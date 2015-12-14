Возрождение фахверка: доступное панорамное остекление

Постоянство геометрии данной конструкции дает возможность монтировать очень эффектные безрамные стеклопакеты прямо на несущие рамы, что открывает огромные возможности в современном дизайне и делает дом очень стильным!

А благодаря небольшому весу и прочности конструкции пролеты не требуют дополнительной вертикальной поддержки, что позволяет создавать большие площади свободной планировки. В данном проекте, например, площадь одного этажа – 120 квадратных метров. Здесь можно создать абсолютно любые конфигурации комнат, вплоть до огромных гостиных или планировки в стиле лофт.

С нагрузкой на перекрытия в 450 кг/кв. м. и возможностью открытой планировки на больших площадях (здесь мы видим проект общей площадью 250 квадратных метров) современный фахверк быстро и легко обгоняет другие технологии строительства по характеристикам и таким бонусам, как быстрота возведения, доступность на рынке и удивительно стильный внешний вид.

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