней картину или зеркало, подсвечники и вазу, и вы получите рецепт простого человеческого счастья!
Важной частью скандинавского стиля жизни и дизайна интерьера в частности является особенный подход к жизни. В такой квартире вы не найдете вещей, которые не используются или вышли из моды, а интерьер постоянно обновляется. Поэтому чтобы действительно следовать правилам скандинавского стиля, проведите комплексную уборку. По легендарному принципу системы FlyLady это значит выбросить по одной картонной коробке вещей из каждой комнаты, а из шкафа или гардероба – две! Так вы освободите место новым – еще более лучшим вещам!
Если ваш интерьер уже оформлен в скандинавском стиле, но вам кажется, что ему не хватает последнего штриха, обратитесь к традиционным геометричным орнаментам! Небольшой уголок, оформленный дизайнерскими обоями, пара подушек или ковер сделают комнату действительно эталонной.
В вашем интерьере наверняка есть вещи, которые визуально слегка выбиваются из стиля оформления. Такие неприятности часто случаются даже с дизайнерскими комнатами, но они поправимы. Уточните вашу цветовую гамму для себя лично и сделайте небольшую уборку. Как минимум, вам нужно поместить все не подходящие предметы на закрытые полки, как максимум – заменить их на новые, идеально вписывающиеся в образ интерьера.
В этом сезоне мы видим очень интересный и при этом международный тренд на маленькие вязаные подушки и пледы, будто ручной работы. Таким изящным штрихом вы добавите новой комнате ощущение уюта и тепла, что очень важно в зимний период.
Если в вашем скандинавском интерьере еще нет декоративных балок – самое время подумать о том, чтобы их добавить! Вопреки расхожему мнению для них вовсе не нужны высокие потолки или идеальный профессиональный интерьер вокруг. Вы можете установить и деревянные колонны, как в этом проекте, а на потолке ограничиться лишь одной эффектной перекладиной.
Посуда для готовки и сервировки, бытовые мелочи для уборки, аксессуары, которыми вы пользуетесь каждый день, но которые почти незаметны – все эти вещи и определяют ваш образ и уровень жизни, поэтому их замена на более качественные, дорогие и дизайнерские даст вам даже больше, чем покупка нового дивана.
То же самое – и в ванной комнате, где замена текстиля не бывает слишком частой! Новое зеркальце, подсвечники или плетеные корзинки тоже отлично подойдут в качестве зимнего обновления.
Чтобы зима прошла более плодотворно – заранее позаботьтесь о рабочем уголке, сделав его максимально вдохновляющим и ярким! Если вы планируете большую часть времени проводить дома, сделайте так, чтобы это время вы потратили с умом – занялись новым творческим проектом, хенд-мейдом или просто хорошо поработали.
Зима – не повод отказывать себе в радости пребывания на свежем воздухе! Бывают и солнечные, яркие дни, которые очень хочется провести красиво и в стиле американского weekend’а. Подумайте о том, чтобы наконец организовать на балконе или лоджии по-настоящему красивое местечко для отдыха. Съемные подушки, металлическая или пластмассовая мебель и железный гриль подходят и для использования зимой!
Серые будни зимой бывают особенно тоскливыми, но лекарство от грусти есть! Подарите себе новый кофейный столик, который скрасит ваше пребывание в гостиной и подарит вам ощущение повышенного комфорта. Разместите на нем глянцевые журналы, красивые аксессуары, поднос с чашечкой капучино и круассаном, и жизнь сразу станет веселей!
Заменить подушки – еще одна потрясающая идея в свете зимнего обновления, ведь их срок годности гораздо короче, чем мы привыкли думать. Год или два – вполне достаточно для того, чтобы заменить все подушки в вашем доме, ведь с ними уйдут не просто пылинки, но и ваша усталость!
Наверняка, вы давно мечтаете о таком – возможности лежать в кровати и работать или смотреть любимый сериал! Разве не пришло врем я расслабиться и подарить себе такое чудо? Нам кажется, что пришло!
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