Вдохновляющие идеи дизайна из Скандинавии

Важной частью скандинавского стиля жизни и дизайна интерьера в частности является особенный подход к жизни. В такой квартире вы не найдете вещей, которые не используются или вышли из моды, а интерьер постоянно обновляется. Поэтому чтобы действительно следовать правилам скандинавского стиля, проведите комплексную уборку. По легендарному принципу системы FlyLady это значит выбросить по одной картонной коробке вещей из каждой комнаты, а из шкафа или гардероба – две! Так вы освободите место новым – еще более лучшим вещам!