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15 гостиных, в которые вы влюбитесь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PISO EN RAMBLA DE CATALUNYA by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в классическом стиле
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Хотите ли вы найти эталон для дизайна собственной гостиной, с помощью которого вы легко и поэлементно создали бы и свой интерьер, ориентируясь на профессиональные дизайнерские приемы?

В этой статье мы решили помочь вам и нашли 15 гостиных для любого характера и вкуса, в разных стилях и цветовых гаммах, которые обязательно понравятся всем любителями эстетики!

Этнический шик

Geometric Harmony, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Гостиные в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Солнечная, luxury и просто красивая гостиная в стиле этнический шик радует нас модными аксессуарными трендами – шкатулками из натурального камня, скульптурами ананаса и декоративной раскладкой книг. Она сочетает в себе комфортабельность большого города и средиземноморское обаяние.

Luxury-модерн

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Шикарные проекты загородных резиденций от студии архитектуры Meulen Architects уже очень давно восхищают homify своей особенной атмосферой! Минимализм здесь сливается с южным солнцем и тропическими пейзажами, а роскошная мебель последних коллекций органично смотрится на фоне нестандартного подхода в архитектуре.

Нежный минимализм

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz Гостиная в стиле модерн
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

Эта удивительная гостиная, которую создали дизайнеры из польской студии Jeżewska & Zakrawacz, восхищает своей планировкой и трепетным вниманием к подбору оттенков.

Европейский урбан

FEBAL GIORNO 2014 - CASA 1, Studio Ferriani Studio Ferriani ГостинаяМебель для медиа комнаты
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Итальянская вариация стиля европейский урбан очаровывает своими аппетитными шоколадными оттенками и черным глянцем. Созданная в лучших традициях итальянского дизайна, она выглядит еще более вдохновляюще в формате новой квартиры.

Турецкий шик

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта гостиная на вилле в белоснежном Бодруме выглядит очаровательно. Подыгрывая оттенкам Эгейского моря на горизонте, аксессуары и декор в интерьере делают отдых здесь безмятежным и комфортным.

Голландская эстетика

​Modern en monumentaal wonen aan de gracht, Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim Гостиная в стиле модерн
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim

Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim
Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim

Эта гостиная находится в недавно реконструированном особняке в центре Амстердама и выглядит, как шикарный королевский номер в пятизвездочном отеле. Светлая палитра с вкраплениями темных пятен делает ее очень уютной, а расположение основной группы на подиуме является очень оригинальным решением.

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Шале

Chalet, Val d'Isère, Helen Green Design Helen Green Design Дома
Helen Green Design

Chalet, Val d'Isère

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

А эта гостиная из шикарного шале во французских Альпах – точнее, в городке Валь-д’Изер. Интересно, что еще до Римской Империи в этих местах жили люди, а теперь здесь процветает люксовый горнолыжный курорт. Цветовая гамма шале идеально подходит для долгих и холодных зим, а разнообразие текстур – камня, дерева  и текстиля – делает его одним из самых уютных стилей мира.

Английский кантри

Country House, Hampshire, Helen Green Design Helen Green Design Гостиная в стиле кантри
Helen Green Design

Country House, Hampshire

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

Эта милая гостиная находится в реконструированном коттедже в Гемпшире, Великобритания, прямо возле живописной реки в окружении леса. Дизайнеры постарались так оформить интерьер, чтобы в нем сохранилось очарование местной природы и простого образа жизни в провинции, но при этом дом стал более комфортабельным и современным после реконструкции.

В стиле бразильяно

homify Балкон и терраса в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Гостиная на присоединенной лоджии – не редкость в густонаселенном Сан-Паулу, Бразилия. Здесь приходится учитывать каждый квадратный метр, чтобы сделать свою жизнь удобной и красивой. Благодаря остеклению от пола до потолка такая гостиная залита солнцем, а модульная мебель позволяет создать красивую композицию в интерьере.

Калифорнийский стиль

Departamento Coronado 506, San Diego (California), Weber Arquitectos Weber Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Эту восхитительную современную гостиную мы нашли в городе Сан-Диего, Калифорния и удивились ее невероятной цветовой гамме, основанной на трюфельном и оливковом оттенках, а также прекрасным видам на яхт-марину из панорамных окон.

Греческая сказка

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Гостиная в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Реконструированная греческая вилла находится на нынешней турецкой территории в городе Бодруме, но оформлена в островных традициях своей культуры. Белый, голубой и синий цвета – основные для такого интерьера, они были использованы здесь для современной отделки и новой дизайнерской мебели.

Барселонская мелодия

PISO EN RAMBLA DE CATALUNYA by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в классическом стиле
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Дизайн интерьера в Барселоне всегда отличается некоторой мечтательностью и особым подходом к подбору цветовых акцентов. Их традиция безумно впечатляет, а яркие аксессуары делают этот интерьер просто совершенным!

​Британский люкс

Totteridge, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Гостиные в эклектичном стиле
Gregory Phillips Architects

Totteridge

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Проект этой гостиной, которая используется в стиле домашнего кинотеатра – пример для подражания. То, как нежные текстуры мягкой мебели, ковра и обивки стен текстильными декоративными панелями сочетаются между собой – очень эстетичное шоу!

Мексиканский рустик

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

На грани стилей рустик и ар-деко в Мексике создано немало проектов. Часть из них выглядит именно так – декоративные потолочные балки, брутальность камня и теплые акценты сочетаются с элегантной европейской мебелью и блеском софитов!

Шале в светлых тонах

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Еще одна гостиная, расположенная в шале, имеет нетрадиционное оформление в светло-бежевых тонах и выглядит очень luxury!

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