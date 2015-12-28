Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дизайнерские тренды, которые вы увидите в 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Grace, Mowlem&Co Mowlem&Co
Loading admin actions …

Хотите, чтобы ваш интерьер был модным и в следующем году? Посмотрите нашу специальную эксклюзивную фото-подборку дизайнерских трендов. Она поможет вам узнать, насколько сильны некоторые из них и как долго они будут оставаться на гребне волны.

Мебель с отражающим эффектом

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

Деревянные комоды, украшенные зеркалами или декоративными глянцевыми панелями, а также металлическая мебель с эффектом зеркала – главный растущий тренд сезона, выходящий за рамке стиля, в котором мы привыкли его видеть – ар-деко.

Декоративные панели

Casa Evans, A4estudio A4estudio Спальня в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

На смену обоям, декоративной штукатурке и покраске приходят декоративные панели –деревянные, металлические, с удивительными эффектами и самых различных размеров и комбинаций.

Высокие кухни

Grace, Mowlem&Co Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co

Grace

Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co
Mowlem&Co

Кухни с модулями хранения, иногда доходящими даже до потолка, становятся все популярнее, и скорее всего полностью затмят стандартные модели.

​Столовая зона при кухонном острове

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Выдвижная, как в этой мебели-трансформере, или традиционная столовая группа, расположенная возле кухонного острова – модный дизайнерский ход в интерьере кухни.

Цветное стекло

Apartamento Beiramar FL-2, KARINA KOETZLER arquitetura e interiores KARINA KOETZLER arquitetura e interiores Гостиная в стиле модерн Бирюзовый
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

Уникальные скульптуры, вазы, посуда, мебель и аксессуары из цветного стекла становятся главными акцентами в гостиной и ванной, соседствуя с брутальным металлическом блеском.

Высокое текстильное изголовье

Bedroom 1 In:Style Direct Спальня в стиле модерн
In:Style Direct

Bedroom 1

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Отдельное высокое изголовье для кровати, которое является не частью мебели, а скорее даже частью отделки спальни – абсолютный тренд сезона и вскоре станет типичным решением в качественном проекте.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Этнический всплеск

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг., Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Спальня в стиле модерн
Бюро Акимова и Топорова

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг.

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Привнесение в интерьер колоритных элементов арабской, индийской и азиатской культур выглядит все более и более заманчиво.

Технологичный рустик

Cracked Log Lamps, Duncan Meerding Duncan Meerding Сад Освещение
Duncan Meerding

Cracked Log Lamps

Duncan Meerding
Duncan Meerding
Duncan Meerding

Использование натуральной древесины для создания потрясающих эффектов с помощью подсветки, декоративных вставок стекла и даже инструстации декоративными камнями или стразами стремительно входит в моду. Такие предметы декора или даже мебель можно встретить во многих модных интерьерах – пока, в небольшом количестве, но древесина явно дает знать о том, что с помощью современных технологий ее можно украсить так, как мы и не мечтали.

Эффект хэнд-мэйда

Szaro biały apartament na Powiślu, Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz Кухня в классическом стиле
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz

Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz

Богемное очарование – пуфики, разбросанные в творческом беспорядке, гирлянда, доски вдохновения и грифельные напоминания – все это часть тренда под названием «эффект хэнд-мэйда», который часто и правду является сделанным хозяйкой собственноручно, но чаще всего – продуман дизайнером.

Узкие модули на кухне

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd Кухня в стиле модерн
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

Дополнительные узкие модули на кухне, помогащие в сервировке, как никакие другие, начинают цениться профессиональными дизайнерами, желающими сделать кухню удобной, а не только красивой.

Контрастирующая мягкая мебель

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Гостиная в стиле лофт
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Контраст между диваном и креслам и разных стилей, форм и цветов нарастает – комбинации становятся все более удивительными, а стили все более далекими друг от друга.

Сложные комбинации модулей на кухне

Wohn-Küche, hansen innenarchitektur materialberatung hansen innenarchitektur materialberatung Кухня в стиле модерн
hansen innenarchitektur materialberatung

hansen innenarchitektur materialberatung
hansen innenarchitektur materialberatung
hansen innenarchitektur materialberatung

Все более сложные системы со встраиваемой бытовой техникой, выдвижными функциональными модулями, умной организацией хранения, винными холодильниками, буфетом с подсветкой и дополнительными досточками для резки впечатляют!

