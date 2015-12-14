Возрождение фахверка: доступное панорамное остекление

Потрясающий, трендовый и просто очень перспективный проект дома в стиле фахверк, разобраться с инструкцией по сборке которого сможет любой взрослый, выглядит очень заманчиво!
Такой дом может стать потрясающей возможностью иметь собственный коттедж с панорамным остеклением, который очень быстро строится (за один летний сезон) и достаточно доступен для среднего класса. Множество бонусов данной технологии позволяет реализовать идею бесшовного панорамного остекления, и сделать это в очень изящной манере. А высокие потолки в 3,2 метра и материал каркаса (LVL-брус) делают такой проект желанным для семейной жизни в пригороде!
Благодаря использованию всего лишь 5 несущих элементов (рам), которые были созданы в заводских условиях и привезены на место, такой дом может быть построен и сдан под ключ всего за 3 месяца. Все остальные элементы собираются на стройплощадке небольшой бригадой быстро и легко, а проемы заполняются блоками, хотя на самом деле можно использовать любые материалы, в том числе, и кирпич.
Этот проект дома в стиле современного фахверка выполнен архитектурной студией CLEAR HOUSE и раскрывает нам прекрасные возможности. Новый фахверк – это не просто переработанная технология, а реальный шанс получить ультра-стильный дом по хорошей цене.
Архитекторы, вдохновленные волшебными домиками в стиле фахверк, которые украшают узкие мощеные улочки, исторические центры и целые города по всей Европе, решили возродить традицию в новом, современном формате на должном уровне комфорта.
В первую очередь, они хотели создать стильный, надежный, крепкий и долговечный дом и при этом использовать технологию фахверк. Верность многовековым архитектурным традициям и желание сохранить их, лишь слегка подогнав под условия реального времени – достойное и при этом даже очень модное занятие, на волне мировых трендов.
В современном варианте, который был спроектирован с использованием панорамного остекления и свободной планировки, сама технология работы и сложность возведения были сведены к минимуму, что позволит строить такие дома быстро и относительно недорого для столь потрясающего эффекта.
В итоге новая технология подразумевает быстрое возведение, в десятки раз уменьшенное количество деталей (по сравнению с традиционном стилем), а разобраться с инструкции по сборке такого дома, повторяем, сможет любой взрослый человек!
Постоянство геометрии данной конструкции дает возможность монтировать очень эффектные безрамные стеклопакеты прямо на несущие рамы, что открывает огромные возможности в современном дизайне и делает дом очень стильным!
А благодаря небольшому весу и прочности конструкции пролеты не требуют дополнительной вертикальной поддержки, что позволяет создавать большие площади свободной планировки. В данном проекте, например, площадь одного этажа – 120 квадратных метров. Здесь можно создать абсолютно любые конфигурации комнат, вплоть до огромных гостиных или планировки в стиле лофт.
С нагрузкой на перекрытия в 450 кг/кв. м. и возможностью открытой планировки на больших площадях (здесь мы видим проект общей площадью 250 квадратных метров) современный фахверк быстро и легко обгоняет другие технологии строительства по характеристикам и таким бонусам, как быстрота возведения, доступность на рынке и удивительно стильный внешний вид.
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