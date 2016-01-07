15 гостиных, в которые вы влюбитесь

Хотите ли вы найти эталон для дизайна собственной гостиной, с помощью которого вы легко и поэлементно создали бы и свой интерьер, ориентируясь на профессиональные дизайнерские приемы?

В этой статье мы решили помочь вам и нашли 15 гостиных для любого характера и вкуса, в разных стилях и цветовых гаммах, которые обязательно понравятся всем любителями эстетики!