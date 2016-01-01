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Стиль американский винтаж в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле лофт
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Американский винтаж в дизайне интерьера – это не просто стиль, а особый образ, который принимает брутальность во всех ее проявлениях. Железные элементы декора, кожаная классическая мебель и эстетика темных пород дерева – это то, что составляет основу интерьера в стиле американский винтаж.

Американский винтаж, как один из самых популярных сейчас стилей, очень близок к лофту и английскому интерьеру. Их эклектичное смешение, а также особенная цветовая гамма (шоколадно-черная) сделали данный стиль весьма оригинальным.

Декор в стиле американский винтаж

Зона отдыха в кабинете Olesya Ulyanova (Y.O.U.) Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Olesya Ulyanova (Y.O.U.)

Зона отдыха в кабинете

Olesya Ulyanova (Y.O.U.)
Olesya Ulyanova (Y.O.U.)
Olesya Ulyanova (Y.O.U.)

В декоре присутствуют винтажные аксессуары – чемоданы, старинные часы, макеты самолетов и автомобилей, колеса от телег и скульптуры. Железные элементы есть даже в спальне – здесь выполненной из этого материала может быть спинка кровати, ножки прикроватного столика или люстра.

Иллюстрации в стиле винтаж

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Спальня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Очень важны в стиле американский винтаж иллюстрации – рекламные постеры, схемы аэропланов, городов и ретро-фотографии. Очень редки изображения людей, тогда как схематические картинки присутствуют практически в каждом интерьере.

Патриотизм стиля

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Американский винтаж может по праву считаться самым патриотичным стилем США. Через изображения флагов, сленговые лозунги передается особенная страсть к определенной эпохе в жизни страны.

Модный брутализм

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Гостиная в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Кажется, что стиль американский винтаж пропитан ароматом хороших сигар и виски, и поэтому он традиционно считается именно мужским и чаще всего используется для оформления кабинета, мужской спальни или студии холостяка.

Дополнение минимализмом

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Если в данном стиле оформлена целая квартира, то чаще всего мы видим легкий уход в минимализм в некоторых зонах или комнатах для визуальной разгрузки пространства, насыщенного мелкими предметами декора.

Аксессуары и декор

Дизайн кабинета в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Рабочий кабинет в классическом стиле
ILKIN GURBANOV Studio

Дизайн кабинета в Баку

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Интересно, что американский винтаж – один из немногих «мужских» стилей, который изобилует аксессуарами. Шкатулки, портсигары, подсвечники и лампы, скульптуры и подушки – каждый, даже самый маленький предмет декора в таком интерьере имеет законное право на существование.

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Американская открытая планировка

Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиная в колониальном стиле
ToTaste.studio

Квартира в Санкт-Петербурге

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Стиль американский винтаж – это также особенная планировка, чаще всего с большой гостиной и кухней открытого плана или же это квартира в формате лофта. Чаще всего можно увидеть именно городское жилье, оформленное в таком духе, нежели коттеджи, хотя везде бывают свои исключения.

Идеальный для загородного дома

спальня в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в стиле кантри
Eclectic DesignStudio

спальня в частном доме

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

Американский винтаж как стиль отлично подходит для дизайна интерьера деревянного загородного дома, так как прекрасно сочетается с различными оттенками древесины и наилучшим образом дополняет их.

Различные тематики

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Спальня в эклектичном стиле
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

Бывает, весь декор крутится вокруг ретро-автомобилей или аэропланов, конкретного города или хобби – например, игры на гитаре, пианино или барабанах. Тематическая направленность настраивают интерьер на разный лад таким образом, что винтаж может превратиться в очень богемный, полный праздного очарования интерьер или же, наоборот, стать весьма минималистичным.

Мебель в стиле американский винтаж

DOM W STYLU FRANCUSKIEJ WERANDY W WESOŁEJ, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Но кроме всего прочего, американский винтаж – это тяжелая мебель и текстиль, глубокие диваны и просто широкая мебель – стиль, в котором очень комфортно пережить длинную и холодную зиму, чтобы весной вновь порадоваться солнцу.

Светильники

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Очень важную роль в стиле американский винтаж играют светильники – чаще всего, на металлической основе, иногда с использованием прозрачного стекла. Ретро-формы типа промышленных прожекторов или оборудования для фото-съемки отлично вписываются в общий формат стиля, который хочет вернуть эстетику ушедшей эпохи.

Оформляем комнату в стиле винтаж

Рабочее пространство от LoftDesigne, LoftDesigne LoftDesigne Рабочий кабинет Письменные столы
LoftDesigne

Рабочее пространство от LoftDesigne

LoftDesigne
LoftDesigne
LoftDesigne

Американский винтаж как стиль лучше всего подходит под просторные комнаты, оформленные в стилистике лофта или имеющие свободную планировку. В маленьких помещениях – спальнях и кабинетах, его нужно использовать особенно осторожно и лучше всего – под присмотром профессионала.

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