Идеи дизайна спальни девушки: воплощаем мечты

Площадь: 9,5 кв.м.

Стиль: бразил'ьяно

Шикарная спальня с акцентной стеной цвета фуксии прекрасно организована и выглядит очень стильно. Здесь даже на самой маленькой площади получилось создать парадную, привлекательную атмосферу за счет правильных дизайнерских приемов. Слева находится как рабочее место, так и зона будуара – со шкатулкой для украшений и декором, а шкаф-купе встроен в стену почти незаметно, благодаря наличию ниши.