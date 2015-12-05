До и После: Мега-ремонт старой квартиры

Дизайн интерьера в квартире выполнен в стиле средиземноморского винтажа с использованием традиционных для данной культуры декоративных приемов, арабских орнаментов и антикварной мебели. Часть мебели новая, но искуственно состаренная для создания нужного эффекта целостности интерьера.

Если вы хотите видеть больше подобных проектов реконструкций, напишите нам об этом в комментариях, и мы обязательно учтем ваши пожелания по тематике статей на homify. Если же у вас есть своя собственная история ремонта квартиры – даже, если вы не профессиональный дизайнер, а просто владелец, который гордится проделанной работой, поделитесь с нами фотографиями «до и после» в комментариях на FaceBook под данной статьей или разместите их на нашем форуме. Спасибо!

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