Идеи дизайна спальни девушки: воплощаем мечты

Новый подход к дизайну интерьера спальни для девушки – это минимализм, припудренный лоском и глянцем, украшенный стразами и освещенный блеском софитов! Посмотрим, как такой подход выглядит в реальности?
Площадь: 9,5 кв.м.
Стиль: бразил'ьяно
Шикарная спальня с акцентной стеной цвета фуксии прекрасно организована и выглядит очень стильно. Здесь даже на самой маленькой площади получилось создать парадную, привлекательную атмосферу за счет правильных дизайнерских приемов. Слева находится как рабочее место, так и зона будуара – со шкатулкой для украшений и декором, а шкаф-купе встроен в стену почти незаметно, благодаря наличию ниши.
Площадь: 22 кв. м.
Стиль: богемный шик
Очарование богемного шика безусловно, а ощущение глянцевого волшебства просто витает в воздухе! Арабские пуфики, этнические орнаменты, бахрома и блестки – все здесь будто создано для праздника!
Площадь: 18 кв. м.
Стиль: турецкий гламур
Ар-деко, смешанный с турецкой эстетикой, ее колоритным красками, особенностями в декорировании и особенным арабским шармом. Турецкий гламур – это особенный стиль, часто использующий этнические орнаменты и различные восточные детали в декоре. Он идеально подойдет для спальни современной девушки, очарованной красотой арабской роскоши.
Площадь: 12 кв.м.
Стиль: тропический шик
Очарование штата Флорида, Ки-Уеста и Багам вместе со стилем тропический шик выходит далеко за рамки Карибского бассейна! Здесь пастельные краски и легкая, будто воздушная, плетеная и деревянная мебель смотрятся очень романтично!
Площадь: 10 кв. м.
Стиль: бразил’ьяно
Современный бразильский стиль в дизайне интерьера основан на гламуре, роскоши, некоторых традиционных декоративных приемах, взятых из европейской классики, но в целом выглядит очень современно, и что самое главное – идеально подходит для маленьких комнат. Здесь мода на практичность чудесным образом сочетается с роскошью и позолотой.
Площадь: 14 кв.м.
Стиль: гламурный шик
Сочетание сразу множества мировых трендов и модных оттенков в этой спальне, оформленной в стиле гламурный шик, просто изумительно! Такая спальня идеально подойдет девушке утонченной натуры.
Площадь: 9 кв. м.
Стиль: бразил’ьяно
Если слегка отойти от традиционных розовых цветов, мы найдем прекрасное решение для оформления в более спокойных оттенках – желтом и сером с позолоченными элементами.
Площадь: 15 кв.м.
Стиль: модерн
Современная спальня с декоративными обоями и панно на двери гардероба – пример стиля модерн в оформлении интерьера для девушки. Такой подход позволит сделать данный стиль более женственным и подходящим для вашей дочери.
Площадь: 9 кв. м.
Стиль: бразиль’яно
Абсолютный фаворит сезона – стиль бразил’ьяно – поможет сделать спальню девушки практичной и при этом гламурной. Полноценная кровать, элегантная отделка стен большими зеркалами в пол и милые ниши для различных аксессуаров создадут очень эстетичный образ в маленькой спальне!
Площадь: 7 кв.м.
Стиль: гламурный шик
Шикарная кровать на подиуме выглядит, как дизайнерское чудо, а подсветка ступеней делает эту комнату еще более потрясающей! Такой эксклюзивный проект в стиле гламурный шик обязательно понравится девушке, увлеченной модой и дизайном.
Площадь: 14 кв.м.
Стиль: бразил’ьяно
Эффектная спальня с комбинированной отделкой предназначается для старшей дочери-студентки. Здесь мы найдем и широкую кровать, и достаточно продуманную планировку на небольшой площади. Такая спальня выглядит как взрослая, но благодаря небесно-голубым оттенкам и декору все-таки выдает мечтательный характер хозяйки.