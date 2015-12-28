Дизайнерские тренды, которые вы увидите в 2016

Хотите, чтобы ваш интерьер был модным и в следующем году? Посмотрите нашу специальную эксклюзивную фото-подборку дизайнерских трендов. Она поможет вам узнать, насколько сильны некоторые из них и как долго они будут оставаться на гребне волны.
Деревянные комоды, украшенные зеркалами или декоративными глянцевыми панелями, а также металлическая мебель с эффектом зеркала – главный растущий тренд сезона, выходящий за рамке стиля, в котором мы привыкли его видеть – ар-деко.
На смену обоям, декоративной штукатурке и покраске приходят декоративные панели –деревянные, металлические, с удивительными эффектами и самых различных размеров и комбинаций.
Кухни с модулями хранения, иногда доходящими даже до потолка, становятся все популярнее, и скорее всего полностью затмят стандартные модели.
Выдвижная, как в этой мебели-трансформере, или традиционная столовая группа, расположенная возле кухонного острова – модный дизайнерский ход в интерьере кухни.
Уникальные скульптуры, вазы, посуда, мебель и аксессуары из цветного стекла становятся главными акцентами в гостиной и ванной, соседствуя с брутальным металлическом блеском.
Отдельное высокое изголовье для кровати, которое является не частью мебели, а скорее даже частью отделки спальни – абсолютный тренд сезона и вскоре станет типичным решением в качественном проекте.
Привнесение в интерьер колоритных элементов арабской, индийской и азиатской культур выглядит все более и более заманчиво.
Использование натуральной древесины для создания потрясающих эффектов с помощью подсветки, декоративных вставок стекла и даже инструстации декоративными камнями или стразами стремительно входит в моду. Такие предметы декора или даже мебель можно встретить во многих модных интерьерах – пока, в небольшом количестве, но древесина явно дает знать о том, что с помощью современных технологий ее можно украсить так, как мы и не мечтали.
Богемное очарование – пуфики, разбросанные в творческом беспорядке, гирлянда, доски вдохновения и грифельные напоминания – все это часть тренда под названием «эффект хэнд-мэйда», который часто и правду является сделанным хозяйкой собственноручно, но чаще всего – продуман дизайнером.
Дополнительные узкие модули на кухне, помогащие в сервировке, как никакие другие, начинают цениться профессиональными дизайнерами, желающими сделать кухню удобной, а не только красивой.
Контраст между диваном и креслам и разных стилей, форм и цветов нарастает – комбинации становятся все более удивительными, а стили все более далекими друг от друга.
Все более сложные системы со встраиваемой бытовой техникой, выдвижными функциональными модулями, умной организацией хранения, винными холодильниками, буфетом с подсветкой и дополнительными досточками для резки впечатляют!
6 видов подушек – уже норма для современной спальни, которая может порадовать владельца двумя одеялами и дополнительным пледом. Комфорт такого решения трудно переоценить!
Нестандартные решения в отделке фасадов гарнитура – разноцветные, а также разноуровневые модули – делают интерьер очень модным и стильным.
Традиция ставить одно или два кресла в уголке гостиной или у камина мутирует, и теперь все чаще мы видим по три и четыре кресла вокруг кофейного столика.
Нестандартные варианты подсветки с помощью ассиметрично расположенных дизайнерских светильников – несомненный тренд этого и следующего сезона, в котором он будет только развиваться!
Маленькие столики или традиционные кофейные с помощью подносов и этнической посуды превращаются в удивительный аналог 5 o’clock’а, полный вкуснейших закусок и специй.
Этническая посуда – африканская из массива дерева, гладкая и потому водооталкивающая или же арабские кубки с традиционные узорами и позолотой – становится центром внимания, как и цветное стекло, о котором мы уже упоминали.
Интересные картины с использованием золотой краски или постеры с дополнительной декоративной позолотой становятся элегантным способом сделать интерьер роскошным в одном мгновение.
Ранее обожаемая лишь поклонниками китча сейчас двухцветная мебель становится частым гостем эклектичных интерьеров, а также была замечена в интерьерах в стиле лофт, индастриал, гламурный и богемный шик.
Изысканные китайские вазы – идеальное украшение аристократической гостиной или столовой. Они выделяются на фоне других предметов декора благодаря своему чудесному сине-голубому оттенку и удивительным рисункам.
Создание на основе главной приватной зоны в доме или квартире мастер-сьюта, который вмещает в себя спальню, гардеробную и ванную комнату и оформлен в едином стиле, становится все более популярным решением.
Нестандартная мебель, которая чудесным образом делает мир детей краше и интереснее, начинает быть не просто мечтой малышей, а реально выпускаться крупными мебельными компаниями и бутик-мастерскими.
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