Сложные комбинации текстиля в спальне

Traumhafte Schlafzimmer, 'zoeppritz since 1828' 'zoeppritz since 1828' Спальня в стиле модерн
&#39;zoeppritz since 1828&#39;

'zoeppritz since 1828'
&#39;zoeppritz since 1828&#39;
'zoeppritz since 1828'

6 видов подушек – уже норма для современной спальни, которая может порадовать владельца двумя одеялами и дополнительным пледом. Комфорт такого решения трудно переоценить!

Разноцветные модули на кухне

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Кухня в стиле модерн
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

Нестандартные решения в отделке фасадов гарнитура – разноцветные, а также разноуровневые модули – делают интерьер очень модным и стильным.

Уголки с креслами

A Space To Relax In House Envy Гостиная в скандинавском стиле
House Envy

A Space To Relax In

House Envy
House Envy
House Envy

Традиция ставить одно или два кресла в уголке гостиной или у камина мутирует, и теперь все чаще мы видим по три и четыре кресла вокруг кофейного столика.

Ассиметричные светильники

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Нестандартные варианты подсветки с помощью ассиметрично расположенных дизайнерских светильников – несомненный тренд этого и следующего сезона, в котором он будет только развиваться!

Арабские столики и подносы

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Маленькие столики или традиционные кофейные с помощью подносов и этнической посуды превращаются в удивительный аналог 5 o’clock’а, полный вкуснейших закусок и специй.

Этническая посуда

Elegant Moscow Residence, Kulyk Interior Design Studio Kulyk Interior Design Studio Кухня в стиле модерн
Kulyk Interior Design Studio

Elegant Moscow Residence

Kulyk Interior Design Studio
Kulyk Interior Design Studio
Kulyk Interior Design Studio

Этническая посуда – африканская из массива дерева, гладкая и потому водооталкивающая или же арабские кубки с традиционные узорами и позолотой – становится центром внимания, как и цветное стекло, о котором мы уже упоминали.

Картины с позолотой

Cloudsley Road, 2 lovely gays 2 lovely gays Гостиная в стиле модерн
2 lovely gays

Cloudsley Road

2 lovely gays
2 lovely gays
2 lovely gays

Интересные картины с использованием золотой краски или постеры с дополнительной декоративной позолотой становятся элегантным способом сделать интерьер роскошным в одном мгновение.

Двухцветная мягкая мебель

Vivense 2, Name Design Studio Name Design Studio Гостиная в стиле модерн
Name Design Studio

Name Design Studio
Name Design Studio
Name Design Studio

Ранее обожаемая лишь поклонниками китча сейчас двухцветная мебель становится частым гостем эклектичных интерьеров, а также была замечена в интерьерах в стиле лофт, индастриал, гламурный и богемный шик.

Китайские вазы

Casa CR, Neoarch Neoarch ГостинаяТабуреты и стулья
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Изысканные китайские вазы – идеальное украшение аристократической гостиной или столовой. Они выделяются на фоне других предметов декора благодаря своему чудесному сине-голубому оттенку и удивительным рисункам.

Стирание границ между спальней и ванной

ÁTICO CON VISTAS, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Спальня в стиле минимализм
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

Создание на основе главной приватной зоны в доме или квартире мастер-сьюта, который вмещает в себя спальню, гардеробную и ванную комнату и оформлен в едином стиле, становится все более популярным решением.

Мебель, учитывающая детей

Loft Sucre, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Рабочий кабинет в стиле лофт
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

Нестандартная мебель, которая чудесным образом делает мир детей краше и интереснее, начинает быть не просто мечтой малышей, а реально выпускаться крупными мебельными компаниями и бутик-мастерскими.

Специально для вас на homify:

Превосходная вилла;

Идеи дизайна стильной столовой комнаты.

Дом с открытой планировкой
А вы как считаете, что еще будет модно в 2016 году?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо