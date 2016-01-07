15 гостиных, в которые вы влюбитесь

Хотите ли вы найти эталон для дизайна собственной гостиной, с помощью которого вы легко и поэлементно создали бы и свой интерьер, ориентируясь на профессиональные дизайнерские приемы?
В этой статье мы решили помочь вам и нашли 15 гостиных для любого характера и вкуса, в разных стилях и цветовых гаммах, которые обязательно понравятся всем любителями эстетики!
Солнечная, luxury и просто красивая гостиная в стиле этнический шик радует нас модными аксессуарными трендами – шкатулками из натурального камня, скульптурами ананаса и декоративной раскладкой книг. Она сочетает в себе комфортабельность большого города и средиземноморское обаяние.
Шикарные проекты загородных резиденций от студии архитектуры Meulen Architects уже очень давно восхищают homify своей особенной атмосферой! Минимализм здесь сливается с южным солнцем и тропическими пейзажами, а роскошная мебель последних коллекций органично смотрится на фоне нестандартного подхода в архитектуре.
Эта удивительная гостиная, которую создали дизайнеры из польской студии Jeżewska & Zakrawacz, восхищает своей планировкой и трепетным вниманием к подбору оттенков.
Итальянская вариация стиля европейский урбан очаровывает своими аппетитными шоколадными оттенками и черным глянцем. Созданная в лучших традициях итальянского дизайна, она выглядит еще более вдохновляюще в формате новой квартиры.
Эта гостиная на вилле в белоснежном Бодруме выглядит очаровательно. Подыгрывая оттенкам Эгейского моря на горизонте, аксессуары и декор в интерьере делают отдых здесь безмятежным и комфортным.
Эта гостиная находится в недавно реконструированном особняке в центре Амстердама и выглядит, как шикарный королевский номер в пятизвездочном отеле. Светлая палитра с вкраплениями темных пятен делает ее очень уютной, а расположение основной группы на подиуме является очень оригинальным решением.
А эта гостиная из шикарного шале во французских Альпах – точнее, в городке Валь-д’Изер. Интересно, что еще до Римской Империи в этих местах жили люди, а теперь здесь процветает люксовый горнолыжный курорт. Цветовая гамма шале идеально подходит для долгих и холодных зим, а разнообразие текстур – камня, дерева и текстиля – делает его одним из самых уютных стилей мира.
Эта милая гостиная находится в реконструированном коттедже в Гемпшире, Великобритания, прямо возле живописной реки в окружении леса. Дизайнеры постарались так оформить интерьер, чтобы в нем сохранилось очарование местной природы и простого образа жизни в провинции, но при этом дом стал более комфортабельным и современным после реконструкции.
Гостиная на присоединенной лоджии – не редкость в густонаселенном Сан-Паулу, Бразилия. Здесь приходится учитывать каждый квадратный метр, чтобы сделать свою жизнь удобной и красивой. Благодаря остеклению от пола до потолка такая гостиная залита солнцем, а модульная мебель позволяет создать красивую композицию в интерьере.
Эту восхитительную современную гостиную мы нашли в городе Сан-Диего, Калифорния и удивились ее невероятной цветовой гамме, основанной на трюфельном и оливковом оттенках, а также прекрасным видам на яхт-марину из панорамных окон.
Реконструированная греческая вилла находится на нынешней турецкой территории в городе Бодруме, но оформлена в островных традициях своей культуры. Белый, голубой и синий цвета – основные для такого интерьера, они были использованы здесь для современной отделки и новой дизайнерской мебели.
Дизайн интерьера в Барселоне всегда отличается некоторой мечтательностью и особым подходом к подбору цветовых акцентов. Их традиция безумно впечатляет, а яркие аксессуары делают этот интерьер просто совершенным!
Проект этой гостиной, которая используется в стиле домашнего кинотеатра – пример для подражания. То, как нежные текстуры мягкой мебели, ковра и обивки стен текстильными декоративными панелями сочетаются между собой – очень эстетичное шоу!
На грани стилей рустик и ар-деко в Мексике создано немало проектов. Часть из них выглядит именно так – декоративные потолочные балки, брутальность камня и теплые акценты сочетаются с элегантной европейской мебелью и блеском софитов!
Еще одна гостиная, расположенная в шале, имеет нетрадиционное оформление в светло-бежевых тонах и выглядит очень luxury!
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