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Идеи дизайна спальни девушки: воплощаем мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento Decorado PDG Maxi, Adriana Fontana Design de Interiores Adriana Fontana Design de Interiores Модерн
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Новый подход к дизайну интерьера спальни для девушки – это минимализм, припудренный лоском и глянцем, украшенный стразами и освещенный блеском софитов! Посмотрим, как такой подход выглядит в реальности?

Яркий гламур

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Площадь: 9,5 кв.м.

Стильбразил'ьяно

Шикарная спальня с акцентной стеной цвета фуксии прекрасно организована и выглядит очень стильно. Здесь даже на самой маленькой площади получилось создать парадную, привлекательную атмосферу за счет правильных дизайнерских приемов. Слева находится как рабочее место, так и зона будуара – со шкатулкой для украшений и декором, а шкаф-купе встроен в стену почти незаметно, благодаря наличию ниши.

Розовая сказка

Ev Tadilat işleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri Детская комната в стиле модерн
Tadilat Şirketleri

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Площадь: 22 кв. м.

Стильбогемный шик

Очарование богемного шика безусловно, а ощущение глянцевого волшебства просто витает в воздухе! Арабские пуфики, этнические орнаменты, бахрома и блестки – все здесь будто создано для праздника!

Восточная богема

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Спальня в эклектичном стиле
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Площадь: 18 кв. м.

Стильтурецкий гламур

Ар-деко, смешанный с турецкой эстетикой, ее колоритным красками, особенностями в декорировании и особенным арабским шармом. Турецкий гламур – это особенный стиль, часто использующий этнические орнаменты и различные восточные детали в декоре. Он идеально подойдет для спальни современной девушки, очарованной красотой арабской роскоши.

Фламинго и вечное лето

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Площадь: 12 кв.м.

Стиль: тропический шик

Очарование штата Флорида, Ки-Уеста и Багам вместе со стилем тропический шик выходит далеко за рамки Карибского бассейна! Здесь пастельные краски и легкая, будто воздушная, плетеная и деревянная мебель смотрятся очень романтично!

Изысканная классика

Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design Спальня в стиле модерн
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design

Площадь: 10 кв. м.

Стильбразил’ьяно

Современный бразильский стиль в дизайне интерьера основан на гламуре, роскоши, некоторых традиционных декоративных приемах, взятых из европейской классики, но в целом выглядит очень современно, и что самое главное – идеально подходит для маленьких комнат. Здесь мода на практичность чудесным образом сочетается с роскошью и позолотой.

Райские птички

SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Спальня в стиле кантри
MUDA Home Design

SS Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Площадь: 14 кв.м.

Стильгламурный шик

Сочетание сразу множества мировых трендов и модных оттенков в этой спальне, оформленной в стиле гламурный шик, просто изумительно! Такая спальня идеально подойдет девушке утонченной натуры.

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Нежная эстетика

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Площадь: 9 кв. м.

Стильбразил’ьяно

Если слегка отойти от традиционных розовых цветов, мы найдем прекрасное решение для оформления в более спокойных оттенках – желтом и сером с позолоченными элементами.

Будуар в стиле Одри

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Детская комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Площадь: 15 кв.м.

Стиль: модерн

Современная спальня с декоративными обоями и панно на двери гардероба – пример стиля модерн в оформлении интерьера для девушки. Такой подход позволит сделать данный стиль более женственным и подходящим для вашей дочери.

Оттенки мяты и масла ши

Apartamento Decorado PDG Maxi, Adriana Fontana Design de Interiores Adriana Fontana Design de Interiores Модерн
Adriana Fontana Design de Interiores

Adriana Fontana Design de Interiores
Adriana Fontana Design de Interiores
Adriana Fontana Design de Interiores

Площадь: 9 кв. м.

Стильбразиль’яно

Абсолютный фаворит сезона – стиль бразил’ьяно – поможет сделать спальню девушки практичной и при этом гламурной. Полноценная кровать, элегантная отделка стен большими зеркалами в пол и милые ниши для различных аксессуаров создадут очень эстетичный образ в маленькой спальне!

Высокая мода

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Площадь: 7 кв.м.

Стильгламурный шик

Шикарная кровать на подиуме выглядит, как дизайнерское чудо, а подсветка ступеней делает эту комнату еще более потрясающей! Такой эксклюзивный проект в стиле гламурный шик обязательно понравится девушке, увлеченной модой и дизайном.

Современная красота

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Площадь: 14 кв.м.

Стильбразил’ьяно

Эффектная спальня с комбинированной отделкой предназначается для старшей дочери-студентки. Здесь мы найдем и широкую кровать, и достаточно продуманную планировку на небольшой площади. Такая спальня выглядит как взрослая, но благодаря небесно-голубым оттенкам и декору все-таки выдает мечтательный характер хозяйки.

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