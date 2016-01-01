Стиль американский винтаж в дизайне интерьера

Американский винтаж в дизайне интерьера – это не просто стиль, а особый образ, который принимает брутальность во всех ее проявлениях. Железные элементы декора, кожаная классическая мебель и эстетика темных пород дерева – это то, что составляет основу интерьера в стиле американский винтаж.
Американский винтаж, как один из самых популярных сейчас стилей, очень близок к лофту и английскому интерьеру. Их эклектичное смешение, а также особенная цветовая гамма (шоколадно-черная) сделали данный стиль весьма оригинальным.
В декоре присутствуют винтажные аксессуары – чемоданы, старинные часы, макеты самолетов и автомобилей, колеса от телег и скульптуры. Железные элементы есть даже в спальне – здесь выполненной из этого материала может быть спинка кровати, ножки прикроватного столика или люстра.
Очень важны в стиле американский винтаж иллюстрации – рекламные постеры, схемы аэропланов, городов и ретро-фотографии. Очень редки изображения людей, тогда как схематические картинки присутствуют практически в каждом интерьере.
Американский винтаж может по праву считаться самым патриотичным стилем США. Через изображения флагов, сленговые лозунги передается особенная страсть к определенной эпохе в жизни страны.
Кажется, что стиль американский винтаж пропитан ароматом хороших сигар и виски, и поэтому он традиционно считается именно мужским и чаще всего используется для оформления кабинета, мужской спальни или студии холостяка.
Если в данном стиле оформлена целая квартира, то чаще всего мы видим легкий уход в минимализм в некоторых зонах или комнатах для визуальной разгрузки пространства, насыщенного мелкими предметами декора.
Интересно, что американский винтаж – один из немногих «мужских» стилей, который изобилует аксессуарами. Шкатулки, портсигары, подсвечники и лампы, скульптуры и подушки – каждый, даже самый маленький предмет декора в таком интерьере имеет законное право на существование.
Стиль американский винтаж – это также особенная планировка, чаще всего с большой гостиной и кухней открытого плана или же это квартира в формате лофта. Чаще всего можно увидеть именно городское жилье, оформленное в таком духе, нежели коттеджи, хотя везде бывают свои исключения.
Американский винтаж как стиль отлично подходит для дизайна интерьера деревянного загородного дома, так как прекрасно сочетается с различными оттенками древесины и наилучшим образом дополняет их.
Бывает, весь декор крутится вокруг ретро-автомобилей или аэропланов, конкретного города или хобби – например, игры на гитаре, пианино или барабанах. Тематическая направленность настраивают интерьер на разный лад таким образом, что винтаж может превратиться в очень богемный, полный праздного очарования интерьер или же, наоборот, стать весьма минималистичным.
Но кроме всего прочего, американский винтаж – это тяжелая мебель и текстиль, глубокие диваны и просто широкая мебель – стиль, в котором очень комфортно пережить длинную и холодную зиму, чтобы весной вновь порадоваться солнцу.
Очень важную роль в стиле американский винтаж играют светильники – чаще всего, на металлической основе, иногда с использованием прозрачного стекла. Ретро-формы типа промышленных прожекторов или оборудования для фото-съемки отлично вписываются в общий формат стиля, который хочет вернуть эстетику ушедшей эпохи.
Американский винтаж как стиль лучше всего подходит под просторные комнаты, оформленные в стилистике лофта или имеющие свободную планировку. В маленьких помещениях – спальнях и кабинетах, его нужно использовать особенно осторожно и лучше всего – под присмотром профессионала.
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