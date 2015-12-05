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До и После: Мега-ремонт старой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Гостиная в рустикальном стиле
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Эта старая квартира в историческом центре города была куплена из-за ее местоположения и любви владельца к истории своей страны. Здесь, в Португалии, старые постройки очень часто именно восстанавливаются. И не просто реконструируются под бутик-отели или модные рестораны, а даже на самом обычном уровне одной небольшой квартиры.

Квартира до ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Гостиная в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Дизайн-студия OBRADECOR заинтересовалась предложением провести капитальный ремонт и редизайн по двум причинам. Во-первых, владельцы поставили условие сохранить историческую атмосферу квартиры, а не создать минималистичное царство в старом доме. Во-вторых, возможность восстановить часть красивого города всегда вдохновляет!

Жилые комнаты до ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Гостиная в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Малоквартирный дом, стоящий на узкой, но оживленной улице, уже давно начал перестраивается. Квартиры были куплены состоятельными людьми, а в самом здании были заменены коммуникации и произведен ремонт парадного холла. Да и сама улица, популярная как среди горожан, так и среди туристов, любящих экскурсии по интересным аутентичным местам, восстанавливается с каждым годом.

Гостиная после ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Гостиная в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Здание, построенное в первой половине прошлого века, пережило многое. Изначально принадлежащее только аристократам со временем оно стало бюджетным жильем, но после начала восстановления района пару десятилетий назад опять стало привлекательным для инвесторов и обеспеченных семей.

Кухня после ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Гостиная в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Владелец, первый раз войдя в квартиру и увидев остатки прошлого ремонта (средиземноморского стиля 50-х годов), был просто сражен сохранившейся здесь атмосферой. Многие годы жилье пустовало, а сейчас с его помощью получило вторую жизнь, причем в очень схожей с прошлой вариации.

Кухня после ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Кухня в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Многие элементы дизайна и декора в новом проекте были взяты из изначального ремонта квартиры, но в некотором роде преобразованы. Например, раньше в гостиной нижняя часть стен была оклеена обоями с этническим орнаментом синего цвета, а теперь здесь мы можем увидеть отделку керамической плиткой в том же стиле.

Интерьер после ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Окна и двери в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Почти все стены в квартире были сохранены, понадобилась лишь новая штукатурка, а потолки после косметического ремонта были просто покрашены. Главные инновации – новые деревянные полы и керамическая плитка в ванной комнате, новые окна в традиционном стиле, а также новые двери и арки. Все это стоило большую часть бюджета на отделку.

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Коридор после ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Сам дом построен их крупных глиняных блоков, похожих на большие кирпичи, поэтому сохранил ровные и четкие пропорции, а все стены остались прямыми даже с течением времени. Только перегородки в квартире были деревянными, но их реконструкция помогла сделать и межкомнатные перегородки ровными.

​ Ванная комната после ремонта

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Ванная комната в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Дизайн интерьера в квартире выполнен в стиле средиземноморского винтажа с использованием традиционных для данной культуры декоративных приемов, арабских орнаментов и антикварной мебели. Часть мебели новая, но искуственно состаренная для создания нужного эффекта целостности интерьера.

Если вы хотите видеть больше подобных проектов реконструкций, напишите нам об этом в комментариях, и мы обязательно учтем ваши пожелания по тематике статей на homify. Если же у вас есть своя собственная история ремонта квартиры – даже, если вы не профессиональный дизайнер, а просто владелец, который гордится проделанной работой, поделитесь с нами фотографиями «до и после» в комментариях на FaceBook под данной статьей или разместите их на нашем форуме. Спасибо!

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