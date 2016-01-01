Стиль американский винтаж в дизайне интерьера

Американский винтаж в дизайне интерьера – это не просто стиль, а особый образ, который принимает брутальность во всех ее проявлениях. Железные элементы декора, кожаная классическая мебель и эстетика темных пород дерева – это то, что составляет основу интерьера в стиле американский винтаж.

Американский винтаж, как один из самых популярных сейчас стилей, очень близок к лофту и английскому интерьеру. Их эклектичное смешение, а также особенная цветовая гамма (шоколадно-черная) сделали данный стиль весьма оригинальным.