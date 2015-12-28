Дизайнерские тренды, которые вы увидите в 2016

Использование натуральной древесины для создания потрясающих эффектов с помощью подсветки, декоративных вставок стекла и даже инструстации декоративными камнями или стразами стремительно входит в моду. Такие предметы декора или даже мебель можно встретить во многих модных интерьерах – пока, в небольшом количестве, но древесина явно дает знать о том, что с помощью современных технологий ее можно украсить так, как мы и не мечтали.